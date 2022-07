Potencjał obronny Polski się zwiększy. Kto dostarczy sprzęt?

Polskie wojsko ma otrzymać nowe warianty karabinka MSBS Grot z Łucznika, który - podobnie jak zestaw rakietowy Piorun - podbija zagraniczne rynki. Ale nowoczesny, ceniony za granicą, sprzęt produkują w Polsce również firmy prywatne. Na przykład drony z WB Electronics, czy system antydronowy z zielonogórskiej firmy Hertz New Technologies mogłyby wzmocnić polski potencjał obronny. Czego trzeba, by tak się stało?

Znaczący wzrost liczby systemów bezzałogowych w siłach zbrojnych tak Polski, jak i innych państw zakłada Remigiusz Wilk, przedstawiciel WB Electronics, którego drony wejdą do stałego wyposażenia polskiego wojska.

Zdaniem dr. Andrzeja Sadowskiego z Centrum Adama Smitha, mamy nietransparentny system zamówień dla wojska, który należy bezwzględnie zmienić z uwagi na zagrożenie dla samego bezpieczeństwa narodowego.

Sektor prywatny powinien mieć większy niż do tej pory udział w produkcji sprzętu i jego dostawie dla polskiego wojska, tym bardziej że potrzeby znacznie wzrosną, a wydatki z budżetu państwa sięgnąć mają nawet 3 proc. PKB.

Należąca do państwowego Polskiego Koncernu Zbrojeniowego (PGZ) radomska Fabryka Broni Łucznik wyraźnie łapie wiatr w żagle. Wypuszcza właśnie nowe warianty karabinka Grot (wersja maszynowa i modele podwyższonej celności), które otrzymać ma wkrótce polska armia.

Grot w Ukrainie i kilku innych krajach

Z nieco starszych typów Grota korzystają już m.in. żołnierze ukraińscy.

– To bardzo nowoczesne karabiny i używa ich polskie wojsko – pisał w maju na Twitterze znany ukraiński bloger militarny Ukraine Weapons Tracker, dodając, że siły zbrojne tego kraju dostały właśnie partię tej broni. Chodzi o typ C16A2, o kalibrze 5,56 mm.

To dla Łucznika obecnie jeden z cieszących się największym zainteresowaniem towarów.

– Nasz karabinek MSBS Grot jest już obecny w siłach zbrojnych czterech państw. Od 2017 roku dostarczyliśmy ponad 61 tys. karabinków do Sił Zbrojnych RP, a w ramach wsparcia polskiego rządu karabinki Grot trafiły też do Sił Zbrojnych Ukrainy, gdzie sprawdzają się w boju w trwającym obecnie konflikcie zbrojnym – mówi dr Wojciech Arndt, prezes Fabryki Broni Łucznik – Radom.

Zapowiada, że karabinki MSBS Grot dostosowane do kalibru 7,62 mm z podwieszanymi granatnikami trafią też do jednego z krajów Afryki Wschodniej.

– Ponadto w tym roku Fabryka Broni dostarczyła karabinki MSBS Grot do Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, co niewątpliwie jest potwierdzeniem najwyższej jakości wyrobów produkowanych przez spółkę. Tym samym karabinki MSBS Grot znalazły zastosowanie już w kolejnej armii NATO i kraju członkowskim ONZ – podkreśla Arndt.

Czytaj też: Polskie czołgi T-72 walczą na Ukrainie? Coraz więcej na to wskazuje

Choć Łucznik oferuje zainteresowanym także inne rodzaje broni ręcznej, to wyraźnie zachęcony powodzeniem tego właśnie karabinka, na nim ma zamiar w najbliższym czasie skoncentrować swoje działania promocyjne.

– Widzimy duże zainteresowanie naszymi produktami, cały czas prowadzimy rozmowy oraz pokazy dynamiczne, pozwalające zapoznać się potencjalnym kontrahentom z możliwościami i zaletami całej rodziny karabinów MSBS Grot – przyznaje Wojciech Arndt.

Piorun wypromował polski sprzęt

Z innego zakładu PGZ pochodzi z kolei przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun. Produkuje go bowiem skarżyskie Mesko. Do niedawna korzystało z niego Wojsko Polskie, ale po ostatnich udoskonaleniach trafił on na wyposażenie armii ukraińskiej. Zbiera tam dziś bardzo pozytywne opinie, a wkrótce korzystać mają z niego u siebie także Amerykanie. Używający Pioruna żołnierze przyznają, że jest on groźny zarówno dla śmigłowców, jak i bezzałogowych statków powietrznych.

Antydronowy system z Zielonej Góry

Inny, bo elektroniczny sposób neutralizacji, a przede wszystkim system wykrywania dronów, to główna cecha stworzonego i produkowanego przez zielonogórską firmę Hertz New Technologies systemu Hawk.

– To urządzenie wielofunkcyjne, a do tego występujące w różnych wersjach, w zależności od potrzeb i możliwości użytkownika – wskazuje Zygmunt Rafał Trzaskowski, prezes Hertz New Technologies.

Głównymi zadaniami tego systemu jest wykrycie latającego obiektu bez załogi jeszcze przed wtargnięciem do strefy chronionej, a także śledzenie go w czasie rzeczywistym oraz przejęcie nad nim kontroli, ściągnięcie go na ziemię lub neutralizacja w powietrzu. Po wykryciu bezzałogowego statku powietrznego (BSP), system automatycznie wysyła sygnał alarmowy i skutecznie neutralizuje obiekt latający jeszcze przed znalezieniem się nad obszarem chronionym.

