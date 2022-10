Premier: Modernizacja polskiej armii wymaga współpracy z sojusznikami

Chcemy, żeby jak największa część broni używanej przez nasze wojsko była produkowana w przyszłości także w Polsce, ale modernizacja armii wymaga współpracy z sojusznikami - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

Chcemy, żeby jak największa część broni używanej przez nasze wojsko była produkowana w przyszłości także w Polsce - zaznaczył. Podkreślił, że modernizacja armii wymaga współpracy z sojusznikami.

Jesteśmy przygotowani na wszystkie scenariusze, jesteśmy dobrze zorganizowani, dobrze wyposażeni i wyszkoleni oraz wykazujemy się interoperacyjnością, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy, czyli F-16 i F-22 - zapewnił Morawiecki wraz z ambasadorem USA w Polsce.

Nie można budować silnej armii bez państwa o silnych podstawach

Szef polskiego w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku (Łódzkie) spotkał się z polskimi i amerykańskimi pilotami myśliwców F-16 oraz F-22 raptor biorącymi udział w misji NATO Air Shielding. W spotkaniu z żołnierzami, oprócz Morawieckiego, uczestniczyli także wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak i ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

Premier w swoim wystąpieniu podkreślił istotne znaczenie silnej armii. "Nie można budować silnej armii bez państwa o silnych podstawach, silnych podstawach finansowych i materialnych. Wiedzieliśmy, że do zbudowania silnej armii potrzebne są trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze" - zaznaczył szef rządu i dodał, że dyskutował z ambasadorem USA o dalszym umacnianiu polski armii i sojuszu.

"Dziś polscy piloci razem z amerykańskimi pilotami nie tylko patrolują polskie niebo, ale również dbają o bezpieczeństwo całej wschodniej flanki NATO. Dziś wiemy doskonale, że razem z naszymi sojusznikami jesteśmy silniejsi. Aby umacniać polską armię potrzebujemy budować polski przemysł obronny, ale także współpracować z najlepszymi, najnowocześniejszymi, przede wszystkim z naszymi sojusznikami amerykańskimi i to jest to na co postawiliśmy" - powiedział premier.

Premier: Chcemy, żeby jak największa część broni była produkowana w Polsce

"Chcemy, żeby jak największa część tej broni była produkowana w przyszłości także w Polsce. Ale wiemy, że zaczyna się tą współpracę od wspólnych zakupów często zagranicą" - wskazał szef rządu.

"Jesteśmy częścią najsilniejszego sojuszu militarnego w historii świata, częścią Paktu Północnoatlantyckiego" - podkreślił premier. "Dziś razem z pilotami amerykańskimi, razem z żołnierzami amerykańskimi pokazujemy czym jest prawdziwy sojusz, czym jest prawdziwa współpraca dla dobra wspólnego, dla bezpieczeństwa i to bezpieczeństwo wchodzi na coraz wyższy poziom dlatego właśnie, że umacniamy naszą współpracę" - dodał.

Premier dziękował amerykańskim sojusznikom z NATO za coraz bliższą współpracę, modernizację polskiej armii i za to, że wspólne ćwiczenia są coraz lepszym elementem odstraszania potencjalnego agresora. "Wiemy, kto może być tym agresorem i nie chcemy być naiwni - tak, jak nasi poprzednicy - nie chcemy patrzeć w przyszłość z trwogą i naiwnością" - mówił.

"Chcemy budować silną polską armię po to, żeby ta wolność, która jest nam nie tylko dana, ale zadana, była obroniona, umacniana i była podstawą dobrobytu Polski w przyszłości" - podkreślił.

Morawiecki i Brzezinski: Jesteśmy przygotowani na wszystkie scenariusz

"Jesteśmy przygotowani na wszystkie scenariusze i właśnie podniesiona, podwyższona obecność wojsk amerykańskich, nasze bardzo częste kontakty pana prezydenta (Andrzeja) Dudy z panem prezydentem (USA Joe) Bidenem, moje, pana premiera Mariusza Błaszczaka z naszymi odpowiednikami w Stanach Zjednoczonych świadczą o tym przygotowaniu i o tym, że jesteśmy w fazie tworzenia różnych bardzo scenariuszy" - zapewnił szef rządu pytany podczas konferencji prasowej, czy NATO jest przygotowane do najgorszych scenariuszy ze strony wschodniej.

"Dzisiaj koncentrujemy się na tym, żeby wzmocnić armię, żeby stworzyć warunki do obrony nie tylko Polski, ale także naszych sojuszników we współpracy z najpotężniejszymi naszymi sojusznikami, a przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi" - wskazał szef rządu.

"Zgadzam się z premierem, jesteśmy przygotowani" - potwierdził ambasador Brzezinski. Wskazał też na wyjątkowe możliwości technologiczne myśliwców F-22 oraz opinie dowódcy generalnego sił NATO w Europie gen. Darryla Williamsa.

"Jesteśmy przygotowani na wszystko, jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Jesteśmy dobrze zorganizowani. Dodatkowo jesteśmy dobrze wyposażeni. Jesteśmy wyszkoleni i wykazujemy się interoperacyjnością jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy, czyli F-16 i F-22 raptor" - wskazał Brzezinski.

Dyplomata nawiązał do zadań obronnych które wykonuje F-22. "Jesteśmy w stanie dzięki tej broni wszystko wiedzieć, ponieważ jego zdolności czujników mają tutaj takie zadanie nie do przecenienia. Nie ma takiego samego drugiego myśliwców na świecie, które wykazywałyby się podobne cechami, jeżeli chodzi o tego raptora" - zapewnił.

"Zapytałem dowódcę generalnego sił NATO w Europie, zapytałem, czy jesteśmy gotowi na każdą ewentualność również na terytorium w Polsce. I generał Williams powiedział tak, jak najbardziej jesteśmy" - relacjonował Brzezinski.

USA głównym partnerem Polski w modernizacji wojska

Wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak zapewnił, że w Łasku na co dzień ćwiczą wspólnie żołnierze polscy i amerykańscy, "osłaniając niebo nad Polską"."Bardzo sobie cenimy obecność sił amerykańskich, sił powietrznych, wyposażonych w nowoczesne samoloty F-22 raptor. Są to samoloty unikalne, jeśli chodzi o możliwości" - powiedział.

"To w bazie w Łasku już w stosunkowo niedługi czas będą stacjonowały polskie F-35" - poinformował. Zwrócił uwagę, że samoloty F-16, F-22 i F-35 mają wiele podobieństw, co powoduje, że technicy będą w stanie sprawnie przejąć nadzór nad tymi samolotami.

"Bardzo intensywnie modernizujemy wyposażenie Wojska Polskiego i USA są naszym głównym partnerem w tym procesie" - podkreślał.

Dodał, że właśnie teraz odbywają się "końcowe ćwiczenia dotyczące wprowadzenia polskich Patriotów do systemu obrony przeciw powietrznej". Przypomniał, że w przyszłym roku do polskich sił lądowych trafią pierwsze czołgi Abrams, dywizjon artylerii rakietowej HIMARS, natomiast niedawno podpisana została umowa leasingu bezzałogowego systemu rozpoznawczego.

"Konsekwentnie polskie siły zbrojnie, współpracując z USA i budując interoperacyjność między naszymi siłami zbrojnymi" - powiedział wicepremier.