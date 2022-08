Pomoc dla Ukrainy byłaby większa, gdyby nie stan naszego przemysłu

O tym dlaczego Ukraina nie może przegrać wojny, dlaczego Zachód „chytrzy” w udzielaniu pomocy militarnej przez niektórych sojuszników i polskim w niej wkładzie, czy będziemy walczyć z Białorusinami oraz co powinniśmy zrobić, abyśmy byli bardziej bezpieczni w przyszłości WNP.PL rozmawia z gen. Leonem Komornickim, byłym szefem Inspektoratu Szkolenia Sił Zbrojnych, ministrem ds. przemysłu obronnego Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

- Wojna będzie długotrwała, wyniszczająca, osłabiająca Ukrainę, ale i europejskie środowisko bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o gospodarkę - uważa gen. Leon Komornicki.

Wojna na Ukrainie de facto rozpoczęła się w 2014 r. Zachodowi zabrakło wówczas refleksji strategicznej, żeby Rosję zatrzymać - podkreśla.

Im dłużej wojna będzie trwała, tym większe będą potrzeby Ukrainy. Tymczasem, według generała Komornickiego, w zachodnich przemysłach obronnych nie ma obecnie zdolności mobilizacyjnych na czas wojny.



24 sierpnia minęło pół roku od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wojna niesie ogromne straty i piekło dla ludności cywilnej. Ukraina wciąż dzielnie się broni. Długo jeszcze?

- To co się dzieje na Ukrainie działa w dwóch kierunkach. To nie jest tak, że tylko jedni cierpią i są to Rosjanie. Rosja, mimo nałożonych sankcji na dostawy gazu, ropy i surowców strategicznych, zarobiła na dostawach tychże surowców w czasie wojny dwa razy więcej, niż w roku ubiegłym. Przez 20 lat Zachód nie chciał widzieć, że Rosja uzależnia od swoich strategicznych surowców energetycznych Europę, a za zarobione pieniądze latami buduje potencjał ofensywny armii.

Zachód, reagując na tę wojnę sankcjami spowodował wiele kłopotów wszystkim, którzy z rosyjskich serowców korzystali. Także w Polsce skutki tego dotkną mieszkańców miast, miasteczek i osiedli, które korzystają z ciepłownictwa opartego na węglu.

Nie wierzyliśmy, że wojna w Europie jest możliwa.

- Wojna na Ukrainie de facto rozpoczęła się w 2014 r. Ta obecna, to jest ta sama wojna, w wyniku której, w pierwszej fazie, Rosjanie dokonali aneksja Krymu i części Donbasu.

Zachodowi zabrakło wówczas refleksji strategicznej, żeby Rosję zatrzymać, nie godzić się na to. Przyjęto narrację Putina, a właściwie Gierasimowa, że Rosja nikogo nie zaatakuje, że nie będzie wojny na dużą skalę. Co najwyżej będą w przyszłości wojny lokalne lub bezkontaktowe.

Rozbrajano się, nie wierząc w to, co Rosja zaprezentowała na Ukrainie, a więc w wojnę na dużą skalę, wojnę totalną, kinetyczną, której towarzyszy wojna w cyberprzestrzeni oraz działania dezinformacyjne.

My też tego długo tego nie widzieliśmy. Rewizja tej polityki nastąpiła dopiero na ostatnim szczycie w Madrycie, gdzie zadeklarowano, że Rosja jest zagrożeniem dla europejskiego środowiska.

Stan przemysłu ogranicza pomoc Zachodu dla Ukrainy

Słyszymy, że czas pracuje na rzecz Ukrainy. Czyli co, im dłuższa będzie wojna trwała, tym lepiej?

- Czas pracuje na niekorzyść obu stron. Technika z Zachodu trafia w niewystarczających ilościach i nie ma do niej wystarczającej ilości amunicji. Jest też inny problem. Do armii ukraińskiej dociera pięć różnych systemów artyleryjskich. To wymaga wyjątkowej organizacji logistyki, szkolenia, użycia.

