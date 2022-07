Śmigłowce dla armii przylecą nie tylko ze Świdnika

Wojsko podpisało umowę z zakładami PZL-Świdnik na zakup 32 śmigłowców AW 149. Mariusz Błaszczak, szef MON, zapowiedział też pozyskanie śmigłowców szturmowych od Amerykanów. Jeśli ta deklaracja stanie się faktem, to będzie można mówić o przełomie w polskich programach śmigłowcowych i zapomnieć o smutnym przypadku Caracali.

1 lipca 2022 r. szef MON podpisał zapowiadaną podczas odprawy kadry kierowniczej MON i Sił Zbrojnych RP umowę na pozyskanie w programie Perkoz 32 śmigłowców z należących do Leonardo zakładów PZL-Świdnik.

Wcześniej Błaszczak poinformował, że w najbliższym czasie kupimy amerykańskie śmigłowce bojowe w ramach programu Kruk.

Od czasu rezygnacji przez MON z zakupu 50 francuskich śmigłowców Caracal realizacja programów śmigłowcowych dla wojska praktycznie stała w miejscu. Zmieniła to wojna w Ukrainie.

Agencja Uzbrojenia podpisała 1 lipca umowę o wartości 8,25 mld zł z Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik na dostawę 32 wielozadaniowych śmigłowców AW149 w programie Perkoz dla lotnictwa Wojsk Lądowych.

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podczas kwietniowej wizyty w Stanach Zjednoczonych poinformował także o zakupie szturmowych śmigłowców od Amerykanów, które zastąpią Mi-24. Najwyraźniej agresja Rosji na Ukrainę skutecznie zmieniła podejście MON do realizacji planów śmigłowcowych.

Czekamy teraz na Kruka. W tym programie wojsko chce pozyskać 32 nowe śmigłowce bojowe. Postępowanie przetargowe na śmigłowce szturmowe miało ruszyć w połowie 2018 r. Oficjalnego przetargu na Kruka Agencja Uzbrojenia nie ogłosiła do dziś.

Bell vs Boeing - Amerykanie konkurują między sobą

W 2021 r. wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz informował, że nowych śmigłowców na pewno nie zobaczymy przed rokiem 2024. Wojna za naszą wschodnią granicą to zmieniła.

Najwyższy czas. Większość z ok. 220 śmigłowców posiadanych przez nasze siły zbrojne to starsze konstrukcje, głównie produkcji poradzieckiej. Wielu z tych ponad 30-letnich maszyn kończą się resursy.

Obecnie wojsko ma 4 nowoczesne śmigłowce Black Hawk dla wojsk specjalnych i umowę na kolejne 4 takie maszyny, a także kontrakt na 4 AW101 dla Marynarki Wojennej RP, które są dozbrajane.

Zakup śmigłowców szturmowych dla Kruka będzie możliwy jedynie w ramach procedury Foreign Military Sales. Polski rząd musi zwrócić się do rządu Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o zgodę na taki zakup.

Tyle że akurat w Kruku - mimo politycznych obwarowań - mamy możliwość wyboru. W tym programie konkurują bowiem ze sobą dwie amerykańskie firmy: Bell ze śmigłowcem AH-1Z Viper oraz Boeing z najnowszą maszyną AH-64E Guardian Apache. Obie firmy prezentują, rzecz jasna, swoje śmigłowce jako najlepsze rozwiązanie dla Polski. Jakie zatem maszyny mogą trafić do polskich żołnierzy?

Według Bella argumentem przemawiającym za ich śmigłowcem jest to, że jest on rozwiązaniem opracowanym z myślą o eksploatacji śmigłowca przez Korpus Piechoty Morskiej, czyli dostosowany do długotrwałych działań bez wsparcia technicznego. Skutecznie działa w wymagających warunkach wysokiego zapylenia, w śniegu, deszczu i błocie.

