Prezydent Duda chce brygady Leopardów dla Ukrainy. Zbiera koalicję w Davos

Liczę, że państwa sojusznicze przekażą Ukrainie po kilkanaście czołgów Leopard 2, żeby powstała z tego przynajmniej brygada pancerna dla Ukrainy. Niemcy muszą wyrazić zgodę, ale proces trwa - powiedział prezydent Andrzej Duda w Davos.

Mam nadzieję, że decyzja Polski co do chęci przekazania jednej kompanii czołgów typu Leopard rozpocznie nowy rozdział pomocy wojskowej dla Ukrainy - powiedział Andrzej Duda.

Jest cały szereg państw europejskich, które czołgi mają. Liczę na to, że sojusznicy po prostu po kilka, kilkanaście sztuk tych czołgów oddadzą, dzięki czemu przynajmniej brygadę pancerną dla Ukrainy uda się sformować - wskazał.

Liczymy na udział w tym Republiki Federalnej Niemiec. Ten proces na pewno chwilę potrwa. Niemcy na pewno też muszą wyrazić zgodę - bo tak są te kontrakty na zakup czołgów produkowanych przez Niemcy sformułowane, więc tych elementów jest tu cały szereg, ale proces się toczy - zaznaczył.

Prezydent: zbieramy koalicję państw, które przekażą czołgi Leopard 2

Andrzej Duda podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos wziął udział w debacie "In Defence of Europe". Oprócz niego przemawiali prezydent Litwy Gitanas Nauseda, prezydent Macedonii Północnej Stewo Pendarowski, liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska oraz minister spraw zagranicznych Hiszpanii José Manuel Albares.

Podczas konferencji prasowej został zapytany o przekazywanie Ukrainie zachodnich czołgów, w tym produkowanych przez Niemcy Leopardów 2 i negocjacje w tej sprawie.

Duda podkreślił, że decyzję w tej sprawie podjął już rząd brytyjski dysponujący czołgami Challenger 2. "To są także bardzo nowoczesne czołgi, na pewno będą dla Ukrainy wsparciem. Dlatego wielkie podziękowania i wielki ukłon dla władz brytyjskich, dla pana premiera Rishiego Sunaka za tę decyzję - to po pierwsze" - powiedział.

"Po drugie - zbieramy tę koalicję, wspólnotę państw, które, jak mam nadzieję, przekażą czołgi Leopard 2. Tutaj liczymy na naszych fińskich partnerów, którzy dysponują tymi czołgami. Jest cały szereg państw europejskich, które te czołgi mają. Liczę na to, że sojusznicy po prostu po kilka, kilkanaście sztuk tych czołgów oddadzą, dzięki czemu przynajmniej brygadę pancerną dla Ukrainy uda się sformować" - wskazał prezydent.

Niemcy muszą oczywiście wyrazić zgodę na przekazanie czołgów

Jak dodał, "oczywiście liczymy na udział w tym Republiki Federalnej Niemiec". "Ten proces na pewno chwilę potrwa. Niemcy na pewno też muszą oczywiście wyrazić zgodę - bo tak są te kontrakty na zakup czołgów produkowanych przez Niemcy sformułowane, więc tych elementów jest tu cały szereg, ale proces się toczy" - zaznaczył Duda.

Duda pytany o to, czy udało się przełamać impas dotyczący dostarczania Ukrainie większej ilości broni ofensywnej stwierdził, że ma nadzieję, że decyzja Polski o chęci przekazania Ukrainie jednej kompanii, czyli ok. 14 czołgów typu Leopard "rozpocznie nowy rozdział pomocy wojskowej". "Mamy nadzieję, że producent niemieckich czołgów również będzie uczestniczył w tym, moim zdaniem, bardzo dobrym pomyśle" - dodał.

"(Prezydent Ukrainy) Wołodymyr Zełeński wielokrotnie prosił mnie o wsparcie wojskowe. Powiedział: Andrzej, potrzebujemy nowoczesnych czołgów, ponieważ to jest jedyny sposób, w jaki jesteśmy w stanie teraz powstrzymać rosyjską inwazję" - powiedział prezydent.

Polska przekazała Ukrainie ponad 260 poradzieckich czołgów, co zapoczątkowało wsparcie militarne dla Ukrainy

Prezydent Duda zaznaczył, że Polska na początku roku 2022 przekazała Ukrainie ponad 260 poradzieckich czołgów, co w praktyce było "początkiem tego ogromnego wsparcia militarnego dla Ukrainy". "Zatem mamy nadzieję, że tym razem decyzja o przekazaniu Ukrainie naszych Leopardów rozpocznie nowy rozdział w tej pomocy wojskowej" - dodał.

Nauseda przypomniał, że Litwa jest przykładem tego, jak małe państwo może pomagać Ukrainie. Zaznaczył, że jego kraj już na dwa tygodnie przed rosyjską agresją dostarczył Ukrainie przeciwlotnicze zestawy rakietowe typu Stinger. Podkreślił, że w litewskim społeczeństwie "panowała całkowita jedność" co do potrzeby pomocy. "Na Litwie 99,9 proc. populacji mocno wspiera Ukrainę" - dodał.

Dyskusję dotyczącą przekazania Ukrainie kolejnych czołgów Nauseda porównał do szachów, gdzie "trzeba wykonać ruch, a później nastąpią kolejne ruchy". Podkreślił, że w przypadku tej pomocy ktoś musi objąć przywództwo i podjąć decyzje, za która pójdą inne kraje. Dodał, że głęboko wierzy w to, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz także podejmie decyzje o przekazaniu Ukrainie Leopardów.

Rosja od wielu lat starała się prowokować i zaogniać konflikty

Cichanouska powiedziała, że "większość populacji Białorusi popiera Ukrainę". Zaznaczyła, że białoruskie społeczeństwo nie chce stać się wrogiem Zachodu z powodu "okropnych decyzji podejmowanych przez nielegalny reżim Alaksandra Łukaszenki".

Liderka białoruskiej opozycji podkreśliła, że "białoruska armia nie jest lojalna wobec Łukaszenki", a jej żołnierze nie chcą zginać na Ukrainie. "Łukaszenka to wie i dlatego czuje się tak niepewnie, jeżeli chodzi o wysyłanie białoruskich żołnierzy na Ukrainę, ponieważ nawet jeżeli zostaliby oni wysłani, to mogliby przejść na drugą stronę czy zdezerterować" - dodała.

Pendarowski pytany o sytuację na Bałkanach w odniesieniu do wojny na Ukrainie podkreślił, że Rosja od wielu lat starała się prowokować i zaogniać konflikty w Republice Serbskiej i Republice Kosowa. Powiedział, że od zeszłego roku te działania nieco osłabły przez zaangażowanie Rosji w konflikt na Ukrainie. Ocenił, że reżim Putina może chcieć w przyszłości odwrócić uwagę Zachodu od Ukrainy, właśnie poprzez zaognianie konfliktów na Zachodnich Bałkanach.

Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard 2

W zeszłą środę we Lwowie prezydent Andrzej Duda oświadczył, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard 2 (10-14 wozów) w ramach budowania międzynarodowej koalicji w tej sprawie. Jak podkreślił, "przede wszystkim chcemy, żeby była to koalicja międzynarodowa". Prezydent wskazał, że chodzi o to, by taka koalicja przekazała taką liczbę czołgów, by łącznie stanowiły one istotną siłę bojową - jak wskazał, chodzi o brygadową grupę bojową.

W piątek szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot stwierdził, że taka koalicja już funkcjonuje, a w jej skład wchodzą m.in. Finlandia i Dania - państwa, które również mają Leopardy na wyposażeniu swoich armii.

Ponieważ Leopardy są produkowane przez Niemcy, kluczowa jest zgoda tego kraju na przekazanie ich innemu państwu, niewchodzącemu w skład NATO. Wicekanclerz Niemiec i minister gospodarki Robert Habeck z partii Zielonych stwierdził, że Niemcy "nie powinny stawać na drodze w tej sprawie".

Poparcie dla przekazania Ukrainie nowoczesnych czołgów wyraził Pentagon oraz sekretarz generalny NATO

Poparcie dla inicjatywy przekazania Ukrainie nowoczesnych czołgów wyraził też Pentagon oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak zapowiedział, że przekaże Ukrainie brytyjskie czołgi Challenger 2.

Leopard 2 to czołg podstawowy produkowany przez niemiecki koncern Krauss-Maffei Wegmann. Jego pierwsze wersje weszły na wyposażenie niemieckiego wojska w latach 1979-1980; od tej pory powstają kolejne wersje pojazdów. Obecnie Leopardy 2 używane są przez wiele państw Europy, w tym Niemcy, Polskę, Turcję, Hiszpanię, Grecję, Danię czy Norwegię, a także państwa spoza NATO - np. Szwecję, Finlandię, Austrię oraz Szwajcarię.