Polskie wojsko dostanie mobilne mosty. O ile powiodą się negocjacje

Agencja Uzbrojenia rozpoczęła negocjacje z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych Obrum z Gliwic. Chodzi o mobilne mosty typu „Daglezja”.

Agencja Uzbrojenia zamierza zakontraktować dla sił zbrojnych kilkadziesiąt mostów towarzyszących na podwoziu samochodowym MS-20, zwanych mniej oficjalnie jako „Daglezja”.

Negocjacje rozpoczęły się kilka dni temu, jeśli uda się sfinalizować rozmowy pomyślnie, będzie to kolejne zamówienie mostów dla wojska w gliwickim Obrum. Zakupione mosty rozdzieli na poszczególne jednostki Dowództwo Generalne.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Obrum z Gliwic to spółka z Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Jak informuje spółka, most towarzyszący na podwoziu samochodowym MS-20 „Daglezja” umożliwia przeprawę przez przeszkody wodne lub terenowe o szerokości do 20 metrów pojazdom gąsienicowym oraz piechocie, a jego nośność wynosi do 110 ton.

Specjalna naczepa pozwala na transport przęsła, zmianę jego szerokości, ułożeń na przeszkodzie i podjęcie z przeszkody.

Czas gotowości do przeprawy z pełnym przygotowaniem technicznym wynosi poniżej pół godziny. Zestaw posiada dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych.

Pierwsze egzemplarze mostu MS-20 opracowanego i produkowanego przez Obrum trafiły do polskiej armii w 2012 r. Producent zapewnia też pakiet logistyczny włącznie ze szkoleniem na symulatorze mostu w wirtualnej rzeczywistości.