Prezydent Duda: Rosyjscy zbrodniarze wojenni muszą ponieść odpowiedzialność

Prezydent Andrzej Duda, przebywający na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, powiedział na otwarciu projektu „Ukraine is You” w Domu Ukrainy, że rosyjscy zbrodniarze wojenni muszą być ścigani i ponieść odpowiedzialność karną.

Ludzie odpowiedzialni za rosyjskie zbrodnie wojenne na Ukrainie muszą ponieść odpowiedzialność karną

"Jest bardzo ważne, aby prezentować rosyjskie zbrodnie popełniane na Ukrainie" - podkreślił polski prezydent. "Ludzie odpowiedzialni za rosyjskie zbrodnie wojenne na Ukrainie, za to, co się stało w Buczy i w innych ukraińskich miejscowościach, muszą ponieść odpowiedzialność karną" - dodał.

Wyraził nadzieję, że "wszyscy uczestnicy Światowego Forum Ekonomicznego w Davos przyjdą tu i zobaczą, dlaczego rosyjscy zbrodniarze muszą być ścigani, tak jak ściga się zbrodniarzy w wielu innych miejscach na świecie". "To nie wojna odbywająca się na monitorach, to realna, straszna wojna, w trakcie której ludzie tracą życie i dorobek swojego życia" - podkreślił Duda.

Rosja musi zostać pokonana i wypchnięta z Ukrainy

"Może ona zakończyć się tylko w jeden sposób: Rosja musi zostać pokonana i wypchnięta z Ukrainy" - oświadczył.

Po swym wystąpieniu polski prezydent otrzymał podarunek od młodego mężczyzny z Chersonia, wyzwolonego 11 listopada spod rosyjskiej okupacji.

Wiktor Pinczuk, którego fundacja stoi za przygotowaniem projektu "Ukraine is You", stwierdził, że to "co stało się na Ukrainie, może przytrafić się tobie". "Nie jesteśmy w stanie zatrzymać rosyjskiego ostrzału sami, bo nie mamy wystarczająco sprzętu" - dodał, podkreślając przy tym pomoc w tym zakresie płynącą z Zachodu.

W otwarciu projektu wziął udział m.in. były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski oraz minister spraw zagranicznych Finlandii Pekka Haavisto, a wirtualnie ze zgromadzonymi połączył się Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Projekt "Ukraine is You", przygotowany przez Fundację Pinczuka, składa się między innymi z wystaw poświęconych wyzwolonemu Chersoniowi oraz rosyjskim zbrodniom wojennym, a także z paneli dyskusyjnych. Gościem Domu Ukrainy we wtorek będzie między innymi pierwsza dama Ołena Zełenska.

W programie tego dnia przewidziana jest też między innymi prezentacja czarnej księgi rosyjskich zbrodni wojennych.