Air Show Radom 2023 stanowi okazję do prezentacji sprzętu bojowego wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, w tym czołgów K2 i M1 Abrams.

Spoglądamy na to uzbrojenie z dumą, ale też powagą - napisał prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym w sobotę podczas międzynarodowych pokazów lotniczych.

Podczas sobotniego otwarcia Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show Radom 2023 odczytano list prezydenta Andrzeja Dudy. "Ogromnie cieszę się, że po pięcioletniej przerwie międzynarodowe pokazy lotnicze znów zgromadziły tysiące widzów. Oddany niedawno do użytku, rozbudowany i zmodernizowany port lotniczy Warszawa-Radom będzie areną wielu wspaniałych widowisk" - napisał.

Prezydent przypomniał, że "bogaty tegoroczny program pokazów otwiera upamiętnienie płk. pilota Stanisława Skarżyńskiego, odznaczonego Orderem Virtuti Militari, bohatera wojny polsko-bolszewickiej, który poległ w 1942 r. podczas alianckiej misji bojowej". "W tym roku mija 90 lat od jego przelotu RWD-5 nad Atlantykiem. Pułkownik pilot Skarżyński ustanowił wtedy międzynarodowy rekord długości lotu. Jestem przekonany, że jako jeden z naszych wybitnych lotników wojskowych będzie wzorem dla kolejnych pokoleń żołnierzy Sił Powietrznych RP" - podkreślił.

Zwrócił też uwagę, że "Air Show Radom 2023 stanowi okazję do prezentacji sprzętu bojowego wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, w tym nowoczesnych czołgów K2 i M1 Abrams". "Spoglądamy na to uzbrojenie z dumą i podziwem, ale też powagą. Trwająca rosyjska inwazja na Ukrainę przypomina, jak głęboka, choć gorzka mądrość kryje się w starożytnym przysłowiu +jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny+" - stwierdził Duda.

"Niech obecne tu dzisiaj sztandary i emblematy ze wzbijającym się do lotu Orłem Białym oraz hasło niezwyciężeni w przestworzach będą nieustanną inspiracją dla wszystkich"

Prezydent wyraził nadzieję, że "pokojowa demonstracja możliwości samolotów, śmigłowców, a nade wszystko goszczących tu wojskowych pilotów, techników i personelu naziemnego krajów NATO będzie powszechnie odczytana właśnie w tym duchu - jako pokaz jedności i siły krajów członkowskich Sojuszu oraz determinacji, z jaką będziemy bronić naszej wolności". "Niech obecne tu dzisiaj sztandary i emblematy ze wzbijającym się do lotu Orłem Białym oraz hasło +niezwyciężeni w przestworzach+ będą nieustanną inspiracją dla wszystkich, którzy swoją służbą i pracą strzegą polskiego nieba oraz bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju naszej ojczyzny" - podsumował.

Międzynarodowe pokazy Air Show w Radomiu organizowane są zwykle co dwa lata. Ostatni raz impreza odbyła się w 2018 r. i wówczas wzięło w niej udział ponad 160 tys. widzów. Pięcioletnia przerwa związana była z pandemią i rozbudową lotniska Warszawa-Radom. Tegoroczne, siedemnaste już wydarzenie, poświęcone jest obchodom Święta Lotnictwa oraz 90. rocznicy udanego przelotu kpt. pilota Stanisława Skarżyńskiego nad Oceanem Atlantyckim. Organizatorem pokazów jest Agencja Mienia Wojskowego oraz Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.