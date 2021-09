Poszukiwany zabójca dronów. Kiedy trafi do polskich żołnierzy?

Niedawno izraelska spółka Rafael ujawniła, że system wykrywania i zwalczania bezzałogowych statków latających Drone Dome został wykorzystany do ochrony infrastruktury i VIP-ów przed ewentualnymi atakami dronów podczas Szczytu G7 w Kornwalii. Czy tego rodzaju systemy ma polska armia?

Bicz na małe drony

Polska się stara

Jest w czym wybierać

Ikar, Lanca i Stokrotka

Kiedy trafią do armii?

Wcześniej systemy obrony przeciwlotniczej służyły do niszczenia konwencjonalnych samolotów i dużych bezzałogowych statków powietrznych i rakiet. Dziś te systemy muszą również radzić sobie z mniejszymi, wolniejszymi, nisko latającymi bezzałogowcami, które stają się coraz bardziej autonomiczne i coraz trudniejsze do wykrycia.- Nowe zagrożenia stanowią poważne wyzwanie i wymagają skutecznych rozwiązań, takich jak system broni laserowej zintegrowany z Drone Dome - podkreśla Ben Shaya.Nie ma dziś chyba dowódców i polityków odpowiedzialnych za obronność, którzy nie zdawaliby sobie sprawy z zagrożeń, jakie niesie masowe użycie dronów. Coraz więcej państw wprowadza tego rodzaju systemy w swoich armiach. Armia USA prowadzi postępowanie, którego celem jest pozyskanie takich systemów. Do postępowania zakwalifikowano izraelski system zwalczania bezzałogowców.Francja, przygotowując się do Igrzysk Olimpijskich w 2024 r. już zapowiedziała, że impreza będzie ochraniana przez laserowy system antydronowy.Armia francuska pochwaliła się, że podczas testów w lipcu 2021r., system antydronowy, opracowany przez firmę Airbus Defence and Space, wykrył niewielkiego drona z odległości 3 km. Gdy cel zbliżył się na odległość 1 km, został zneutralizowany przez laserowy system antydronowy.Systemem antydronowym, zintegrowanym ze zdalnie sterowanym modułem uzbrojenia Protektor chwali się również norweski Kongsberg Defence & Aerospace, który w 2019 podpisał z Bundeswehrą umowę na ich dostawę o wartości 250 milionów koron norweskich (109 milionów złotych).Ręczne systemy antydronowe DroneGun Tactical, australijskiej firmy DroneShield, opracowane w ramach unijnego projektu Skyfall , trafią do policji z Antwerpii, Brukseli oraz żandarmerii rumuńskiej.Przypomnijmy, że nasza armia nie posiada systemów do zwalczania dronów. Mamy środki do ich zestrzeliwania, jednak lufowe zestawy artylerii przeciwlotniczej nie zawsze są skuteczne, zwłaszcza w przypadku małych dronów, w które trudno trafić.Dlatego w 2018 r. MON ogłosiło dialog techniczny, by poznać jakie systemy polskiej produkcji są dostępne na rynku. Na czerwiec 2020 r zaplanowano nawet testy takich urządzeń. Postępowanie to wciąż jest nierozstrzygnięte.Tymczasem lista firm w Polsce, specjalizujących się w produkcji systemów, które potrafią zakłócić łączność lub nawigację lecącego drona, uszkodzić lub zestrzelić wrogi bezzałogowiec promieniem lasera jest długa.Jedną z nich jest Advanced Protection Systems (APS), która opracowała system antydronowy wyposażony w zminiaturyzowane czujniki, które neutralizują bądź sprowadzają bezzpilotowce na ziemię. Systemem do ochrony cywilnych obiektów wykorzystują Hiszpanie oraz w państwa Ameryki Południowej.Opracowany przez tę firmę system do wykrywania i neutralizacji dronów Ctrl+Sky, który przeprowadza detekcję dronów jednocześnie za pomocą sensora radarowego, akustycznego, wizyjnego i radiowego, trafił do armii na Bliski Wschód.Podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego Wojskowe Zakłady Uzbrojenia (WZU) pokazały system antydronowy IkarX , nad którym trwają prace związane z wprowadzeniem urządzenia na rynek dla odbiorców wojskowych oraz instytucji państwowych i cywilów.Także Wojskowe Zakłady Elektroniczne opracowały przenośny system antydronowy do wykrywania, identyfikacji i neutralizacji dronów typu Micro UAV na dystansie do 3 km pod kryptonimem Lanca 2.0System antydronowy Stokrotka, wykrywający cele z odległości do 6 km, zintegrowany z trójsensorową głowicą obserwacyjno-celowniczą GS400, ma też Grupa WB. Wystrzeliwuje on chmurę pocisków rakietowych, których wybuchające głowice tworzą kurtynę odłamków, nie do przedarcia nawet dla małych dronów.Z kolei spółka Hertz Systems z Zielonej Góry zbudowała system antydronowy Jastrząb, umożliwiające monitorowanie terenu w promieniu 3 km. W 2017 r. system chronił 2,5 mln ludzi podczas największej w Polsce imprezy plenerowej.Także Wojskowa Akademia Techniczna, wspólnie z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych oraz firmami: KenBIT i Nordco, opracowała laserowy system antydronowy SkanDRON.Innowacyjny laser może wykrywać i unieszkodliwić drony o wymiarach 18 x 32 cm, lecące z prędkością około 70 km/h z odległości 850 m. To ewenement na skalę światową.Wciąż nie wiadomo, kiedy poszukiwane przez wojsko systemy zdolne do wykrywania i zwalczania z powietrza bezzałogowych systemów powietrznych przeciwnika, w tym przy wykorzystaniu własnych bezzałogowców, bo takie chce pozyskać wojsko, trafią do polskich żołnierzy.