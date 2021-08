Prezes PGZ: Nie ma mowy o żadnych zwolnieniach pracowników

Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego (ZZPE) ogłosiła akcję protestacyjną w spółkach podległych Polskiej Grupie Zbrojeniowej w proteście przeciw dalszej konsolidacji i tworzeniu tzw. Centrum Usług Wspólnych. O proteście i rozpoczętej centralizacji usług portal WNP.PL rozmawia z Sebastianem Chwałkiem, prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Na obecnym etapie nie ma mowy o żadnych zwolnieniach pracowników, a rozpowszechnianie takich twierdzeń nie znajduje żadnego potwierdzenia w faktach. Wręcz przeciwnie - nam zależy na stabilności zatrudnienia pracowników i utrzymaniu ekwiwalentnych warunków oraz świadomej i przemyślanej decyzji pracowników spółek.W dobie rosnących zamówień dla Wojska Polskiego, w tym planach zwiększenia ich liczebności, PGZ musi dokonać przeglądu swoich mocy produkcyjnych i dostosowania ich do oczekiwań zamawiającego. Nie oznacza to w żadnym wypadku zwolnień pracowników. Ewentualne zmiany formy i zasad zatrudnienia są tak planowane, by żadna z osób, której to dotyczy, nie straciła na tym rozwiązaniu.- Proces centralizacji rzeczywiście został rozpoczęty i na obecnym etapie dotyczy on obsługi prawnej i zakupów. Mamy zamiar prowadzić rzetelną rekrutację, opartą o dobrowolną decyzję samych zainteresowanych.Aktualnie trwają pracę nad dokładnym ustaleniem liczby pracowników, których wspomniany proces dotyczy. Trwa również proces dotyczący przeliczania warunków zatrudnienia, by był on adekwatny do obowiązującego w PGZ i uwzględniał dotychczasowe warunki w spółkach.To istotne, gdyż żaden z przyjmowanych pracowników nie będzie musiał zmieniać miejsca świadczenia pracy, a PGZ dołoży wszelkich starań, by warunki pracy i świadczenia pozostały na niezmienionym poziomie.Nie ma mowy o zwalnianiu pracowników, a tym bardziej o grożeniu taką decyzją. Zmiany wprowadzane są w porozumieniu z władzami spółek i przy informowaniu o tym zainteresowanych.- W tym celu przedstawiciele PGZ odwiedzili już kilka spółek, a ponadto zorganizowano warsztaty tematyczne poświęcone centralizacji usług, w których uczestniczyli przedstawiciele spółek. Systematycznie odpowiadamy również na pytania, jakie do zarządu PGZ kierują organy związkowe.- Konsolidacja (połączenie) spółek jest drugim, obok centralizacji usług, procesem, który jest realizowany. To dwa zupełnie odmienne procesy, niestety często mylnie pojmowane - bo konsolidacja to łączenie w ramach podobnych grup produktowych, natomiast centralizacja dotyczy Polskiej Grupy Zbrojeniowej jako całości.Mianownik jest wspólny, bo w obu przypadkach chodzi o optymalizację procesów biznesowych. Podobnie jak centralizacja, konsolidacja ma również zwiększyć efektywność funkcjonowania grupy i zwiększyć synergię wewnątrz grupy kapitałowej.Zobacz też: Strategiczne plany: Polska armia większa, silniejsza i nowocześniejsza

Już teraz udało się z powodzeniem dokonać konsolidacji w domenie lotniczej, a obecnie trwa konsolidacja Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych i Huty Stalowa Wola oraz PIT-Radwar i Wojskowych Zakładów Łączności nr 2.Te działania mają na celu lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych poszczególnych spółek i przygotowanie się do udziału w dużych, wieloletnich programach modernizacyjnych polskiej armii.