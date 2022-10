Prezes PiS: Zbrojenia to dzisiaj nasz priorytet; Polska musi dokonać tu wielkiego wysiłku

Zbrojenia to dzisiaj nasz priorytet, musimy dokonać tu wielkiego wysiłku; nikt nie chce, by w Polsce zdarzyło się coś takiego jak Bucza, żeby polskie elektrownie, wodociągi i inne urządzenia były systematycznie niszczone przez przeciwnika - mówił w środę w Radomiu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Dzisiaj największą potrzebą jest potrzeba bezpieczeństwa, i to nie tylko tego bezpieczeństwa, które dzisiaj jest sprowadzane, i to jest taki dobry skrót myślowy, do słowa węgiel, ale także tego bezpieczeństwa (...) militarnego wobec zagrożeń zewnętrznych. Dzisiaj mamy wojnę, wojnę przy naszych granicach, wojnę, która się rozwija, a pogróżki Rosji sięgają już użycia broni nuklearnej" - zauważył prezes PiS.

Oprócz tego - mówił Kaczyński - Rosja niszczy infrastrukturę krytyczną Ukrainy, która jest wspieranym przez Polskę sojusznikiem. "Mamy też do czynienia ze zbrodniami wojennymi, z czymś, co jest przerażające, bezsensowne i wyjątkowo wręcz okrutne" - dodał, zaznaczając, że niestety "to może też nas dotknąć".

W tym kontekście prezes PiS przypomniał sentencję: "chcesz pokoju, szykuj się do wojny", podkreślił, że Polska musi się zbroić, by mieć wystarczające siły by odstraszyć przeciwnika. Ocenił, że jest to możliwe. Mówił, że na froncie ukraińskim nowoczesna broń produkcji zachodniej - amerykańska, ale też i polska - pokazała ogromną przewagę nad bronią rosyjską.

Zaznaczył, że "broni, wszystko jedno skąd, ale musimy mieć naprawdę dużo, oraz mieć ludzi, którzy będą żołnierzami i będą gotowi walczyć, co jak zawsze na wojnie łączy się z poważnym ryzykiem, także ryzykiem utraty życia lub kalectwa".

Kaczyński podkreślił, że zbrojenia to jest dzisiaj nasz priorytet. "Chyba nikt w naszym kraju nie chce, by w Polsce zdarzyło się coś takiego jak Bucza, żeby polskie elektrownie, polskie wodociągi, inne urządzenia, były systematycznie niszczone przez przeciwnika, przez Rosję, bo tylko o niej można w tym kontekście mówić, żeby nas spotkało tak wielkie nieszczęście, jakie spotyka dziś Ukrainę. Ale żeby nie spotkało, to naprawdę musimy być silni" - podkreślił.

Prezes PiS ocenił, że Ukraińcy bronią się wyjątkowo skutecznie i dzielnie, co sprawiło, iż mają szansę by się obronić i wygrać wojnę, która dzięki ich postawie stała się światowym problemem numer jeden. Podkreślił, że Polska też musi dokonać wielkiego wysiłku w kwestii pomocy dla Ukrainy i własnego przygotowania obronnego.

"To chcę mocno podkreślić, bo będą być może musiały zapadać różnego rodzaju niełatwe decyzje w ciągu najbliższych lat, może nawet roku, które będą do tego właśnie się odnosiły. I musimy te decyzje rozumieć. My, żeby było jasne, nie chcemy rezygnować z żadnej z naszych polityk, które przyniosły Polsce w ciągu ostatnich siedmiu lat wielkie pozytywne zmiany. Powtarzam: wielkie pozytywne zmiany, a nie nieszczęście, jak to twierdzi w sposób wyjątkowo bezczelny i oszukańczy opozycja" - dodał Kaczyński.