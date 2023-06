Premier: Dostrzegliśmy konieczność bliższej współpracy UE i NATO

Dostrzegliśmy konieczność bliższej współpracy Unii Europejskiej i NATO - przekazał premier Mateusz Morawiecki, relacjonując przebieg szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EWP) w Kiszyniowie.

"Dostrzegliśmy konieczność doprowadzenia do bliższej współpracy obu bliskim nam organizacji, Unii Europejskiej i NATO" - powiedział premier Morawiecki.

"Polska jest członkiem i UE, i najsilniejszego sojuszu wojskowego w historii świata. Ale mamy po drugiej stronie bardzo zdeterminowanego przeciwnika, wobec którego musimy się nastawić na długie miesiące, długie kwartały, a być może nawet długie lata sporu, walki, wojny na Ukrainie" - mówił.

"Dlatego współpraca między NATO a UE będzie tym dobrym dodatkowym impulsem, wzmacniającym poziom bezpieczeństwa w całej wschodniej flance NATO i wschodniej części UE" - dodał.

Poinformował też, że wraz z premierem Czech, prezydentem Litwy, premierami z zachodniej Europy apelował, aby nie tracić "większego obrazu", czyli tego wszystkiego, co na całym świecie wiąże się z wojną na Ukrainie, tj. kryzysem energetycznym, rosyjską propagandą, wysokimi cenami energii i wysoką inflacją.

"Uwspólniliśmy nasze działania w tym zakresie i to jest niezwykle ważne, bo wszyscy razem musimy pracować nad tym, aby opinia publiczna w Polsce nie była faszerowana ruskimi kłamstwami" - powiedział.

Dodał, że z drugiej strony cały czas trzeba wspierać pieniędzmi i bronią walkę Ukrainy.

Premier Morawiecki podkreślił też, że Polska przekazała szereg materiałów stronie ukraińskiej w związku z porywaniem przez Rosję dzieci ukraińskich.

"To jest ten jeden z najsmutniejszych aspektów całej wojny, obok śmierci, obok ludzi ciężko rannych. Porwane dzieci - to przejaw ogromnego barbarzyństwa ze strony Rosji, napiętnowaliśmy to barbarzyństwo ze wszech miar" - zaznaczył premier.

Europejska Wspólnota Polityczna (EWP) - to organizacja, która wzmacnia współpracę państw europejskich, podzielających wspólne wartości demokratyczne. EWP wspólnie reagują na pilne wyzwania geopolityczne.

Pierwszy szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej odbył się 6 października 2022 r. w Pradze i wzięły w nim udział 44 państwa. Kolejne szczyty będą odbywać się na przemian w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach partnerskich.