Polskie wojsko dostanie samoloty z Korei. "To będzie skok generacyjny"

Stare samoloty zostaną zastąpione nowoczesnymi samolotami FA-50 - to będzie skok generacyjny. FA-50 są z tej samej generacji, co F-16, to będzie znaczące wzmocnienie polskich Sił Powietrznych - powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Została podpisana umowa na nowoczesne samoloty z Korei Południowej. Do tej pory piloci używali Migów, które są drugiej generacji - powiedział Mariusz Błaszczak.

- Zamawiając nowoczesna broń dla Wojska Polskiego kierujemy się 4 kryteriami, czyli kryterium potrzeby, nowoczesności, szybkości i pewności dostaw oraz kompatybilności. Wszystkie te kryteria są spełnione z Koreą Płd. - powiedział.

W piątek (16 września), w obecności prezydenta RP Andrzeja Dudy, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oficjalnie zatwierdził umowy wykonawcze na dostawy koreańskich samolotów FA-50.

- Już w przyszłym roku do Mińska Mazowieckiego trafi 12 egzemplarzy FA-50. Będą one skonfigurowane w taki sposób, w jaki są one używane w Korei Południowej. W listopadzie tego roku polscy piloci polecą do Korei, żeby szkolić się na FA-50 - zapowiedział minister.

- Umowy zawierają także pakiet szkoleniowy wraz z trenażerami, symulatorami, pakiet logistyczny. Jesteśmy umówieni także co do tego, że w Polsce powstanie centrum serwisowe na bazie współpracy Korea Aerospace Industries z Polską Grupą Zbrojeniową - powiedział Błaszczak.

Jak zapowiedział wicepremier, zadaniem nowych koreańskich samolotów będzie patrolowanie nieba nad Polską i innymi państwami NATO.

- Naszym celem jest tak wzmocnić polskie siły powietrzne, tak wzmocnić w ogóle polskie siły zbrojne, żeby odstraszyć agresora. Jestem przekonany, że ta współpraca przyniesie pokój na świecie. Naszym celem jest to, żeby odstraszając agresora utrzymać pokój na świecie - oświadczył szef MON.