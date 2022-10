Polskie nowości zbrojeniowe trafiły na wystawę w USA

Podczas wystawy AUSA w Waszyngtonie Grupa WB po raz pierwszy zaprezentowała w USA na swoim stoisku cyfrową platformę komunikacji pojazdowej Fonet MK2 i niskoemisyjny system łączności wojskowej Silent Network.

W Washingtonie, stolicy Stanów Zjednoczonych rozpoczęła się AUSA (Association of the United States Army) - największa wystawa sprzętu wojskowego w Ameryce Północnej. Tematem przewodnim są wojska lądowe w roku 2030.

Na AUSA pokazano szereg zaawansowanych rozwiązań Grupy WB w dziedzinie bezzałogowców - system rozpoznawczy FlyEye i amunicję krążącą Warmate. Prezentowano po raz pierwszy w USA platformę komunikacji pojazdowej Fonet MK2 oraz system zarządzania polem walki Topaz.

GRUPA WB pokazywała też podstawę swojego niskoemisyjnego systemu łączności - radiostację osobistą PERAD, która stanowi podstawę Silent Network. Zaprezentowano także definiowaną programowo radiostację pojazdową COMP@N.

Fonet MK2 to zmodyfikowana odmiana jednego z najbardziej popularnych na świecie systemów komunikacji pojazdowej Fonet. To zestaw urządzeń i oprogramowania, który integruje wyposażenie elektroniczne wozu i zapewnia wewnętrzną łączność głosową i wymianę danych.

Jest kompatybilny z każdą radiostacją dostępną na rynku i umożliwia przy jej wykorzystaniu komunikację i wymianę danych z innymi pojazdami. Wozy wyposażone w system Grupy WB, polskiego producenta zaawansowanych rozwiązań technicznych, mogą pracować w zautomatyzowanych systemach dowodzenia lub kierowania ogniem.

Modułowa koncepcja systemu pozwala na dobór właściwej konfiguracji dla każdego pojazdu. Fonet MK2 jest kompatybilny z wcześniejszą odmianą systemu. Oznacza to możliwość użycia nowych modułów i terminali w pojazdach wyposażonych w poprzednią wersję.

Fonet MK2 działa szybciej, wyposażono go w możliwość szybszego przetwarzania danych, co zwiększa liczbę dostępnych funkcji - kanałów radiowych, kodowania, sterowania głosowego, czy przetwarzania strumieni danych z systemów bezzałogowych.

Wraz z systemem wprowadzono nową rodzinę modułowych terminali, dowolnie konfigurowanych i wyposażonych w wyświetlacze graficzne. Dostosowano go do działania w środowiskach wieloklauzulowych, które łączą sieci o różnym poziomie utajnienia. To szczególnie istotne w przypadku wozów dowodzenia, w tym z klauzulą NATO Secret.

Silent Network zapewnienia komunikację i przewagę informacyjnej przy znaczącym zmniejszeniu sygnatury elektromagnetycznej

Na AUSA pokazano też elementy Silent Network. To niskoemisyjna, rozproszona i skalowalna sieć łączności bojowej. Uzupełnia lub zastępuje interoperacyjną komunikację opartą o wysokoemisyjne radiostacje taktyczne.

Silent Network zapewnienia komunikację i przewagę informacyjnej przy znaczącym zmniejszeniu sygnatury elektromagnetycznej. Dzięki wykorzystaniu latających routerów w bezzałogowych statkach powietrznych można zwiększyć zasięg i oddziaływanie systemu łączności. Niska moc i zasięg radiostacji osobistej jest kompensowana przez umieszczenie węzłów sieci na pokładzie bezzałogowca.

System zapewnia przewagę informacyjną przy jednoczesnej redukcji sygnatury elektromagnetycznej. Przy użyciu powietrznego routera na bezzałogowcu FlyEye, moc radiostacji może zostać zmniejszona o ponad 70 proc. Pozwala zapewnić komunikację na dowolnym terenie - budynkach, lasach czy górach - przy użyciu przekaźnika przenoszonego przez system bezzałogowy startujący z ręki.

Wprowadzenie systemu zapewnia użytkownikom jednoczesne rozpoznanie powietrzne, łączność i dostęp do ognia połączonego: artylerii, lotnictwa, uzbrojenia wozów bojowych i amunicji krążącej. Zmniejsza obciążenie przenoszone przez żołnierzy na polu walki. Pozwala także wyeliminować radiostacje plecakowe.

Latający router operujący na wysokości kilkuset metrów zwiększa efektywny zasięg łączności do kilkudziesięciu kilometrów

Silent Network zapewnia retransmisje pakietów danych nadawanych przez węzły zlokalizowane na ziemi. Latający router operujący na wysokości kilkuset metrów zwiększa efektywny zasięg łączności do kilkudziesięciu kilometrów. Pozwala to zapewnić łączność radiową dla jednostki wielkości batalionu.

Umożliwia również komunikację głosową, a także transmisję danych i obrazów. Kombinacja niskiej mocy oraz zmiennej częstotliwości nadawania (szybki hopping) w bardzo krótkim czasie (impuls milisekundowy) zmniejsza prawdopodobieństwo wykrycia pododdziałów.

Jest to sieć niskoemisyjna, trudnowykrywalna dla środków walki radioelektronicznej przeciwnika. Umożliwia wprowadzenie w każdej chwili ciszy radiowej. Ponowna aktywacja systemu zajmuje kilka sekund i może być dokonana przez dowolną radiostację osobistą.

W systemie można wykorzystywać większą liczbę bezzałogowców, co umożliwia skalowalność. W ten sposób uzyskiwana jest rozległa sieć komunikacyjna pokrywająca duży obszar. Pozostaje pod pełną kontrolą użytkownika, może być rozwijana w każdym miejscu i czasie.