Powstaną 300-tysięczne siły zbrojne? To polska odpowiedź na zagrożenia ze Wschodu

Polska armia liczna i dobrze uzbrojona ma być odpowiedzią na dobrze znane zagrożenia bezpieczeństwa i rozwoju Polski ze Wschodu. O rozbudowie armii przyszłości, która będzie siłą odstraszającą dla ewentualnego agresora, mówił przed kilkoma dniami Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podczas pikniku w Boguchwale na Podkarpaciu. Optymizm szefa MON nie przekonuje wszystkich. Czy słusznie?

Podkreśla też, że nic nie wskazuje na to, by celem politycznym Rosji mogłoby być zaatakowanie jakiegokolwiek kraju NATO czy Unii Europejskiej.Minister Błaszczak zapewnia, że wszystko co robi MON, służy bezpieczeństwu Polski. Temu też mają służyć zakupy amerykańskich zestawów obrony powietrznej Patriot, artylerii rakietowej HIMARS, samolotów bojowych F-35 i zamiar zakupu 250 czołgów M1A2 Abrams SEP v3 w najnowszej wersji, dostarczanej wojsku USA od niespełna dwóch lat.Nikt nie przeczy, że Siły Zbrojne RP wymagają modernizacji i nowoczesnego uzbrojenia, by wymienić przestarzały, nieskuteczny na polu walki sprzęt, którego w wojsku jest wciąż wiele.Problem w tym, że decyzje dotyczące pozyskania przez Polskę nowych rodzajów uzbrojenia, także tych przedstawianych jako epokowe, wywołują często medialną burzę. Eksperci krytykując kontrakty na zakup sprzętu w niedużych ilościach, za to za duże pieniądze, nazywają je defiladowymi.Twierdzą, że decyzje dotyczące pozyskania uzbrojenia podejmowane są ad hoc, często nie są powiązane z rzeczywistymi pilnymi potrzebami armii, ale bardziej propagandowymi.Dlatego brakuje nam wciąż systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwpancernej. Patriotów dla Wisły kupiliśmy dwie baterie, co może wystarczy do ochrony Warszawy, a zakupy w ramach II fazy Wisły stanęły.Nie może też ruszyć program obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu Narew, a śmigłowce szturmowe Mi-24 od lat nie mają kierowanych rakiet przeciwpancernych. Kuleją nawet programy pozyskania granatników przeciwpancernych. Ta lista jest długa.Nie brak też głosów, że budżet MON nie jest właściwie wykorzystywany. Przykładowo, zamiast niewielkich partii nowoczesnego uzbrojenia, lepiej byłoby zainwestować w cyberbezpieczeństwo. Próbuje się za wszelką cenę utrzymać wszystkie spółki zbrojeniowe, nawet te przynoszące straty, mimo że z wojskową produkcją niewiele mają wspólnego.Aby Polska była bezpieczniejsza, także armia musi urosnąć w siłę. Minister Błaszczak zapowiedział rozbudowę sił zbrojnych. Oświadczył, że cel, który sobie stawia, to minimum 250 tys. żołnierzy wojsk operacyjnych i 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie siły zbrojne liczą 111 tys. żołnierzy w wojskach operacyjnych oraz 30 tys. w WOT.Któż mieszkający nad Wisłą nie chciałby, aby polska armia była silna, liczna i nowocześnie uzbrojona, choć tak naprawdę nie wiadomo, ilu żołnierzy powinna liczyć, aby skutecznie odstraszać ewentualnego przeciwnika. Sztabowcy mają swoje wyliczenia, ale tak naprawdę o tym, jak liczna będzie nasza armia, decydują politycy.Ambitny plan zbudowania armii liczącej 250 tys. ludzi wymaga jednak czasu, dużych pieniędzy oraz pozyskania ponad 150 tys. nowych ochotników, a z tym już teraz nie jest najlepiej.Szef MON poinformował, że w ostatnim półroczu do wojska wstąpiło 5 tys. ochotników, o dwie piąte więcej niż przed rokiem, ale nie powiedział, że równocześnie rocznie odchodzi z armii ok. 4,5 tys. żołnierzy.Mimo zachęt, chętnych by założyć mundur wciąż nie ma zbyt wielu. Trzeba byłoby też zmienić prawo, bo obecny Plan Rozwoju Polityki Kadrowej Sił Zbrojnych RP przewiduje nie więcej, niż 120 tys. etatów.Budowa nowoczesnych sił zbrojnych wymaga długofalowych planów i określenia priorytetów, których nie zmienia się co roku. Nie da się zbudować takiej armii bez konsensusu politycznego przez jedną czy dwie kadencje, jak i bez brania pod uwagę finansowych możliwości.Skoro dziś mamy kłopoty z modernizacją armii liczącej niewiele ponad 100 tys. ludzi, to z jakimi problemami trzeba będzie się zmierzyć, by uzbroić, wyposażyć i zbudować infrastrukturę dla armii dwa razy większej?Jak jednak rozstrzygnąć dylemat, który wisi nad nami, niczym miecz Damoklesa? Z jednej strony zgadzamy się, że Polska powinna mieć silną, nowoczesną, dobrze uzbrojoną armię. Pamiętamy starożytną sentencję, że jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny.Z drugiej zaś strony w tyle głowy pozostaje przekonanie, że 2 baterie Patriot, 50 wyrzutni artylerii rakietowej HIMARS, amerykańskie Abramsy czy nawet samoloty F-35 nie wystarczą, byśmy mogli obronić się przed agresorem, którym według rządzących jest Rosja.Pokazały to ćwiczenia sztabowe Zima-20 – mimo iż w działaniach zaangażowano nowo kupiony sprzęt i samoloty, wirtualna rozgrywka z Rosjanami zakończyła się klęską polskiej armii. Od razu podniesiono larum.Zupełnie bez sensu, jeśli chcemy, by emocje i chęci nie górowały nad faktami. Takimi choćby, jak ten, że tylko siły zbrojne Federacji Rosyjskiej stacjonujące w Europie są trzykrotnie liczniejsze niż Polskie.Czytaj też: Mieczniki dla marynarki wojennej za 8 mld zł. Największy kontrakt polskiej zbrojeniówki

Nawet gdyby tylko połowa z 13 tys. rosyjskich czołgów była sprawna, to i tak jest ich prawie 10 razy więcej od czołgów w polskiej armii, z których prawie połowa to przestarzałe T-72. Larum należałoby podnieść, gdyby się okazało, że ignorując rzeczywistość, wygraliśmy to wirtualne starcie z Rosją.W tym kontekście kupowanie Abramsów za pieniądze uzyskane ze sprzedaży obligacji, czyli na kredyt, będzie budzić kontrowersje. Jedno co nie ulega wątpliwości, to, że silna i nowoczesna armia na miarę możliwości, jest ważnym wkładem w sojuszniczą obronność, a przede wszystkim, od zawsze, pierwszym strażnikiem i oznaką suwerenności.