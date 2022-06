Premier Hiszpanii: będziemy stopniowo zwiększać wydatki na obronę do 2 proc. PKB do 2029 r.

Hiszpania będzie stopniowo zwiększać wydatki na obronę do 2 proc. Produktu Krajowego Brutto do 2029 r. - zadeklarował w czwartek szef hiszpańskiego rządu Pedro Sanchez przed rozpoczęciem obrad trzeciego dnia szczytu NATO w Madrycie.

"Rząd zobowiązuje się do podniesienia naszego budżetu obronnego do 2 proc. PKB do 2029 roku" - oznajmił Sanchez.

Dzień wcześniej szefowie państw i rządów państw NATO zgromadzeni na szczycie Sojuszu w stolicy Hiszpanii przyjęli deklarację, w której określili Rosję jako najważniejsze i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa sojuszników oraz dla pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim. Postanowili również wyraźnie wzmocnić wschodnią flankę Sojuszu oraz zaprosić Szwecję i Finlandię do wstąpienia w jego szeregi. Szefowie państw i rządów przyjęli także nową koncepcję strategiczną.

Artur Ciechanowicz