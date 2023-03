Powstaje konsorcjum do budowy kilkuset czołgów w Polsce

Jeszcze 31 marca zostanie podpisana umowa, która stanowi o powołaniu konsorcjum między Polską Grupą Zbrojeniową a Hyundai Rotem, które zajmie się produkcją czołgu K2 w Polsce - poinformował w Orzyszu wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak.

Jeszcze dziś zostanie także podpisany dokument, umowa, która stanowi o powołaniu konsorcjum między Polską Grupą Zbrojeniową i Hyundai Rotem, a więc firma koreańską, konsorcjum, które zajmie się produkcją czołgu K2 w Polsce - zapowiedział wicepremier.

Umowa wykonawcza na czołgi K2 przewiduje zakup 180 tych wozów za 5,8 mld dolarów. Zgodnie z umowa ramową, docelowo zakładająca zakup 1000 tych czołgów, 820 wozów zamawianych w dalszym etapie ma być wyprodukowanych na licencji w Polsce.

Umowa konsorcjum między Polską Grupą Zbrojeniową i Hyundai Rotem 31 marca

W piątek na poligonie pod Orzyszem prezydent Andrzej Duda wspólnie z wicepremierem, szefem MON Mariuszem Błaszczakiem obserwował ćwiczenia strzeleckie czołgów K2 i armatohaubic K9 z Korei Południowej. Prezydent na poligonie podpisał też postanowienie w sprawie określenia "Głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2025-2039".

Pod koniec lutego PGZ zawarła z producentem czołgu K2 - firmą Huyndai Rotem porozumienie określające zasady współpracy przemysłowej pomiędzy PGZ i wchodzącymi w skład Grupy Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi a partnerem południowokoreańskim przy produkcji, dostawach oraz obsłudze czołgów K2 w wersji PL.

820 czołgów K2 ma być wyprodukowanych na licencji w Polsce

Uzgodniono, że wspólna produkcja czołgów K-2PL oraz pojazdów towarzyszących na podwoziu gąsienicowym będzie się odbywać w WZM. Określono, jakie zdolności przemysłowe zostaną przeniesione do WZM i pozostałych spółek PGZ. Chodzi o montaż czołgów, zdolności do produkcji korpusów i wież, zawieszenia hydropneumatycznego, zespołu armaty i automatu ładowania oraz innych wybranych komponentów.

Uzgodniono warunki techniczne i infrastrukturalne niezbędne do produkcji oraz świadczenia usług serwisu, napraw i obsług w Polsce w całym cyklu życia czołgu, a także warunki licencji niezbędnej do produkcji czołgów na rzecz Sił Zbrojnych RP oraz warunki współpracy eksportowej.