Hawk jest też w stanie określić z wysoką precyzją pozycję jego operatora. Podstawowym elementem tego systemu jest stacja monitorowania ze specjalnym oprogramowaniem. Przetwarzane i wizualizowane są w niej na mapach cyfrowych pozycje wykrytych dronów oraz inne dane z radarów, systemów detekcji radiowej, sensorów i kamer tam rozmieszczonych.

Stacja dostępna jest zarówno w wersji mobilnej, jak i przenośnej. System działa w oparciu o autorskie oprogramowanie.

– Wyposażone jest ono w algorytmy fuzji danych, a także automatycznego, inteligentnego przydzielania zasobów neutralizacyjnych, które umożliwiają wiarygodną klasyfikację wykrytego drona jako intruza oraz jego natychmiastową neutralizację również poprzez przejęcie kontroli nad BSP przed granicą chronionego obiektu lub rejonu – wyjaśnia Zygmunt Rafał Trzaskowski.

Z Hawka korzystają już służby mundurowe w Polsce i za granicą (np. w Meksyku), a – zgodnie z zamiarami kierownictwa – wkrótce ten antydronowy system znaleźć się może na wyposażeniu polskiego wojska.

Polskie drony spod Warszawy

Znacznie bliżej, aby stać się stałym dostawcą wyspecjalizowanego sprzętu dla polskiego wojska, jest WB Electronics z Ożarowa Mazowieckiego. To producent Bojowych Statków Powietrznych, czyli dronów.

– Biorąc pod uwagę sytuację na wschodzie i doświadczenia wyciągane z tego konfliktu, zakładamy znaczący wzrost liczby systemów bezzałogowych w siłach zbrojnych tak Polski, jak i innych państw – mówi Remigiusz Wilk, dyrektor ds. komunikacji WB Electronics.

Dowodem na to mogą być zamówienia BSP udzielone Grupie WB na sprawdzone podczas wielkoskalowego konfliktu zbrojnego systemy rozpoznawcze (FlyEye) i amunicję krążącą (Warmate) czy też rewolucyjne systemy poszukiwawczo-uderzeniowe (Gladius). – Systemy bezzałogowe chronią życie i zdrowie żołnierzy, oddalając ich od strefy walki – dodaje Wilk.

Bezzałogowce to początek armii robotów

– Na popularność bezzałogowców nakładają się zmiany demograficzne w państwach Zachodu, do których należy również Polska. Braki kadrowe można kompensować przez szeroko rozumianą robotyzację, obejmującą także statki powietrzne. Potwierdzają to walki na wschodzie, gdzie wprowadzono inny postulat zgłaszany od lat przez Grupę WB, czyli powszechność użycia bezzałogowców – tłumaczy Remigiusz Wilk.

W maju firma podpisała z polskim resortem obrony kontrakt na dostawę kilkuset dronów. Będą one wyposażone m.in. w wyrzutnie, wozy dowodzenia, amunicyjne i obsługi technicznej oraz zapas uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych Gladius. Korzystać mają z nich m.in. wojska rakietowe i artyleria.

Potrzebna przejrzystość i dostęp do zamówień dla prywatnych firm

Zarówno WB Electronics, jak i Hertz New Technologies reprezentują militarny sektor prywatny w Polsce, który zdaniem prezydenta Centrum im. Adama Smitha Andrzeja Sadowskiego powinien mieć możliwość na uczciwych warunkach dostarczać Siłom Zbrojnym RP swoją produkcję, która na międzynarodowych rynkach jest znana i konkurencyjna.

– Do tej pory prywatne polskie firmy niespecjalnie były brane pod uwagę przy zamówieniach dla armii w naszym państwie, a nawet wręcz wielokrotnie pomijane, mimo że na obcych rynkach wygrywały – zauważa Andrzej Sadowski.

Jego zdaniem, głównym problemem jest dziś w Polsce system publicznych zamówień, w tym dla Sił Zbrojnych RP. – Jeżeli celem jest obronność państwa, to należy zminimalizować ryzyka związane z zewnętrznym zaopatrzeniem, które – jak widać – w czasach konfliktu może być bardzo zawodne. Jeżeli polskie firmy mają porównywalne i konkurencyjne rozwiązania oraz sprzęt, powinny być brane pod uwagę w pierwszej kolejności, a nie w ostateczności – twierdzi Andrzej Sadowski.

Zwraca on uwagę, że dzisiaj mamy nietransparentny system, który należy bezwzględnie zmienić ze względu na zagrożenie dla samego bezpieczeństwa narodowego. Utrzymując go, nie realizuje się naczelnego celu, jakim jest zwiększenie potencjału obronnego.

Ustawa o obronności, która skupia się na zwiększeniu nakładów, niewiele da przy utrzymaniu dotychczasowych procedur oraz samym podejściu do polskiego prywatnego sektora militarnego.

Wzrost wydatków na obronność uwzględni potencjał polskiego przemysłu

Według Sadowskiego, zapowiadane zwiększenie wydatków niespecjalnie przełoży się na zwiększenie sił wytwórczych polskiego przemysłu, w tym produkcji firm prywatnych, którym łatwiej wygrywać przetargi nawet w odległych geograficznie państwach, niż sprzedawać m.in. swoje drony dla rządu w Polsce.

Według ustawy o obronie ojczyzny, polska armia ma szybko się modernizować, a już w przyszłym roku wydatki państwowe na ten cel zwiększyć się mają aż do 3 procent PKB. Dziś jest to 2,2 procent PKB. Planując wydatki, szef MON uwzględni potencjał polskiego przemysłu obronnego, jak również badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze obronności państwa.