Tak być nie powinno i tutaj NATO ma do odegrania szczególną rolę. Do tego pomoc jest nieskoordynowana. Z wojskowego punktu widzenia plan dostaw uzbrojenia i techniki zbrojeniowej powinien być wcześniej opracowany i skoordynowany.

Zobacz też: Na tę broń nasze wojsko czeka już wiele lat. Jest szansa na przełom

Pomoc militarna świadczona Ukrainie powinna być jak najszybsza i jak największa. Powinna docierać zgodnie z tym co zapotrzebowała Ukrainę, w takim wymiarze, aby zabezpieczać potrzeby jej obrońców. Główny ciężar tej pomocy spoczywa na Stanach Zjednoczonych. Wywiązują się z deklarowanej pomocy dostaw sprzętu Ukrainie w 40-50 proc.

Czemu Zachód tak „chytrzy” z przekazywaniem tego uzbrojenia?

- Problemem jest to, że niemal we wszystkich zachodnich przemysłach obronnych nie ma obecnie zdolności mobilizacyjnych na czas wojny. Nie ma dodatkowych linii produkcyjnych uruchamianych na czas wojny, dodatkowego 24-godzinnego systemu pracy.

Przemysł nie ma potrzebnego Ukrainie uzbrojenia „na półkach”, nie czeka on w gotowości na dostarczenie. Zmiana tego, uruchomienie wszystkich powiązań i linii kooperacyjnych, przerwanych przez pandemię, a teraz przez wojnę na Ukrainie, to proces wymagający czasu.

Przemysł Zachodni, mimo wojny, nie przeszedł na działania produkcyjne z czasów wojny. Stąd niewystarczające ilości sprzętu i opóźnienia w dostawach, przez co armia ukraińska nie może ostatecznie załamać rosyjskiego natarcia i przejść do kontrofensywy.

Jako głównego hamulcowego pomocy militarnej dla Kijowa wskazuje się Niemcy.

- Jeśli pomoc ze strony Niemiec jest porównywalna do poziomu tej, jaką okazuje Łotwa, mimo że Niemcy są jednym z największych eksporterów broni na świecie, to trudno się temu dziwić. Dopiero teraz więcej niemieckiej techniki ma trafić na Ukrainę.

Przy czym jest to sprzęt dostarczany ze stanu armii, a nie z produkcji. Nasze czołgi T-72 oraz PT-91 też zostały dostarczone ze stanu armii. Tak samo Kraby. Dopiero kolejna partia Krabów, na które Huta Stalowa Wola podpisała kontrakt z Ukrainą, może być dostarczona po ich wyprodukowaniu.

Wojna nie zakończy się szybko, a im dłużej będzie trwała, tym większe będą potrzeby Ukrainy w zakresie uzbrojenia, bowiem straty w zasobach osobowych jak i materiałowych, jakie strona ukraińska ponosi w tej wojnie - są ogromne. W walce giną ludzie, ale niszczone są też setki czołgów i dział, wiele samolotów i śmigłowców, jak i innych systemów walki, które trzeba uzupełniać.

Systemy zachodnie wymagają wcześniejszego przygotowania instruktorów, którzy będą uczyć żołnierzy posługiwania się tym sprzętem na polu walki. Trzeba nauczyć żołnierzy obsługi, zgrać działania w składzie załóg, drużyn, plutonów, kompanii, brygad i pułków

Do tego wkomponować tę technikę w system dowodzenia, zorganizować logistykę, mieć amunicję, paliwo i inne niezbędne materiały na polu walki w wystarczającej ilości. To wszystko wymaga czasu.

Opór Ukrainy daje Polsce czas na wzmocnienie obronności

Gdyby Rosjanie zajęli Ukrainę, to mielibyśmy dwóch przeciwników, Rosję i Białoruś. Ta jest już praktycznie pod rosyjską dominacją.

