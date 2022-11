Polskie Siły Zbrojne podniesione w stan najwyższej gotowości

Podnieśliśmy w stan podwyższonej gotowości wszystkie służby - funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a także służby specjalne - powiedział po specjalnym posiedzeniu Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki.

Trwają prace nad ustaleniem przyczyn, które miały miejsce i wszystkiego co się stało podczas zdarzenia. Do udziału w pracach zaproszono międzynarodowych ekspertów - powiedział premier.

Po pierwsze, zdecydowaliśmy o podniesieniu gotowości bojowej wybranych oddziałów Polskich Sił Zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania przestrzeni powietrznej - zaznaczył.

Po drugie, prowadzimy konsultacje w zakresie potencjalnego użycia art. 4 Traktatu waszyngtońskiego. Weryfikujemy przesłanki, które mogą służyć do tego, aby ten artykuł 4 został użyty - zaznaczył.

MSZ podał, że o godzinie 15:40 na terenie wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim w województwie lubelskim spadł pocisk produkcji rosyjskiej, w wyniku czego śmierć poniosło dwóch obywateli Polski.

"Polska jest członkiem najsilniejszego sojuszu militarnego w historii świata, jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. W ostatnich godzinach pan prezydent, ja, minister obrony narodowej, minister spraw zagranicznych rozmawialiśmy z wieloma naszymi odpowiednikami, partnerami z NATO i Unii Europejskiej" - powiedział szef rządu.

Złożył kondolencje rodzinom mężczyzn, którzy ponieśli śmierć. "Mogę zapewnić, że nie zostawimy samych sobie rodzin, nie zostawimy samych sobie bliskich" - zaznaczył.

Premier poinformował, że "trwają prace nad ustaleniem przyczyn, które miały miejsce i wszystkiego co się stało podczas zdarzenia". Przekazał, że do udziału w pracach zaproszono międzynarodowych ekspertów. "Poprosiliśmy o to wsparcie sojuszników, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie" - dodał premier.

"Po pierwsze, zdecydowaliśmy o podniesieniu gotowości bojowej wybranych oddziałów Polskich Sił Zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania przestrzeni powietrznej. To monitorowanie przestrzeni powietrznej odbywa się i będzie się odbywało we wzmocniony sposób razem z sojusznikami" - poinformował premier.

"Po drugie, prowadzimy analizy i konsultacje z naszymi sojusznikami w zakresie potencjalnego użycia art. 4 Traktatu waszyngtońskiego, czyli artykułu, który uruchamia konsultacje w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Weryfikujemy przesłanki, które mogą służyć do tego, aby ten artykuł 4 został użyty" - przekazał premier.

Premier powiedział podczas konferencji w KPRM, że zdecydowano o wezwaniu ambasadora Federacji Rosyjskiej do MSZ. "Minister spraw zagranicznych będzie wkrótce rozmawiał z ambasadorem rosyjskim" - zapowiedział szef rządu.

"Pozostaję też w stałym kontakcie z rządem Ukrainy, pan prezydent rozmawiał z panem prezydentem (Ukrainy), ja jestem w kontakcie z panem premierem Ukrainy. Ponadto na miejscu zdarzenia znajdują się nasze służby, już od kilku godzin - służby saperskie, najpierw postarały się o zapewnienie, aby wszyscy specjaliści, biegli, eksperci mogli spokojnie przebadać bardzo dokładnie wszystkie miejsca tego całego zdarzenia" - mówił Morawiecki.

"Podnieśliśmy razem z ministrem spraw wewnętrznych i administracji w stan podwyższonej gotowości wszystkie służby - funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a także pozostałe służby, służby specjalne są również podniesione w stan podwyższonej gotowości w tym szczególnym momencie" - dodał premier.

Premier zaapelował do Polaków o zachowanie spokoju i rozwagę

Szef polskiego rządu podczas konferencji po specjalnym posiedzeniu rządu zwołanym w związku z wybuchem rakiety Przewodowie (woj. lubelskie) zaapelował do Polaków o powściągliwość. "Apeluję do wszystkich Polaków, aby zachować spokój wokół tej tragedii. Bądźmy rozważni. Nie dajmy sobą manipulować. (...) Teraz musimy kierować się powściągliwością i rozwagą. Musimy być rozważni i opierać się wyłącznie na faktach" - mówił premier.

Zwrócił się z apelem także do polityków. "Apeluję również do całej klasy politycznej o powściągliwość, o odpowiedzialność. Musimy szczególnie w tych trudnych momentach pokazać Polakom jedność i to, że rozumiemy, na czym polega polska racja stanu" - powiedział.

Premier poinformował, że rozmawiał z wieloma liderami europejskimi, "którzy zapewniają Polskę o swoim wsparciu, także w wyjaśnieniu wszystkich przyczyn, które doprowadziły do tego zdarzenia".

Zwracając się do Polaków przestrzegał przed fake newsami. "Nie możemy ulec tym wszystkim manipulacjom, nie możemy ulec fake newsom. Bądźmy tutaj rozważni i słuchajmy komunikatów, które pochodzą ze sprawdzonych źródeł. Słuchajmy tez komunikatów z rządu i naszych sojuszników. Apeluję do wszystkich rodaków o zachowanie spokoju, o szczególną ostrożność wobec prób dezinformacji. Teraz w tej godzinie w takich dniach musimy być razem. Razem jesteśmy bezpieczni i razem nie damy się zastraszyć. Razem jesteśmy silni" - dodał.