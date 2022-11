Prezes PiS: Jesteśmy gotowi kupować broń w państwach UE

Jesteśmy gotowi kupować broń w innych państwach UE, jeśli te państwa zaniechają prowadzenia z nami wojny. Jesteśmy gotowi dawać zamówienia i pieniądze - powiedział w niedzielę w Bielsku-Białej prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami w Bielsku-Białej lider PiS odpowiedział na pytanie, czy dostrzega poparcie dla wzmocnienia polskiej armii i zaopatrzenia jej w nowoczesną, amerykańską broń.

"My oczywiście chcemy możliwie dużej ilości broni amerykańskiej, ale wcale nie jest tak łatwo ją kupić, bo przecież broń nie stoi w sklepach. Trzeba ją zamawiać. To trwa lata, a my się spieszymy" - podkreślił.

Dlatego - jak wyjaśnił - Polska armia kupuje broń m.in. w Korei i w Wielkiej Brytanii. "Jesteśmy gotowi kupić w innych państwach, żeby tylko te państwa zechciały zaniechać wojny z nami w Unii Europejskiej" - mówił.

Kaczyński zaznaczył, że rząd "stawia sprawę jasno". "Jesteśmy gotowi dawać wam zamówienia i pieniądze, ale nie wtedy, jak wy nam wmawiacie, że w Polsce nie ma praworządności" - zastrzegł.

Według prezesa PiS, "jeżeli chodzi o rozwiązania instytucjonalne, to w Polsce rozwiązania dotyczące sądów są dużo korzystniejsze dla niezawisłości sądów, niż w wielu państwach UE". "My w ogóle uważamy, że w UE musi być taka zasada, że jeżeli w jednym państwie coś wolno, to w drugim też wolno" - stwierdził.