Jest też ok. 20 proc. tańszy przy zakupie od śmigłowców innych firm w tym segmencie, jak i w eksploatacji. Godzina lotu kosztuje nawet o 40 proc. mniej od konkurencyjnych maszyn.

- Model AH-1Z Viper jest najbardziej właściwym modelem dla polskich sił zbrojnych zarówno z uwagi na zdolności bojowe i możliwości zwalczania celów powietrznych (przenosi najnowszej generacji pociski AIM-9 Sidewinder), a także celów naziemnych, jak i ze względów ekonomicznych - zapewnia WNP.PL Steven Mathias, wiceprezes Bell Textron.

Apache zwalcza cele opancerzone

Co na to konkurencja z Boeinga? - AH-64E Guardian Apache to najbardziej zaawansowany technologicznie śmigłowiec szturmowy na świecie - przekonuje Terry Jamison, dyrektor technologii pionowzlotów Boeing Defence Space & Security.

Jego zdaniem Apache pozostaje też najskuteczniejszą na świecie platformą do zwalczania celów opancerzonych, m.in. dzięki zaawansowanemu radarowi kierowania ogniem. Śmigłowce te zostały zaprojektowane głównie po to, by walczyć przeciwko pojazdom bojowym jednostek zmechanizowanych i pancernych.

Zapytaliśmy, jak te maszyny oceniają polscy wojskowi. Gen. pil. Dariusz Wroński, były dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, zwraca uwagę, że po raz pierwszy decydujemy się na amerykański sprzęt w sytuacji, kiedy przy jego zakupie jest jakaś wewnętrzna konkurencja.

- Oba śmigłowce są bardzo dobre, z najwyższej półki - twierdzi gen. Wroński. Co zatem powinno zadecydować o tym, który śmigłowiec wybierzemy?

Czy zadecyduje współczynnik koszt-efekt?

Generał uważa, że o wyborze maszyny zadecyduje przede wszystkim współczynnik koszt-efekt. - Biorąc to pod uwagę, dowódcy i politycy z pewnością wybiorą najlepszy dla Polski wariant śmigłowca - zapewnia.

Przyznaje, że AH-1Z Viper to śmigłowiec dedykowany korpusowi piechoty morskiej armii Stanów Zjednoczonych. Był tworzony "pod wojska ekspedycyjne" i z uwzględnieniem charakteru zadań stawianych tej formacji.

Śmigłowce te są przystosowane do operowania na bardzo małych powierzchniach lądowisk lub w ogóle w miejscach nieprzygotowanych do lądowania.

- Te śmigłowce nie potrzebują nadmiernie rozbudowanej infrastruktury lądowiskowej, zabezpieczenia logistycznego, zaplecza warsztatowo-remontowego ani licznego zespołu serwisowego do wykonania obsługi technicznej. To jest ich wielką zaletą - mówi gen. Wroński.

Jego zdaniem w przypadku Apacha trzeba więcej zabiegów technicznych. Viper jest też najtańszą opcją wśród rozpatrywanej pary śmigłowców, ale po obecnych doświadczeniach na Ukrainie, najważniejsze staje się to, co śmigłowiec może zdziałać i czy jego możliwości bojowe oraz przenoszone uzbrojenie spowoduje wzrost przewagi nad przeciwnikiem.

Pobieranie i dostarczanie informacji o przeciwniku w czasie rzeczywistym

Sieciocentryczność pola walki Guardiana zapewnia system Link 16, który w rzeczywistym czasie pobiera i dostarcza informacje o przeciwniku ze wszystkich dostępnych czujników, zarówno własnych, jak i należących do sojuszników. Apache idealnie nadaje się do współpracy z samolotami F-35, czołgami Abrams oraz systemami Patriot.

Apache i Abrams wpięte w jeden system pozwalają dowódcy na zarządzanie śmigłowcem. Widzi bowiem także przeciwnika rozpoznanego przez radary śmigłowców, które mogą podawać współrzędne celów w czasie rzeczywistym i je niszczyć. Dowódca ma dokładne zobrazowanie pola walki i może podejmować lepsze decyzje.

