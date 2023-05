Premier Ukrainy w Sky News: musimy pokazać światu sukces naszej kontrofensywy

Ukraina bardzo starannie przygotowuje się do kontrofensywy przeciwko siłom rosyjskim, bo bardzo ważne jest zademonstrowanie światu sukcesu tej operacji - powiedział premier tego kraju Denys Szmyhal w wyemitowanym we wtorek wywiadzie dla brytyjskiej stacji Sky News.

Szmyhal był w Wielkiej Brytanii, aby wziąć udział w sobotniej koronacji króla Karola III, a przy tej okazji odwiedził też ukraińskich żołnierzy, którzy na poligonie w okolicach Salisbury na południu Anglii przechodzą szkolenie pod okiem brytyjskich i nowozelandzkich instruktorów.

"Przygotowujemy się bardzo starannie, ponieważ jest to bardzo ważna operacja i rozumiemy, że powinniśmy pokazać sukces tej operacji naszemu społeczeństwu, naszym partnerom, całemu światu i naszemu wrogowi" - powiedział Szmyhal w rozmowie ze Sky News, zapytany dlaczego spodziewana od dawna ofensywa jeszcze się nie zaczęła.

Nie ujawnił jednak, kiedy się ona rozpocznie, mówiąc tylko: "Rozpoczniemy... kiedy będzie właściwy czas, kiedy będzie absolutnie gotowa... rozpoczniemy kontrofensywę natychmiast, kiedy nasze przywództwo wojskowe i polityczne podejmie decyzję".

Ukraiński premier powtórzył zapewnienia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że kraj nie ma nic wspólnego z zeszłotygodniowym rzekomym atakiem dronów na Kreml, którego celem jakoby miało być zabicie Władimira Putina. Wyjaśnił, że prawdopodobnie była to tzw. operacja pod fałszywą flagą. "Myślimy głównie, że to fałszywa flaga, ale nie mamy więcej danych. To nie jest ukraińska operacja" - podkreślił.

Szmyhal odniósł się też do obchodzonego we wtorek w Rosji Dnia Zwycięstwa upamiętniający pokonanie nazistowskich Niemiec w II wojnie światowej. "Jestem pewien, że najważniejszym dniem zwycięstwa dla Ukrainy będzie dzień zwycięstwa nad tą straszną rosyjską agresją - pełnowymiarową agresją - przeciwko Ukrainie" - powiedział premier.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński