Polskie wojsko zostanie okrojone? Spór rozgrzał dwóch polityków

"Panie Siemoniak, może Pan zmieniać wersje nawet kilka razy dziennie i tak wszyscy wiemy, że będziecie likwidować wojsko" - napisał w niedzielę na X (dawny Twitter) szef MON Mariusz Błaszczak. Tomasz Siemoniak odparł, że ma być o 20-30 tys. żołnierzy więcej.

Minister obrony narodowej i b. szef MON Tomasz Siemoniak (KO) spierali się w weekend na X o liczebność wojska i plany opozycji. Według Błaszczaka opozycja będzie likwidować wojsko. Siemoniak odparł, że ma być o 20-30 tys. żołnierzy więcej.

"Jeszcze wczoraj mówił Pan o 30 tys. żołnierzy WOT, co również oznacza zwolnienia, bo obecnie mamy ich ponad 38 tys." - wskazał Błaszczak. "Z niecierpliwością czekamy, co powie Pan jutro" - skomentował odnosząc się do wcześniejszej polemiki.

Polityk KO odparł we wpisie, iż w piątkowym wywiadzie dla RMF powiedział inaczej niż twierdzi na X obecny szef MON. "Panie Błaszczak, gdyby Pan przeczytał ze zrozumieniem mój wywiad dla RMF, to by Pan się nie kompromitował tymi fejkowymi atakami" - stwierdził we wpisie.

"Dokładnie powiedziałem tak: +Optymalnym wariantem jest 150-tysięczna armia zawodowa, 30-40 tysięcy obrony terytorialnej, 20-30 tysięcy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i zbudowanie kilkusettysięcznej rezerwy+" - zacytował swoją wypowiedź z piątku.

"Pan potem zarzucił, że będą zwolnienia w wojsku. Jakie zwolnienia, jeśli mówię, że ma być 20-30 tys. żołnierzy więcej?" - zapytał.

Według Siemoniaka minister Błaszczak ośmieszył się.

"Ośmieszył się Pan. Niech Pan się po prostu spakuje i nie przeszkadza. Wszyscy mają dosyć Pańskiej niekompetencji, błazenady i pikników" - ocenił we wpisie polityk KO.