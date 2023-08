Polskie trałowce idą do remontu

Konsorcjum w składzie PGZ, PGZ Stocznia Wojenna oraz Stocznia Remontowa Nauta zrealizuje naprawy trzech krajowych trałowców – informuje Polska Grupa Zbrojeniowa.

Jak podaje Polska Grupa Zbrojeniowa, zgodnie z umowami podpisanymi 24 czerwca 2022 roku z Komendą Portu Wojennego Świnoujście, konsorcjum w składzie PGZ, PGZ Stocznia Wojenna oraz Stocznia Remontowa Nauta realizuje naprawy główne i dokowe dwóch trałowców bazowych projektu 207P (typu Gardno), tj. ORP Necko (639) i ORP Nakło (640) oraz trałowca 207M (typu Mamry), tj. ORP Mamry (643).

W okrętach zostaną zamontowane nowe systemy nawigacyjne oraz układy automatyki sterowania napędem głównym, elektrownią i systemami pokładowymi.

PGZ informuje we wtorek w mediach społecznościowych,, że prawie dwa miesiące przed planowanym terminem do pirsu w PGZ Stocznia Wojenna zacumował ORP Mamry, gdzie przejdzie naprawę główną i dokową.

ORP Necko (639) to polski trałowiec bazowy projektu 207P, w służbie od 1989 roku. Okręt jest w 12. Dywizjonie Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Jego pełna wyporność to 216 ton.

ORP Nakło (640) to polski trałowiec bazowy zwodowany w maju 1989 roku, w służbie od marca 1990 roku. Wyporność 216 ton. Okręt służy w 12. Dywizjonie Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

ORP Mamry (643) to polski trałowiec redowy projektu 207M. Powstał w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni jako pierwszy z serii jednostek projektu 207M. Zwodowany we wrześniu 1991 roku, do służby wszedł rok później. Wyporność 216 ton. Służy w 13. Dywizjonie Trałowców,