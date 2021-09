Prezydent Duda: SWAP będzie zawsze istniało, bo zawsze będzie istniała Armia Polska

Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej będzie zawsze istniało, bo zawsze będzie istniała Armia Polska – powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda. Odwiedził on nowojorską siedzibę organizacji, Dom Żołnierza, w 100. rocznicę jej istnienia.

"Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, będzie zawsze istniało, bo zawsze będzie istniała Armia Polska, bo zawsze będzie istniało wojsko wolnej, niepodległej, suwerennej Rzeczpospolitej" - mówił prezydent.

W swym wystąpieniu Duda wrócił do historii, kiedy SWAP zakładali w 1921 roku w Cleveland żołnierze Armii Polskiej we Francji (Błękitnej Armii) z okresu I wojny światowej. Uczynili to po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i pokonaniu bolszewików.

"Potem okazało się, że (powołali stowarzyszenie), by móc także zbierać ochotników, którzy będą walczyli znów o odzyskanie przez Polaków wolności, kiedy wybuchła II wojna światowa, kiedy napadli na nas faszystowskie Niemcy i sowiecka Rosja" - zaznaczył prezydent.

Przypomniał, że do SWAP należeli wówczas i weterani armii gen. Hallera i polskiej armii walczącej w czasie II wojny światowej, żołnierze Powstania Warszawskiego, Podziemia Niepodległościowego, Żołnierze Niezłomni, zdeterminowani, by Polska odzyskała pełną wolność.

"Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce ma swoją głęboką symbolikę - to świadectwo historii. Tutaj zbierano ochotników, którzy walczyli o odzyskanie przez Polskę niepodległości; tutaj byli weterani, ci, którzy mieli Polskę w sercu" - mówił prezydent.

Polski prezydent wyraził zadowolenie z faktu, że sprawami SWAP zajmują się dzisiaj młodzi ludzie.

"Jak widać dzisiaj młodzież zajmuje się sprawami stowarzyszenia, to cieszy bo także zazwyczaj oznacza dynamikę prowadzenia jego spraw, a stowarzyszenie ma swoje lata" - mówił prezydent składając SWAP gratulacje i życzenia na następne 100 lat.

W trakcie wizyty w Domu Żołnierza prezydent RP przekazał na ręce p.o. naczelnego komendanta SWAP Tadeusza Antoniaka polską flagę.

"Niech ta polska flaga, którą dziś przekazałem, przypomina wam ojczyznę i przynosi szczęście" - mówił Andrzej Duda.

Antoniak podkreślił, że stowarzyszenie dba o pamięć i historię poprzedników, z Armii Błękitnej, weteranów II wojny, 2 Korpusu, Powstańców Warszawskich, czy Żołnierzy Niezłomnych.

Jak dodał, do stowarzyszenia należą obecnie przedstawiciele pierwszego pokolenia weteranów, którzy nie służyli ojczyźnie w trakcie wojny. Zasiadają w nim natomiast m.in. ich synowie jak np. adiutant generalny SWAP Marek Chrościelewski.

Prezydent wraz z Pierwszą Damą RP Agatą Korhnauser-Dudą zwiedził w Domu Żołnierza Muzeum Tradycji Oręża Polskiego. Wyraził zadowolenie, że może podziwiać odnowioną siedzibę organizacji weteranów.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski