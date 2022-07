Prezydenci Polski i Litwy udadzą się w newralgiczny punkt NATO

Prezydenci Polski i Litwy, Andrzej Duda i Gitanas Nauseda złożą wspólnie wizytę w zlokalizowanym na przesmyku suwalskim Mobilnym Stanowisku Dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód. - Dla krajów bałtyckich przesmyk suwalski jest jedynym połączeniem lądowym z resztą sojuszników. Jest on uznawany za newralgiczny punkt na geopolitycznej mapie świata - podkreślił wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Dla państw bałtyckich przesmyk suwalski to jedyne połączenie z resztą sojuszników. Polska ma świadomość tego, że ten wąski pasek jest uznawany za newralgiczny punkt na geopolitycznej mapie świata - powiedział Marcin Przydacz.

Obecność prezydentów w tym miejscu ma zwracać ciągłą uwagę naszych sojuszników na różnego rodzaju wyzwania i zagrożenia w tej części świata - zaznaczył.

Prezydenci Polski i Litwy, Andrzej Duda i Gitanas Nauseda, oraz ministrowie obrony obu krajów: Mariusz Błaszczak i Arvydas Anusauskas złożą w czwartek (7 lipca) wspólnie wizytę w zlokalizowanym na przesmyku suwalskim Mobilnym Stanowisku Dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.

Gotowość do obrony przesmyku suwalskiego

Prezydenci oraz ministrowie będą sprawdzać gotowość żołnierzy oraz wojsk sojuszników do obrony przesmyku suwalskiego.

"To ważne spotkanie, bo to z jednej strony sprawdzenie gotowości bojowej sił po jednej i drugiej stronie granicy, a również oddziałów sojuszniczych" - podkreślił. "Prezydenci będą sprawdzać, jaka jest gotowość żołnierzy i sojuszników do obrony tego bardzo ważnego, newralgicznego punktu na mapie Europy" - zaznaczył wiceminister MON Wojciech Skurkiewicz.

Wiceszef MON wyraził przekonanie, że "prezydenci będą komunikować, w jaki sposób wojsko jest przygotowane, ale również, jak będzie się odbywała i rozwijała współpraca".

"Dziś mamy po polskiej stronie batalionową grupę bojową, gdzie państwem ramowym są Stany Zjednoczone, a w działaniach uczestniczą również Wielka Brytania, Rumunia i Polska" - mówił Skurkiewicz. Dodał, że na mocy ustaleń szczytu NATO w Madrycie grupa zostanie poszerzona do poziomu brygady.

Jak zaznaczył, po stronie litewskiej funkcjonuje podobna grupa, której przewodzą Niemcy. "Niemcy zapowiadają, że będą coraz mocniej angażować się w bezpieczeństwo państw bałtyckich. Tutaj jestem optymistą - Bundeswehra podejmuje takie działania, żeby rzeczywiście wzmocnić wschodnią flankę NATO" - podkreślił.

Wiceszef MON odniósł się również to trwającego w Sejmie procesu ratyfikacji akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. "Liczę, że ta sprawa dziś wieczorem ponad podziałami politycznymi stanie na posiedzeniu Sejmu i oby te dwie ustawy ratyfikacyjne zostały przyjęte przez aklamację. To jest taki bardzo dobry sygnał, że ta decyzja o rozszerzeniu NATO i Finlandię i Szwecję była oczekiwana" - zaznaczył.

Skurkiewicz zwrócił także uwagę na obecną sytuację wojenną na Ukrainie. "Z dzisiejszego punktu widzenia najgorsze, co mogłoby się wydarzyć, to uśpienie tego konfliktu. Gdyby konflikt został utrzymany w takiej fazie, w jakiej jest w tej chwili - okopanie się na własnych pozycjach ze strony wojsk rosyjskich i próba odbudowy potencjału" - mówił.

Mobilne stanowisko przy przesmyku suwalskim zostało rozwinięte na czas ćwiczenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód (MND-NE). "Nasze dowództwo jest w trakcie ćwiczenia Amber Desire 22-1. W ramach tego ćwiczenia mobilne stanowisko dowodzenia wyjechało z dowództwa i rozwinęło się w terenie przygodnym" - powiedział rzecznik elbląskiej dywizji ppłk Dariusz Guzenda. "To dla nas doskonała okazja do przetrenowania procedur, nawiązania łączności, sprawdzenia, co ewentualnie należałoby poprawić" - dodał.

Newralgiczny punkt na geopolitycznej mapie

Z kolei Marcin Przydacz podkreślił, że dla państw bałtyckich przesmyk suwalski to "jedyne połączenie z resztą sojuszników". Polska - zaznaczył wiceszef MSZ - ma świadomość tego, że ten "wąski pasek" jest uznawany za "newralgiczny punkt na geopolitycznej mapie świata". Ocenił, że obecność prezydentów w tym miejscu ma "zwracać ciągłą uwagę naszych sojuszników na różnego rodzaju wyzwania i zagrożenia w tej części świata".

Wiceszef MSZ zaznaczył, że Polska i Litwa na "wszelkich możliwych poziomach politycznych prowadzą bardzo intensywny dialog". "Na bieżąco wymieniamy się informacjami, analizami i obserwacjami" - powiedział dodając, że prezydent Duda "jest bardzo aktywny w tematach międzynarodowych".

Na pytanie o zwiększenie obecności NATO w Polsce Przydacz podkreślił, że proces ten "nie został zakończony". "Mamy obecność sojuszniczą w północno-wschodniej Polsce, także na Litwie stacjonują NATO-wskie wojska" - powiedział. Dodał, że cieszy się z decyzji dotyczącej zwiększenia sił sojuszu podjętej na szczycie NATO w Madrcie.

