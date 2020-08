Polsko-amerykańskie ćwiczenia wojskowe. Szef MON: razem jesteśmy silniejsi

Razem jesteśmy silniejsi - podkreślił we wtorek (11 sierpnia) szef MON Mariusz Błaszczak podczas ćwiczeń polskich i amerykańskich wojsk w ramach drugiej fazy ćwiczenia DEFENDER-Europe 20. Ćwiczenie Emergency Deployment Readiness Exercise trwa na poligonie w Drawsku Pomorskim (Zachodniopomorskie).

"Ćwiczenie DEFENDER pokazuje wspaniałą współpracę polsko-amerykańską, jest bardzo dobrym dowodem na to, że razem rzeczywiście jesteśmy silniejsi" - powiedział gen. Sylvia.Dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej gen. bryg. Dariusz Parylak mówił, że rozpoczął się nowy rozdział współpracy szkoleniowej "z dotychczasowej formy szkolenia obok siebie, do formy szkolenia pośród siebie"."Dzisiaj amerykańskie czołgi wspiera polska piechota zmechanizowana, osłaniają polskie pododdziały przeciwlotnicze, z kolei polską piechotę zmotoryzowaną wspierają amerykańskie śmigłowce i zabezpieczają amerykańscy saperzy" - wskazał gen. Parylak. Dodał, że w przyszłości także inne rodzaje wojsk będą działać w tej zintegrowanej formule. "Jest to formuła wyższa i bardziej wymagająca" - stwierdził.Emergency Deployment Readiness Exercise pierwotnie planowane było jako połączone z głównym ćwiczeniem DEFENDER-Europe 20. W jego ramach do Europy przerzucona została amerykańska jednostka pancerna.Ćwiczenie odbywa się w trzech etapach, w których żołnierze USA zostali przerzuceni przez Atlantyk, pobrali ciężki sprzęt przechowywany w magazynach - ok. 55 czołgów Abrams i pojazdów bojowych Bradley - i przetransportowali go na polski poligon, a obecnie biorą udział w połączonym szkoleniu ogniowym w Drawsku Pomorskim.Ze strony amerykańskiej w ćwiczeniu udział bierze około 500 żołnierzy z 2. batalionu, 12. pułku kawalerii, 1. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej, 1. Dywizji Kawalerii. Stronę polską reprezentują żołnierze z 17 Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza.17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana z Międzyrzecza w rejon ćwiczenia skierowała pluton zmotoryzowany wyposażony w pojazdy KTO Rosmak oraz pluton ogniowy z kompanii wsparcia, który realizuje zadania na moździerzach samobieżnych RAK.