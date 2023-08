Mesko oraz Agencja Uzbrojenia podpisały umowę na dostawę pocisków kierowanych SPIKE-LR. Jej wartość to ok. 400 mln zł.

Realizację umowy zaplanowano na lata 2023- 2026.

Przypomnijmy, że to kolejna transza pocisków, które kupiło Wojsko Polskie. Pierwsza partia obejmowała 264 wyrzutnie oraz 2675 rakiet i została zakontraktowana w latach 2004- 2013. Droga przewidywała dostawę 1000 sztuk w 2017- 2020 r.

Pociski Spike-LR są produkowane w Mesko na licencji izraelskiej firmy Rafael od połowy ubiegłej dekady. Stanowi element obrony przeciwpancernej Wojska Polskiego.

„Dzięki kolejnym zamówieniom i rozszerzonej współpracy z firmą Rafael spółka Mesko nie tylko umacnia swoją pozycję w jej łańcuchu dostaw, potwierdzając ogromne możliwości produkcyjne, ale także jest to krok do stania się hubem produkcyjnym rakiet Spike” – podkreśla Mesko.

Przeciwpancerne pociski kierowane Spike-LR to jeden z podstawowych środków obrony przeciwpancernej Wojska Polskiego. Przeznaczone są do zwalczania czołgów i pojazdów opancerzonych (wyposażonych w pancerze reaktywne) oraz śmigłowców bojowych w odległości od 200 do 4000 m. Poza przenośnymi zestawami ppk Spike-LR wykorzystywanymi przez żołnierzy stanowią one element uzbrojenia m.in. systemów ZSSW-30.

Mesko wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która jest większościowym akcjonariuszem z udziałem 88,9 proc.

Mesko to największy w Polsce producent amunicji i rakiet. Najważniejszymi są wytwarzane przez spółkę programy rakietowe: przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, przeciwpancerny Skike czy przenośna przeciwpancerna rakieta krótkiego zasięgu samonaprowadzająca się na laserowe promieniowanie odbite od celu - LSR Pirat.