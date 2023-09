Polskie wojsko zyska 1700 bezzałogowców. Jest umowa

Podczas XXXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego Agencja Uzbrojenia podpisała z Grupą WB umowę ramową na dostawy blisko 1700 najbardziej znanych polskich bezzałogowych systemów powietrznych FlyEye. Kontrakt ma zostać zrealizowany do 2035 roku.

FlyEye jest bezzałogowym systemem powietrznym (BSP) dostarczanym do Sił Zbrojnych RP od 2010 roku.

To opracowany i produkowany całkowicie w Polsce motoszybowiec z napędem elektrycznym, wyposażony w moduł zadaniowy z głowicą z kamerą dzienną i termowizyjną. W skład każdego zestawu FlyEye wchodzą cztery bezzałogowce oraz głowice jedno- i wielosensorowe.

Umowa obejmuje dostawy najnowszych odmian najbardziej znanego polskiego systemu FlyEye.

FlyEye to system sprawdzony w najtrudniejszych warunkach bojowych. Jest używany od 2015 roku podczas konfliktu wysokiej intensywności, w którym na szeroką skalę stosowane są środki walki radioelektronicznej. Polskie rozwiązanie może być stale modyfikowane i ulepszane, ponieważ wszelkie prawa intelektualne do systemu należą do polskiego podmiotu.

W konstrukcji FlyEye nie zastosowano żadnych technologii wschodnich ani zachodnich, które mogłyby podlegać ograniczeniom. To system zaprojektowany przez polskich inżynierów i w całości wytwarzany na terenie Polski.

W ramach podpisanej w Kielcach podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego umowy, Siły Zbrojne RP zamierzają kupić ponad czterysta zestawów FlyEye w najnowszej odmianie produkowanej i zbadanej w chwili podpisania umowy wykonawczej. Elementem kontraktu jest też dokumentacja, dostawa pakietów logistycznych i szkoleniowych oraz szkolenie personelu, a także wsparcie techniczne i doradztwo po zakończeniu dostaw systemów bezzałogowych.

Niemożliwe jest przejęcie kontroli nad bezzałogowcem przez nieuprawnionego operatora

Na MSPO zadebiutowała najnowsza odmiana systemu FlyEye. To jedyny na świecie bezzałogowiec tej klasy, który może wykonywać misje w środowisku pozbawionym wsparcia satelitarnych systemów nawigacyjnych, ale także w warunkach podawania fałszywego sygnału (tzw. spoofing).

Jest to możliwe dzięki kombinacji autorskich algorytmów wykorzystywanych przez autopilota do ustalania położenia bezzałogowca, sprawdzonego w warunkach bojowych łącza radiowego, wykorzystaniu nawigacji inercyjnej i współpracy z mechanizmami sztucznej inteligencji. System jest zabezpieczony - niemożliwe jest przejęcie kontroli nad bezzałogowcem przez nieuprawnionego operatora.

Bezzałogowiec wyposażony jest w transponder Mode S opracowany przez Grupę WB. Osiągnięciem jest zminimalizowanie urządzenia, by mogło zostać wbudowane do systemu klasy mini. Normalnie BSP tych wymiarów nie są wyposażone w transpondery. Dzięki zastosowaniu Mode S bezzałogowiec ma możliwość wykonywania działań w kontrolowanej przestrzeni powietrznej - może ją współdzielić z innymi statkami powietrznymi wojskowymi i cywilnymi.

Bezzałogowiec może wykorzystywać zwykłe smartfony jako terminale graficzne

FlyEye jest w pełni zintegrowany z systemem dowodzenia i kierowania Topaz, radiostacją Perad i osobistym systemem dowodzenia i obserwacji U-Gate. Umożliwia to wykorzystanie samolotu jako retransmitera, co znacznie zwiększa zasięgi radiostacji niskiej mocy. Bezzałogowiec jest też zintegrowany z ATAK. Dzięki temu można wykorzystywać zwykłe smartfony jako terminale graficzne, co wpływa na budowanie świadomości operacyjnej.

FlyEye to największy bezzałogowiec na rynku startujący z ręki. Jest chwalony przez operatorów ze względu na brak ciężkiej logistyki. Do wykonania misji na pełnym dystansie wystarczy sprzęt zapakowany w trzy plecaki.

Platforma FlyEye jest dostosowana do zabudowy różnych sensorów. Stabilizacja obrazu w najnowszej wersji odbywa się bezpośrednio na pokładzie bezzałogowca. Dzięki temu obraz jest stale stabilny i płynny. Elementem zestawu jest SIŁA - Samochodowa Inteligentna Ładowarka Akumulatorowa.