Polsko-europejski niszczyciel czołgów coraz wyraźniejszy

Możliwości wykorzystania jednego z typów podwozi produkcji PGZ przy opracowaniu niszczyciela czołgów uzbrojonego w pociski europejskiej grupy MBDA oraz perspektywy eksportu tej konstrukcji były tematem rozmów przedstawicieli obu firm - poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa.

"Taka modułowa konfiguracja, w postaci trzech demonstratorów, została zaprezentowana podczas kieleckich targów MSPO i została uhonorowana nagrodą Defender" - przypomniano w komunikacie.PGZ podpisała z MBDA UK - brytyjską częścią tej międzynarodowej grupy - porozumienie o wspólnym oferowaniu tego rozwiązania na rynki trzecie. PGZ ma być jego liderem i głównym wykonawcą. "Wiąże się to z możliwością transferu technologii nie tylko samego pocisku, który jest rozwiązaniem zaawansowanym technologicznie, ale także wiedzy i kompetencji potrzebnej do integracji takich pocisków na różnych platformach. W projekcie udział bierze szereg spółek Grupy PGZ - dostawcy podwozi jak HSW, OBRUM czy WZM, ale także integratorzy i potencjalni współproducenci pocisku, jak WZU i Mesko" - zaznaczyła PGZ.Na początku września br. PGZ i MBDA przedstawiły na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach propozycję wspólnego niszczyciela czołgów wykorzystującego podwozie gąsienicowego pojazdu BWP-1 i brytyjskie pociski Brimstone; obie firmy podpisały wtedy list intencyjny w sprawie przyszłej współpracy. Jest on rozszerzeniem porozumienia o współpracy zawartego przed dwoma laty.W programie niszczyciela czołgów uczestniczy konsorcjum, które tworzą PGZ jako lider oraz należące do niej spółki Huta Stalowa Wola, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia, OBRUM, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne i Mesko. MBDA proponuje transfer technologii, produkcję i modernizację pocisków w polskich przedsiębiorstwach. Zgodnie z porozumieniem Mesko ma produkować elementy rakiet Brimstone, a zakłady WZMot z Poznania będą integratorem systemu, jeżeli wybór padnie na BWP-1 (polskie wojsko ma ich blisko 1000). Porozumienie zakłada współpracę także gdyby wybrano inne podwozie.Brimstone to pocisk o zasięgu do 8 km, według producenta skuteczny w każdych warunkach pogodowych. MBDA zadeklarowała pełen transfer do polskich zakładów technologii potrzebnych do produkcji pocisków i wyrzutni. Produkcja miałaby się odbywać początkowo wspólnie z MBDA, a po uzyskaniu samodzielności przez polskie zakłady - samodzielnie, także na rynki trzecie.PGZ skupia ponad 50 spółek, w tym zakłady produkcyjne, serwisowe i ośrodki badawcze. Zatrudnia ponad 18 tysięcy pracowników i osiąga ponad 5,5 mld złotych rocznego przychodu. Należące do PGZ Wojskowe Zakłady Uzbrojenia dokonują remontów, napraw, i modernizacji systemów rakietowych i artyleryjskich oraz integracji systemów uzbrojenia, łączności, identyfikacji i ostrzegania z platformami lądowymi.