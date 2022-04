Polskie wojsko dostało pierwsze zestawy do transportu ciężkiego sprzętu

Na wyposażenie Wojska Polskiego trafiły pierwsze zestawy do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego o ładowności powyżej 63 ton - poinformowało we wtorek MON.

"Na wyposażenie Wojska Polskiego trafiły pierwsze zestawy do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego o ładowności powyżej 63 ton, w skład których wchodzą opancerzone ciągniki JELCZ. Zestawy będą służyły m. in. do transportu czołgów M1A2 ABRAMS i Leopard" - poinformowało we wtorek ministerstwo obrony narodowej na twitterze.

Na wyposażenie #WojskoPolskie 🇵🇱trafiły pierwsze zestawy do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego o ładowności powyżej 63 ton, w skład których wchodzą opancerzone ciągniki #JELCZ. Zestawy będą służyły m. in. do transportu czołgów M1A2 #ABRAMS i #Leopard. pic.twitter.com/1n5RlkQhym — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) April 12, 2022

Szef MON Mariusz Błaszczak podpisał kontrakt na zakup od USA 250 czołgów Abrams w najnowszej wersji za ok. 4,75 mld dolarów; zapowiedział, że jeszcze w tym roku wojsko USA przerzuci do Polski 28 czołgów w celach szkoleniowych. Dostawy przewidziano na lata 2025-26.

W Polsce w czołgi Abrams ma zostać uzbrojona 18. Dywizja Zmechanizowana, której brygady mają obecnie czołgi Leopard i T-72. Polska - poza amerykańskimi wojskami lądowymi w Europie - będzie jedynym użytkownikiem tego czołgu na Starym Kontynencie.