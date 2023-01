Prezydent: Cały szereg państw powinien dać wkład w postaci czołgów dla Ukrainy

Jesteśmy gotowi przekazać Ukrainie, w ramach międzynarodowej koalicji, kompanii czołgów Leopard 2A4. Chodzi o to, żeby cały szereg państw dał wkład w postaci czołgów, aby można było stworzyć poważną blokadę dla rosyjskiej agresji na Ukrainę - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Polska i Litwa będą lobbować, aby NATO udzieliło Ukrainie specjalnych gwarancji bezpieczeństwa

Prezydent wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą złożył wizytę we Lwowie, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Podczas wystąpienia po powrocie do Polski prezydent powiedział, że rozmowy trzech prezydentów dotyczyły m.in. obrony Ukrainy i bezpieczeństwa "naszej części Europy".

"Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób będziemy Ukrainę wspierali - bo dzisiaj Ukraina tego wsparcia ogromnie potrzebuje, jak wszyscy wiemy. (...) Codziennie na Ukrainie giną ludzie; codziennie są zabijani cywile, codziennie giną ukraińscy żołnierze w obronie swojej ojczyzny. Mówiliśmy zatem i deklarowaliśmy prezydentowi Ukrainy, w jaki sposób będziemy wspierali Ukrainę od strony politycznej, na jej drodze do Unii Europejskiej, także na jej drodze do NATO - również wobec zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie" - mówił prezydent Duda.

Podkreślił, że Polska i Litwa będą lobbować w NATO, aby "Sojusz udzielił Ukrainie specjalnych gwarancji bezpieczeństwa". "Rozmawialiśmy także o wsparciu militarnym dla Ukrainy - infrastrukturalnym i sprzętowym - którego Polska od samego początku konfliktu Ukrainie udziela, jak zresztą i Litwa" - poinformował Andrzej Duda.

Polska jest gotowa przekazać Ukrainie czołgi Leopard 2A4

Prezydent zadeklarował, że "jesteśmy gotowi na przekazanie w ramach międzynarodowej koalicji naszego elementu, jakim będzie kompania czołgów Leopard 2 w wersji A4".

"Będziemy zabiegali na arenie międzynarodowej o to, żeby tą koalicję stworzył cały szereg państw, które dadzą swój wkład w postaci właśnie czołgów, aby można było stworzyć większą jednostkę czołgową. Kompania jest jednostką małą, wręcz powiedziałbym symboliczną, natomiast jeżeli takich kompanii będzie więcej, powstanie brygadowa grupa bojowa lub jeszcze większa jednostka wojskowa, która faktycznie będzie miała duże znaczenie militarne w obronie Ukrainy - to do tego właśnie chcemy doprowadzić" - zadeklarował Duda.

Wyraził nadzieję, że taka formacja wyposażona w sprzęt zgodny ze standardami NATO będzie mogła stworzyć "poważną blokadę, żelazną ścianę dla rosyjskiej agresji na Ukrainę".