Prezydenci Polski i Litwy spotkają się na przesmyku suwalskim

Prezydent Andrzej Duda i wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak odwiedzą w czwartek mobilne stanowisko dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny–Wschód na przesmyku suwalskim; spotkają się tam z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą i litewskim ministrem ON Arvydasem Anusauskasem - przekazał MON.

Resort obrony poinformował, że do spotkania dojdzie w czwartek o godz. 13 w Szypliszkach (powiat suwalski).

Prezydent Duda i minister Błaszczak odwiedzą zlokalizowane na przesmyku suwalskim mobilne stanowisko dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, gdzie spotkają się z prezydentem Litwy i litewskim ministrem obrony.

Przesmyk i batalion

Wcześniej o czwartkowym spotkaniu prezydentów Polski i Litwy na przesmyku suwalskim informowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. BBN przekazał, że - oprócz wizyty w mobilnym stanowisku dowodzenia - o godz. 15.50 Duda i Nauseda odwiedzą Batalion Logistyczny im. Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda w Marijampole na Litwie. Ok. godz. 16.55 planowane jest wystąpienie prezydentów.

Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód mieści się w Elblągu; jego zadaniem jest koordynacja działań czterech wielonarodowych batalionowych grup bojowych NATO rozmieszczonych w ramach eFP (wzmocnionej wysuniętej obecności) w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii.

Szczyt w Madrycie

Ubiegłotygodniowy szczyt w Madrycie postanowił o wzmocnieniu wysuniętej obecności NATO na północno-wschodniej i południowo-wschodniej flance NATO, bataliony mają być w razie potrzeby gotowe do rozwinięcia do poziomu brygad.

Mobilne stanowisko przy przesmyku suwalskim zostało rozwinięte na czas ćwiczenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód (MND-NE).

- Nasze dowództwo jest w trakcie ćwiczenia Amber Desire 22-1. W ramach tego ćwiczenia mobilne stanowisko dowodzenia wyjechało z dowództwa i rozwinęło się w terenie przygodnym - powiedział rzecznik elbląskiej dywizji ppłk Dariusz Guzenda.

- To dla nas doskonała okazja do przetrenowania procedur, nawiązania łączności, sprawdzenia, co ewentualnie należałoby poprawić - dodał.

Strategiczne miejsce

Przesmyk suwalski wielu ekspertów określa jako strategiczny dla całego NATO. Przesmyk ten to obszar wokół Suwałk, Augustowa i Sejn, łączący Polskę z Litwą i pozostałymi krajami bałtyckimi, zarazem oddzielający należący do Rosji Obwód Kaliningradzki od Białorusi. Portal Politico napisał niedawno, że w razie starcia między Rosją a NATO przesmyk suwalski prawdopodobnie byłby "pierwszym punktem kontaktu".

Wysuniętą obecność NATO - inicjatywę utrzymywania na terytorium państw sojuszu ograniczonej obecności wojskowej w postaci batalionowych grup bojowych - przyjęto w trakcie szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. W jej skład wchodzą: dostosowana wysunięta obecność (tFP) w Bułgarii i Rumunii oraz wzmocniona wysunięta obecność (eFP) w Polsce, Estonii na Litwie oraz Łotwie.

Stacjonujące w czterech państwach sojusznicze wojska działają na zasadzie 6-miesięcznej rotacji, a dowodzenie grupami w każdym z krajów powierzono tzw. państwu ramowemu, które wydziela największe siły i zapewnia wsparcie logistyczne. Państwem ramowym grupy stacjonującej w Polsce są Stany Zjednoczone; Polska wydzieliła zgrupowanie kompanijne czołgów do batalionu eFP na Łotwie.