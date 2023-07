Polskie śmigłowce Mi-24 w tajemnicy trafiły na Ukrainę. Sensacyjne doniesienia

Według doniesień The Wall Street Journal, Polska w tajemnicy, nie informując publicznie, przekazała niedawno Ukrainie 12 z 24 posiadanych śmigłowców bojowych Mi-24. Wcześniej 12 takich śmigłowców przekazała Ukrainie Macedonia, a 4 maszyny Czechy.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Wojska ukraińskie przejęły inicjatywę na froncie. Mimo że walczą z liczniejszym przeciwnikiem, posuwają się naprzód.

Na Szczycie Szefów Państw Sojuszu w Wilnie na Litwie 31 państw, członków NATO, ma zatwierdzić nowy, wieloletni pakiet pomocowy dla Ukrainy.

Dowódca Sił Lądowych Ukrainy generał pułkownik Ołeksandr Syrski stwierdził, że siły ukraińskie z powodzeniem kontynuują posuwanie się na kierunku bachmuckim, bierdiańskim w rejonie Melitopola. Przeprowadziły też ataki w zachodnim obwodzie zaporoskim oraz na południowej i wschodniej Ukrainie.

Z analizy Instytut Studiów nad Wojną (ISW) wynika, że Ukraińcy posuwają się naprzód w okolicy miejscowości Jahidne, a częściowo również w pobliżu wsi Kliszczijiwka. Walki toczyły się na linii miast Awdijiwka-Donieck, gdzie siły rosyjskie posunęły się naprzód.

Według rosyjskich dowódców, cytowanych przez ISW wynika, że siły ukraińskie koncentrują się na usuwaniu sił rosyjskich z fortyfikacji, chronionych polami minowymi, które na niektórych obszarach okupowanego przez Rosję terytorium są rozległe na ponad 24 km.

Ataki na dobrze przygotowane pozycje rosyjskie utrudnia i spowolnia przede wszystkim brak przewagi powietrznej oraz pojazdów opancerzonych.

Najważniejsze jest to, że armia ukraińska przejęła inicjatywę na linii frontu. Ciężkie walki toczą się wciąż w okolicy Bachu. Na południe od miasta Ukraińcy przesunęli się o 1 km do przodu. Ukraińscy dowódcy zapewniają, że nadal nie zostały wprowadzone do walki główne siły, a nawet odwody na poziomie taktycznym.

Na froncie walczy 5 tys. kobiet, a łącznie w Siłach Zbrojnych Ukrainy służy ich 42 tys.

W sobotę minął 500 dzień wojny na Ukrainie. W związku z nim prezydent Wołodymyr Zełenski przybył do żołnierzy na Wyspę Węży. Przyznał 49 odznaczeń wojskowych Bohatera Ukrainy, w tym 46 pośmiertnie.

Natomiast Hanna Malar, ukraińska wiceminister obrony, wymieniła najważniejsze informacje dotyczące trwającej wojny. Przypomniała, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie to największy konflikt w Europie od czasów II wojny światowej. Trudno spodziewać się jej szybkiego rozstrzygnięcia.

Jej zdaniem działania ofensywne ukraińskich sił zbrojnych skorygowały jeden z fundamentalnych postulatów nauk wojskowych, który mówi o konieczności kilkukrotnej przewagi w ludziach i sprzęcie podczas ofensywy.

Podkreśliła, że ukraińska armia prowadzi ofensywę i wyzwala terytoria w warunkach przewagi przeciwnika, zarówno pod względem liczebności, jak i uzbrojenia.

Zaznaczyła też, że wojnę tę można uznać za pierwszą wojnę dronów, a wojskowi ukraińscy po raz pierwszy strącili, przy pomocy amerykańskiego zestawu Patriot, ponaddźwiękową rosyjską rakietę Kindżał.

Ukraiński wywiad alarmuje. Rosjanie ustawiają miny w zaporoskiej elektrowni

Według analityków wojna na Ukrainie co rusz pokazuje sytuacje kompromitujące armię rosyjską. Nie znaczy to jednak, że Rosjanie tę wojnę przegrali. Obecnie jest to wojna na wyczerpanie sprawiająca Ukraińcom trudności. Za każdy sukces będą musieli przelać jeszcze wiele krwi.

Prezydent USA Joe Biden oświadczył, że Ukraina nie może przystąpić do NATO, dopóki wojna Rosji na Ukrainie nie zostanie zakończona. Oświadczenie Bidena następuje po tureckim.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan przed szczytem NATO w Wilnie, który odbędzie się 11 i 12 lipca, oświadczył, że Ukraina „zasługuje na członkostwo w NATO”.

Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO zapowiedziała, że na Szczycie Szefów Państw Sojuszu w wszystkie 31 państw będących członkami NATO ma zatwierdzić nowy, wieloletni pakiet pomocowy dla Ukrainy

Posunięcie to ma na celu zapewnienie większej interoperacyjności między siłami zbrojnymi Ukrainy i NATO i stanowi tylko jeden z elementów trzyczęściowej inicjatywy mającej na celu wzmocnienie współpracy wojskowej i politycznej między stronami.

OVD-Info, grupa prawnicza zajmująca się przeciwdziałaniem prześladowaniom politycznym podała, że w Rosji za wygłaszanie haseł antywojennych zatrzymano 19 735 osób. Prześladowania dotknęły dzieci, osoby starsze, a także chrześcijańskich duchownych.

Ukraiński wywiad (HUR) informuje, że do okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej i obiektów na jej terenie, zaminowanych przez wojska rosyjskie, dostarczane są miny i materiały wybuchowe, a w pomieszczeniach technicznych ustawiono zdalnie sterowane przeciwpiechotne pola minowe.

Dowódcy oddziałów broniących Azowstalu w Mariupolu wrócili do domu

Według oceny amerykańskiego dziennika Wall Street Journal, po dwóch tygodniach po rebelii wymierzonej we władze Rosji, szef najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn jest nadal niezbędny Władimirowi Putinowi.

Ponoć podobnie jak część jego sił, przebywa w Rosji. Putin nie może się go tak po prostu pozbyć ze względu na wcześniejsze powiązania militarno-budżetowe, co oczywiście pokazuje słabość przywódcy.

Chaos informacyjny, jaki panuje wokół Grupy Wagnera, Putin wykorzystywany jest do siania zamętu pośród sojuszników NATO. Rosyjskie Ministerstwo Obrony (MON) podobno przyjmuje najemników Grupy Wagnera do służby kontraktowej. Z drugiej strony są sygnały, że powstanie nowa Grupa Wagnera.

Ujawniono dokumenty, które zobowiązują jej finansistę Jewgienija Prigożyna i dowódcę Grupy Dmitrija Utkina do przestrzegania zasad ich udziału w nowej prywatnej firmie wojskowej w walkach we wschodniej Ukrainie.

Obowiązki Prigożyna jako dyrektora obejmują odpowiedzialność za dostarczanie broni i funduszy, zapewnienie gwarancji dla zabitych i rannych oraz stałą pracę, ochronę personelu przed zarzutami karnymi za najemnictwo.

Prezydent Wołodymyr Zełenski wrócił z wizyty w Turcji do Ukrainy z byłymi dowódcami oddziału broniącego dzielnie Azowstalu w Mariupolu, którzy byli internowani do Turcji.

Polskie śmigłowce szturmowe Mi-24 poleciały walczyć na Ukrainę

Ukraina wystrzeliwuje około tysiąca pocisków artyleryjskich dziennie. Rosjanie, jeszcze do niedawna, ok. 20 tys. Stany Zjednoczone wciąż próbują zwiększyć produkcję pocisków.

Unia Europejska przeznaczyła na ten cel, po przyznanym wcześniej 1 mld euro, kolejny pakiet 500 mln euro. To według specjalistów wystarczy najwyżej na 2 miesiące, czyli wciąż o wiele za mało. Rosjanie wystrzeliwują jej przynajmniej kilka razy więcej.

Brak amunicji to wciąż jeden z największy problemów Ukraińców. Pomocna w rozwiązaniu tego problemu ma być amunicja podwójnego zastosowania, czyli kasetowa.

Mimo kontrowersji, które budzi ta decyzja, w obecnej sytuacji na froncie, mogłaby pomóc w złagodzeniu niedostatku pocisków. Amerykanie informują, że Ukraińcy zobowiązali się, że będą używali tej broni tylko wobec żołnierzy rosyjskiej

Polska przekazała niedawno Ukrainie 12 z 24 posiadanych śmigłowców bojowych Mi-24. Nie poinformowano o tym opinii publicznej. Ujawnił to amerykański The Wall Street Journal Polska, który poinformował, że Polska w tajemnicy przekazała te śmigłowce. 12 takich Mi-24 przekazała też Ukrainie Macedonia, a 4 maszyny Czechy.

Polskie śmigłowce przestały być skuteczne w walce z celami pancernymi na ziemi ze wglądu na brak nowoczesnego, kierowanego uzbrojenia przeciwpancernego. Miały być modernizowane, uzbrojone w rakiety Spike, ale teraz nie jest to pewne.