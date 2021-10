Prezes Thales Polska: stawiamy na współpracę z miejscowymi firmami

– Filozofią firmy Thales, nie tylko w Polsce, jest tzw. lokalizacja. Stawiamy na długofalową współpracę z miejscowymi firmami, tworzenie ekosystemu przemysłowego w kraju, gdzie jesteśmy obecni i stawanie się jego częścią – mówi Magdalena Nizik, dyrektor generalny i prezes Thales Group Polska.

Liczymy na to, że zgodnie z podpisaną w lipcu umową między konsorcjum PGZ i MON na budowę Miecznika, nasze systemy do zarządzania walką (combat management systems – TACTICOS) znajdą się w jego wyposażeniu.Mamy dobre relacje z polskim przemysłem i sukcesy offsetowe. Oferujemy programy transferu technologii, know-how, lokalizacji produkcji. Przykładem może tu być 25-letnia współpraca z Radmorem czy z Centrum Techniki Morskiej.Współpraca z Radmorem obejmuje licencyjną produkcję radiostacji osobistych dla polskich Sił Zbrojnych. W czasie jej trwania do odbiorców trafiło ponad 10 tys. radiostacji Fastnet.- Oczywiście. Filozofią firmy Thales, nie tylko w Polsce, jest tzw. lokalizacja. Stawiamy na długofalową współpracę z miejscowymi firmami oraz tworzenie ekosystemu przemysłowego w kraju, gdzie jesteśmy obecni i stawanie się jego częścią.Na przykład Thales Australia produkuje już dla australijskich sił zbrojnych 1200 pojazdów Hawkei. Pojazd ten przeszedł etap preselekcji w polskim programie Pegaz (wielozadaniowy pojazd dla wojsk specjalnych). Podobnie taki etap przeszedł pojazd bezzałogowy klasy taktycznej Watchkeeper X. Jego producentem jest obecnie brytyjski oddział naszej firmy i jest on oferowany polskim siłom zbrojnym w ramach programu Gryf. W przypadku przyjęcia naszej oferty możliwe jest wykonanie tych produktów w pełni lub w dużej części w Polsce.- Polski rząd, uruchamiając strategiczne projekty – Miecznik, Narew – oczekuje, że zwycięski oferent zagraniczny włączy polski przemysł do realizacji. Jest też oczekiwanie, że przyniesie to skutek w postaci utworzenia nowych miejsc pracy. Może ich powstać po kilka tysięcy w przypadku każdego z tych projektów strategicznych. Nie tylko w produkcji, lecz także w usługach inżynieryjnych czy eksperckich.Oczywiście, elementem umowy jest również transfer technologii i ulokowanie zaawansowanej produkcji w Polsce, jak również promocja eksportowa polskich produktów.- Tak, gdyż ma to związek z efektem skali. Polskie firmy mają bardzo dobre produkty, jednak przeważnie wytwarzane są w relatywnie małej skali, w porównaniu z produkcją gigantów branży. Trudniej jest też im przebić się z jednym produktem na rynkach światowych, jeżeli nie towarzyszy temu cały system techniczny, także finansowy. Zdecydowanie lepsze możliwości daje oferta produktów zintegrowanych.- Właśnie. Spółka jest obecna w Polsce od 6 lat. Od samego początku ściśle kooperuje z polskimi ośrodkami – np. Politechniką Warszawską, ośrodkami badawczymi, jak Instytut Lotnictwa, WAT, ale też z polskimi przedsiębiorstwami, jak Creotech.Ciekawym przykładem jest współpraca ze Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego. Razem projektujemy i produkujemy w Katowicach kompozytowe części do satelitów. To jest nasze modus operandi. W ten sposób umacniamy zręby tworzącego się w Polsce sektora kosmicznego.- Jeżeli chodzi o wyścig zbrojeń klasycznego uzbrojenia, rewolucja polega na digitalizacji i skokowym rozwoju wiedzy – z wykorzystaniem inżynierii materiałowej, biotechnologii, optoelektroniki, nanotechnologii.To spowodowało gwałtowne przyspieszenie i owocuje nowymi produktami z zakresu uzbrojenia, wzrosło bowiem znaczenie wojsk lekkich, ale wysoce autonomicznych. Takich, które mają dużą mobilność, są silnie nasycone systemami uzbrojenia i elektroniką, np. w autonomiczne systemy rakietowe czy bezzałogowce.Przykładem tego jest indywidualne wyposażenie współczesnego żołnierza, szczególnie z jednostek specjalnych. Technologie, którymi dysponują, są imponujące. Dlatego można powiedzieć, że przemysł obronny „konsumuje” wspomniane dwie rewolucje technologiczne.- W pewnych obszarach kierunek inspiracji i wdrażania technologii rzeczywiście odwrócił się, mniej więcej w ostatnich 20 latach. Mówię o wszelkiego rodzaju przełomowych technologiach, tzw. emerging disruptive technologies (bezpieczeństwo informatyczne, telekomunikacja i łączność, sztuczna inteligencja czy praca na dużych zbiorach danych, tzw. big data), które prekursorsko były wdrażane w zastosowaniach niewojskowych, ale szybko zostały zaadaptowane przez armie.Zarazem istnieją przykłady, że niektóre rozwiązania dla wojska stanowią nadal nowość.- Przeniesienie danych do chmury. Wiele krajów nie ma nawet rozporządzeń, by trzymać w niej tajne dane.- Tak, spodziewamy się, że stosowne rozporządzenie Rady Ministrów ukaże się do końca tego roku. Natomiast NATO dopiero w tym roku rozstrzygnęło przetarg na stworzenie bezpiecznej chmury wojskowej dla tajnych danych. Wygrał go zresztą Thales. Wskazuje to więc, że wojsko dopiero „goni” zastosowania cywilne.- Bo mamy do czynienia z elementami wojny w cyberprzestrzeni, zjawiskiem nigdy wcześniej nie znanym, które dopiero jest rozpoznawane w obszarze obronności, zarówno pod kątem obrony, jak i ataków na systemy informatyczne obcego państwa. Tu są zresztą także białe plamy w ustawodawstwie międzynarodowym.- Zdecydowanie tak.- Cyfrowa tożsamość i bezpieczeństwo to jeden z kluczowych segmentów naszej działalności, choć stosunkowo młody. W tym obszarze produkujemy i dostarczamy m.in. bezpieczne dokumenty, np. biometryczne i cyfrowe, ale także komponenty do produkcji takich dokumentów.Systemy biometryczne mające na celu rozpoznawanie osób, np. na granicach państwa czy na lotniskach, są elementem poprawy bezpieczeństwa w ruchu międzynarodowym. Musimy pamiętać, że ten obszar działalności obejmuje również bezpieczeństwo transakcji bankowych. Należy podkreślić, że Thales dostarcza bardzo duży odsetek kart płatniczych dla polskiego sektora bankowego. Muszą one być bardzo bezpieczne, wyposażone w chipy i procesory.- Oczywiście. Thales, przypomnę, stawia na lokalną współpracę.Współpraca: Włodzimierz Kaleta