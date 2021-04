Poradzieckie czołgi wracają do służby w nowej odsłonie

Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy z Gliwic poinformowały, że jeszcze w kwietniu 2021 r. zostaną przekazane wojsku kolejne 4 czołgi T-72 po przeprowadzonym remoncie i modyfikacji. W pierwszym kwartale 2021 r. do jednostek tworzonej 18 Dywizji Zmechanizowanej trafiło już 15 zmodyfikowanych czołgów. Kontrakt od początku budził wiele kontrowersji. Wojskowi dowódcy i analitycy zwracali uwagę, że tak duże pieniądze na „pudrowanie” starych, w większości mocno wyeksploatowanych czołgów T-72, zamiast ich gruntownej modernizacji, mija się z celem.

Senator: nowe limuzyny i stare czołgi

Remont wozów zabezpieczenia technicznego

Fakt, czołgi dostaną nowe przyrządy celownicze i środki łączności nowocześniejsze nawet niż te, które są na wyposażeniu modernizowanych Leopardów 2PL. Nie podniesie to jednak ich zasadniczych walorów bojowych, niezbędnych do walki ze współczesnymi czołgami.Co prawda w wielu armiach świata modernizuje się stare czołgi. Także Rosjanie modernizują swoje T-72, jednak zakres ich modernizacji jest nieporównywalnie szerszy od naszej modyfikacji, co zwiększa znacznie ich możliwości bojowe i przydatność na współczesnym polu.Na początku kwietnia MON odpowiedział senatorowi Krzysztofowi Brejzie, który pytał, na jakim etapie znajduje się program modernizacji czołgów T-72, ile wozów do tej pory udało się zmodyfikować i skierować do służby. Senator zapytał też o łączny koszt tej modyfikacji oraz czy czołgi te spełniają wymagania współczesnego pola walki.Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu MON, odpowiedział na część z tych pytań. Dowiedzieliśmy się, że w ramach realizowanej umowy wykonawca przekazał do sił zbrojnych 43 czołgi po naprawach z modyfikacją.Czytaj też: Przeciwrakietowa tarcza Leopardów

Wiceminister stwierdził również, że analizując konflikty zbrojne, należy stwierdzić, że czołgi T-72 po modyfikacji będą prowadzić działania równorzędne do zadań realizowanych przez czołgi równorzędnej klasy, które wykorzystywane są przez siły zbrojne innych państw.Takie działanie resortu senator Brejza skwitował krótko na Twitterze: - Sobie nowe limuzyny, wojsku stare czołgi.Od początku 2021 r. gliwicka spółka kontynuuje też realizację umowy wieloletniej na remonty główne i konserwacyjne wozów zabezpieczenia technicznego WZT-3 na podwoziu czołgu T-72 oraz WZT-2 na podwoziu T-55, której wykonanie przypada na lata 2019-2022.Z tegorocznej puli do końca marca przekazano do jednostki w Braniewie dwa wozy po wykonanym remoncie głównym ciągnika pancernego WZT-3M. Trwa przygotowanie kolejnego wozu, który zostanie przekazany wojsku jeszcze w kwietniu 2021 r.