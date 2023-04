Premier: Polski budżet zapewnia stabilność wydatków i inwestycji w przemysł zbrojeniowy

Polski budżet zapewnia stabilność wydatków i inwestycji w polski przemysł zbrojeniowy. Produkcja krajowa wzmacnia bezpieczeństwo – zapewnił w Siemianowicach Śląskich premier Mateusz Morawiecki.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"To polski budżet zapewnia stabilność wydatków i inwestycji w polski przemysł zbrojeniowy. To bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, bo ten, który zapomina inwestować we własną armię, będzie kiedyś musiał inwestować w cudzą, a tego przecież nie chcemy" - powiedział premier Mateusz Morawiecki w sobotę podczas wizyty w zakładach Rosomak SA w Siemianowicach Śląskich.

Szef rządu wskazał, że Polska jest dzisiaj "częścią najpotężniejszego sojuszu militarnego w historii świata".

"Polska jest bezpieczna. Polska dziś staje się dostarczycielem bezpieczeństwa dla innych, razem z naszymi sojusznikami amerykańskimi i z innych państw NATO. Przyjmujemy Finlandię i Szwecję do NATO. Putin chciał osłabić NATO, a NATO, czyli sojusz północnoatlantycki został tylko wzmocniony, umocniony jednością, determinacją, siłą wszystkich członków NATO - to jest niezwykle ważne" - podkreślił Morawiecki.

Jak zaznaczył, "produkcja krajowa wzmacnia bezpieczeństwo". "To niezwykle ważne i o tym bardzo często mówimy. Nie wolno ryzykować wolnością, nie wolno narażać naszej suwerenności, nie wolno ryzykować Polski. To wąskie okienko, ta ogromna szansa historyczna, która się pojawiła, musi być wykorzystana. I zostanie przez nas wykorzystana. Bo wiemy, jak bezcenną wartością jest wolność, jest suwerenność i bezpieczeństwo. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przykłada najwyższą wagę do tych właśnie wartości i dlatego Polska pozostanie bezpieczna" - oświadczył premier.