Bell zapowiada, że jeszcze w tym roku śmigłowce Viper doposażone w Link 16 wejdą do służby. Oba śmigłowce przenoszą podobne uzbrojenie, jeśli chodzi o kierowane rakiety przeciwpancerne Hellfire czy APKWS II, jak i niekierowane 70 mm pociski Hydra. Do tego Viper ma dwa pociski przeciwlotnicze Sidewinder i trzylufowe działko kaliber 22 mm.

Rozpoznanie w każdych warunkach atmosferycznych

Apache natomiast to śmigłowiec, który został opracowany jako odpowiedź na rosyjski latający czołg Mi-24. To maszyny, które przeprowadziły najwięcej operacji na świecie i uchodzą za wzór śmigłowca szturmowego.

Jako jedyny dysponuje taktycznym radarem, który umożliwia prowadzenie rozpoznania w każdych warunkach atmosferycznych. Jest wpięty w sieciocentryczny system zarządzania polem walki, co umożliwia współpracę z bojowymi dronami, samolotami czy czołgami.

- Jeśli weźmiemy pod uwagę koszt eksploatacji śmigłowców w przeliczeniu na jedną godzinę lotu, to wygrywa Viper, ale podczas wojny liczy się siła ognia, ilość i jakość niszczonych celów, możliwość zarządzania potencjałem walki, czyli informowanie pilota w czasie rzeczywistym, które cele ma zniszczyć w pierwszej kolejności - to dziś priorytet - twierdzi gen. Wroński.

Podkreśla, że oba śmigłowce są modułowe, można zamieniać narzędzia walki, podwiesić każdą możliwą rakietę w dowolnym systemie i śmigłowiec sobie poradzi z niszczeniem celów. Izraelczycy np. uzbroili śmigłowiec Apache w rakiety Spike NLOS, które wystrzeliwane ze śmigłowca, mają zasięg ponad 20 km.

Śmigłowiec to część systemu. Sieciocentryczność jest ważnym atutem

W tym kontekście uwagę zwraca wypowiedź gen. dyw. Jarosława Gromadzińskiego z 18. Dywizji Zmechanizowanej, który pytany przez Dziennik Zbrojny o zakup amerykańskich czołgów, odpowiedział, że czołg Abrams jest częścią większej układanki, czyli systemu uzbrojenia sieciocentrycznego.

- Jeżeli zadecydowano o pozyskaniu czołgów Abrams, jeżeli chcemy sieciocentryczności, jeżeli zakupiono samoloty F-35 i zestawy HIMARS, którym te samoloty mogą wskazywać cele, to jest potrzeba uzupełnienia tego systemu również o śmigłowce AH-64 Apache, bo taktyka użytkowania czołgów Abrams pokazuje, że zawsze nad ich formacjami poruszają się śmigłowce uderzeniowe - mówi gen. Gromadziński.

Informacje z kokpitu śmigłowca można odwzorować na panelu systemu BMS dowódcy czołgu. To jest zaletą całego systemu, a nie samego czołgu. Tu nie chodzi tylko o to, który czołg ma lepsze osiągi, ale o to, jak można stworzyć lepszy system zarządzania polem walki, a Abrams to umożliwia.

Możliwe więc, że wojskowi wybrali już swojego faworyta wśród śmigłowców dla Kruka.

Według MON trwają analizy w zakresie pozyskania nowych śmigłowców uderzeniowych w ramach programu Kruk oraz wielozadaniowych morskich śmigłowców pokładowych w ramach programu Kondor. - Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Agencję Uzbrojenia, prowadzone są analizy występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa - wyjaśnia wiceminister Wojciech Skurkiewicz.

To wskazuje na chęć bezprzetargowego zakupu maszyn bojowych oraz wielozadaniowych. W obu przypadkach dostawcami będą koncerny zachodnie.