Amerykański koncern Lockheed Martin i niemiecki Rheinmetall podjęły współpracę, by przygotować mobilny system artylerii rakietowej oparty na HIMARS-ie. Raczej wątpliwe, że kupi go polska armia.

Amerykańsko-niemiecka kooperacja będzie opierała się na amerykańskim systemie HIMARS.

Mobilne wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe sprawdziły się w działaniach bojowych na Ukrainie.

Polska zamierza kupić setki wyrzutni, ale z innych źródeł.

System rakietowy wysokiej mobilności, czyli High Mobility Artillery Rocket Systems, znany szerzej jako HIMARS, jest produkowany w Stanach Zjednoczonych przez firmę Lockheed Martin. Razem z niemieckim Rheinmetall koncern zamierza opracować i wprowadzić na rynek nowy system, nazwany już wstępnie GMARS (German Multiple Artillery Rocket Systems).

Wynika to m.in. z tego, że - jak informuje portal Defense News - dotychczas używane przez Bundeswehrę gąsienicowe systemy artylerii rakietowej produkcji niemieckiej MARS 2 są coraz starsze, a pięć z nich już rok temu przekazano walczącej z agresją rosyjską Ukrainie.

Nowe wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe będą łączyć podwozie HX 8x8 produkowane przez Rheinmetall z podwójnym zasobnikiem wyrzutni Lockheed Martin. Oznacza to równocześnie, że nowa wyrzutnia będzie większa niż HIMARS.

Znaczna część elementów nowego systemu będzie prawdopodobnie produkowana w Europie

Memorandum o współpracy między obiema firmami zostało podpisane w kwietniu. Zgodnie z założeniami, większość koniecznych prac integracyjnych nowego sprzętu będzie toczyć się w Niemczech. Trwają też rozmowy dotyczące tego, jakie elementy systemu rakietowego mogą być produkowane w Europie.

Według Defense News, pięć pierwszych systemów rakietowych może powstać do 2025 r., a co ważne - nowy GMARS będzie miał około 80 proc. wspólnych cech z pakietami amunicji dla HIMARS-ów wraz z całym łańcuchem logistycznym. Do obsługi systemu będzie konieczna trzyosobowa załoga, czyli tyle samo, co w HIMARS-ach.

Wątpliwe, by z nowego projektu skorzystała Polska, bo wojsko polskie pozyskuje systemy rakietowe już z dwóch źródeł. Pierwsze to właśnie amerykański Lockheed Martin, który w połowie dostarczył do naszego kraju pierwszych pięć zakontraktowanych w Stanach Zjednoczonych HIMARS-ów. Do polskich Sił Zbrojnych trafi łącznie 18 wyrzutni bojowych tego typu oraz 2 szkoleniowe wraz z zapasem amunicji rakietowej GMLRS i ATACMS, a także szkolnej LCRR.

W dodatku już w ubiegłym roku polski rząd zapytał Stany Zjednoczone o możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejnych 486 wyrzutni, czyli więcej niż posiadają sami Amerykanie. Pomysł zaakceptował amerykański Kongres, a szczegółowe negocjacje wciąż trwają. Wartość tego kontraktu może sięgnąć 10 mld dolarów.

Na tym nie koniec - drugim źródłem zakupów mobilnych systemów rakietowych jest Korea Południowa. W najbliższych tygodniach powinny do Polski przypłynąć pierwsze zestawy artylerii rakietowej K239 Chunmoo o zasięgu do 300 km. Chunmoo to południowokoreański system wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych zdolny do wystrzeliwania kilku różnych kierowanych lub niekierowanych pocisków rakietowych.

Polska będzie miała i amerykańskie, i koreańskie wyrzutnie, trzeci typ będzie zbędny

Agencja Uzbrojenia zawarła w listopadzie 2022 r. umowę na dostawę 218 modułów wyrzutni wraz z pakietami logistycznym i szkoleniowym, zapasem kilkunastu tysięcy pocisków precyzyjnego rażenia na dystansie 80 km i 290 km oraz wsparciem technicznym producenta, którym jest koreański koncern Hanwha Aerospace.

Zgodnie z zapisami umowy, dostawy pierwszych 18 wyrzutni K239 Chunmoo, zintegrowanych z polskimi Jelczami, systemami łączności oraz polskim zintegrowanym systemem zarządzania walką Topaz i amunicją, zostaną zrealizowane już w tym roku. Pozostałe powinny pojawić w Polsce do 2027 roku, a cały projekt zakłada łączną liczbę 288 takich modułów za 3,55 mld dolarów.