- Przywódca białoruski jak dotąd wciąż lawiruje. Armia białoruska, zgodnie z planami, już dawno powinna być użyta wykonując uderzenie na Ukrainę. Jednak tak się nie stało. To dlatego, że żołnierz białoruski nie chce walczyć z narodem ukraińskim i ich armią. To są bardzo bliskie, spokrewnione ze sobą narody.

Ale po upadku Ukrainy, gdyby doszło do eskalacji wojny, mogliby wspólnie z Rosjanami ruszyć na Polskę.

- Nie z radością, niechętnie i nie wiadomo z jakim efektem. Białorusini nie chcą walczyć razem z Rosją o jej mocarstwowe interesy. To przekreśliłoby ich nadzieje na suwerenność. To naród pokojowo usposobiony, który swoją postawę wyraził w czasie zrywu białoruskiego podczas sfałszowanych wyborów prezydenckich dwa tata temu.

Są wprawdzie z Białorusi wykonywane uderzenia rakietowe i lotnicze, ale z systemów rosyjskich, które tam zostały rozmieszczone. Dziś armia białoruska formalnie jest częścią armii rosyjskiej, ale jej dowództwo nadal jest narodowe.

Alaksandr Łukaszenka zdaje sobie sprawę, że podejmując decyzję o użyciu armii, żołnierze mogą przechodzić na stronę wojsk ukraińskich. To poważne ryzyko.

Skoro wojna może eskalować, dopóki Ukraina walczy wciąż mamy czas, by przygotować się do odparcia ewentualnego konfliktu w przyszłości. Jakie najważniejsze wyzwania stoją przed Polską?

- Im dłużej będzie trwała ta wojna, tym więcej da nam czasu na zbudowanie własnej, dostatecznej wystarczalności obronnej. Nasze położenie przecież się nie zmienni i świat nie wróci do stanu bezpieczeństwa, jaki był przed wojną. Architektura bezpieczeństwa zupełnie się zmieni.

W naszym położeniu musimy wypracować stabilną i jasną strategię obrony państwa, by w oparciu o nią przygotować się, by jak najbardziej samodzielnie móc odstraszać przeciwnika i nie dopuścić do wojny.

Trzeba zbudować mocne filary obronne państwa, takie jak polityka wewnętrzna i zagraniczna, której zadaniem jest wykorzystanie wszystkich możliwości, żeby nie dopuszczać do konfliktu w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. To także budowanie sojuszy i silnej pozycji Polski w bezpośrednim otoczeniu. Żebyśmy byli w nim liderem.

Zakupy broni z Korei dają Polsce dobry impuls strategiczny

Nie brak opinii, że wydajemy miliardy na nowy sprzęt, który nie rozwiązuje systemowych wyzwań przed którymi stoi nie tylko wojsko, ale i państwo.

- Dobrze, że kupujemy systemy uzbrojenia, które są istotne z punktu widzenia odstraszania potencjalnego agresora. Siły zbrojne muszą być uzbrojone wielodomenowo, by walczyć na lądzie, w powietrzu i na morzu.

Przykładowo 500 sztuk systemów HIMARS z pociskami o zasięgu 300 km tworzących 29 dywizjonów, rozstawione na rubieży ok. 500 km wzdłuż granicy wschodniej pozwoli pokryć ogniem przestrzeń operacyjną i strategiczną na najważniejszych kierunkach dostępnych dla wojsk pancernych na ścianie wschodniej, czyli bramę podlaską, grodzieńską i białoruską, z obwodem kaliningradzkim.

Do tego dochodzą systemy przeciwlotnicze, przeciwrakietowe, Patrioty służące do osłony infrastruktury krytycznej, centrów administracyjnych oraz system Narew, obrony przeciwlotniczej, krótkiego zasięgu, który dedykowany jest wojskom do ich osłony przeciwlotniczej, bez których nie są w stanie bronić się ani atakować.

