Premier: przygotowujemy najnowocześniejszą broń dla naszej armii

Tylko ten jest wspierany, kto potrafi się sam bronić, dlatego przygotowujemy najlepszą broń dla naszej armii. Współpraca z USA i Koreą Płd. podnosi poziom uzbrojenia naszej armii do poziomu, gdy będziemy mogli skuteczniej razić przeciwnika - powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki przebywa w Kielcach, gdzie odbywa się XXX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO). Szef rządu podczas konferencji prasowej wskazywał, że przedmiotem bardzo wielu dyskusji jest to, "co jest dziś najbardziej potrzebne, by w skuteczny sposób bronić NATO, granic NATO i poszczególnych państw".

"I my wiemy najlepiej, że tylko ten jest wspierany, broniony, kto potrafi się sam bronić. Dlatego dziś przygotowujemy najlepszą, najnowocześniejszą broń dla naszej armii. Najlepsza broń to skuteczna, nowoczesna i - jeśli tylko możliwe - to także polska" - mówił szef rządu.

"Ale współpracujemy z dostawcami, sojusznikami z kilku kluczowych państw świata. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Korea, Francja to nasi partnerzy w różnych działaniach związanych z wyposażeniem polskiej armii" - zaznaczył.

Jednak - jak mówił - przede wszystkim to współpraca z USA i Koreą Południową, która "podnosi poziom uzbrojenia naszej armii do zupełnie innego stanu, do takiego poziomu, w którym będziemy mogli dużo bardziej skutecznie razić przeciwnika" - powiedział premier.

Jak zauważył, armia ma celu przede wszystkim odstraszanie. "Chcesz pokoju, gotuj się do wojny - stara rzymska maksyma. My przygotowujemy jak najsilniejszą armię, by zapewnić bezpieczeństwo. To nasz podstawowy imperatyw działania" - podkreślił.

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"