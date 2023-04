Premier Morawiecki będzie rozmawiał z amerykańskimi firmami zbrojeniowymi

Premier Mateusz Morawiecki podczas drugiego dnia wizyty w USA spotka się z przedstawicielami amerykańskich firm sektora zbrojeniowego. Chcę rozmawiać o konkretach, warto rozwijać te kierunki zakupów broni, które będą się wiązały z długofalową współpracą – zapowiadał szef rządu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Premier Morawiecki od wtorku przebywa w USA. Podczas drugiego dnia wizyty odwiedzi zakłady Lockheed Martin, a także Anniston Army Depot, czyli firm które produkują dla nas myśliwce F-35 oraz czołgi Abrams.

"Interesuje nas przetransplantowanie, przesadzenie tych inwestycji na rynek polski" - mówił premier we wtorek podczas briefingu w Waszyngtonie.

Jak tłumaczył, istnieje ogromny rynek związany z utrzymaniem sprzętu wojskowego i z jego rozwojem. "Wielu polskich kooperantów będzie miało pracę. Wielu polskich pracowników będziemy musieli ściągać z zagranicy, aby mogli świadczyć pracę. To jest bardzo pozytywna informacja dla Polski. To jest bardzo duży zastrzyk dodatkowego kapitału, dodatkowych miejsc pracy, technologii" - mówił.

Premier dopytywany, czy w związku ze współpracą polsko-amerykańską w dziedzinie obronności i zbrojeniowej można spodziewać się konkretów.

"Tak, jak najbardziej, chcę rozmawiać o konkretach. W szczególności jestem przekonany, że warto rozwijać te kierunki zakupów broni - bo do tej pory to my kupujemy broń - które będą się wiązały z długofalową współpracą. Długofalowa współpraca to natychmiastowe wzmocnienie bezpieczeństwa, wraz z zakupem na przykład F-35, supernowoczesnych amerykańskich myśliwców bojowych. To także współpraca w zakresie przemysłu czołgowego, zbrojeniowego w różnych obszarach obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej" - odpowiedział szef rządu.

"I wszystko to, co będzie się wiązało ze wzmocnieniem przemysłu amerykańskiego na ziemi polskiej, będzie przedmiotem moich rozmów, moich zachęt. Będę też przeznaczał środki dodatkowe z polskiego budżetu na przygotowanie infrastruktury, na amerykańskich inwestorów. Bo to oznacza dodatkowe setki tysięcy miejsc pracy" - dodał premier.