Musimy przy tym zabiegać, by potencjał krajowej wystarczalności obronnej był kompatybilny z tym w sojuszu, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi, bo to one są jednym z najistotniejszych sojuszników wspierających z zewnątrz system obronny naszego państwa.

Oczywiście zwiększenie efektywności działania wymaga rozsądku. Nie może być tak, że w efekcie pospiesznych decyzji podejmowane są irracjonalne działania.

Jak w kontekście sojuszniczej kompatybilności mają się ostatnie zakupy w Korei Południowej?

- Jeśli chodzi o nawiązanie współpracy z Koreą, to jest to dobry impuls strategiczny. Korea Południowa jest cały czas w stanie wojny z Koreą Północną i tam przemysł obronny jest przemysłem czasu wojny.

Przemysł ten doskonale współpracuje z przemysłem amerykańskim. Samoloty, haubice i czołgi, które mamy kupić, to w dużej mierze technologie amerykańskie. To powoduje że pozyskany sprzęt, będzie kompatybilny ze sprzętem amerykańskim.

Wraz z naszym przemysłem obronnym budowany jest system współpracy przemysłowej z Koreą Południową, istotny dla naszego bezpieczeństwa.

Jesteśmy za to na bakier z naszymi europejskimi sojusznikami w NATO. Nie mówiąc o Unii Europejskiej, z którą ostro wojujemy.

- Zachód, zwłaszcza Niemcy i Francja nie kwapią się za bardzo z pomocą militarną dla Ukrainy. Zaniedbały własny potencjał obronny, nie posiadają zdolności mobilizacyjnej, żeby szybko wzmocnić ten przemysł.

To z kim mamy współpracować? Nasi zachodni sąsiedzi biorą się dopiero teraz do roboty. Dziś zdolności NATO opierają się na możliwościach militarnych Stanów Zjednoczonych. Już ponad 10 tys. żołnierzy amerykańskich stacjonuje w Polsce. Mają tu dwie baterie systemów Patriot.

Niemców czy Francuzów tu nie ma. Do tego wszystkimi siłami sojuszniczymi rozmieszczonymi w regionie dowodzą Amerykanie, dowództwo Korpusu rozmieszczone jest w Polsce.

Zobacz też: Będą nowe źródła finansowania armii. Trzeba minimum 70 mld zł

Oczywiście Amerykanie mają w tym swój interes. Tu nie ma sentymentów, że kochają Polaków. Nie, to jest biznes. I o tym też trzeba mówić. To nie jest działalność charytatywna, chcą przy okazji zarabiać. Jednocześnie zakupy uzbrojenia w USA wychodzą naprzeciw naszym potrzebom.

My nie mamy czasu żeby romansować z Niemcami, Francją czy innymi państwami zachodnimi, przekonywać je do słusznych spraw ważnych dla obronności całej Europy, skoro one inaczej te sprawy postrzegają.

Dziś zdolności NATO opierają się na Stanach Zjednoczonych. Z kim więc mamy kooperować? Naszą racją stanu jest rozsądnie budować zdolności obronne we współpracy z panterami zagranicznymi, żeby jak najwięcej na tym skorzystać. Nie zawsze to nam wychodzi, to prawda. Często te umowy są jednostronne, nasz przemysł nie ma z nich korzyści, nowych technologii.

Co zatem powinno teraz być dla nas najważniejsze?

- Trzeba przede wszystkim wypracować strategię, co jest niezbędne w obecnej sytuacji, obejmującą zdolności bojowe sił zbrojnych i państwa, ale też przemysłu obronnego, który jest istotnym elementem naszej strategii obronnej. Państwo też ma z tego korzyści. To trudne i kosztowne zadanie, do tego rozłożone na wiele lat, ale niezbędne jeśli chcemy być bezpieczni.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym