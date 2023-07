Prezydent Duda z wizytą na Litwie. Padły ważne deklaracje dotyczące współpracy wojskowej

Będziemy dalej rozwijać naszą współpracę z Polską w dziedzinie bezpieczeństwa - będziemy prowadzić wspólne ćwiczenia i rozwijać przemysł obronny, a także kluczową infrastrukturę komunikacyjną - powiedział prezydent Litwy Gitanas Nauseda po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą.

- Uzgodniliśmy, że będziemy dalej rozwijać naszą współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, będziemy przeprowadzać kolejne wspólne ćwiczenia na lądzie i morzu, w celu obrony naszych granic i naszej przestrzeni powietrznej. Będziemy też rozwijać nasz przemysł obronny i jego zaplecze technologiczne" - oświadczył prezydent Litwy Gitanas Nauseda po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą.

Gitanas Nauseda zwrócił uwagę na wspólne dla Polski i Litwy zagrożenia, jak plany rozmieszczenia na Białorusi rosyjskiej broni jądrowej oraz możliwą relokację na Białoruś najemników z Grupy Wagnera.

Prezydenci Polski i Litwy rozmawiali także o kwestii przyjęcia Ukrainy do NATO.

W środę prezydent Duda rozpoczął swoją wizytę na Litwie, gdzie spotkał się z prezydentem Litwy Nausedą. Podczas konferencji prasowej po spotkaniu prezydent Litwy podkreślił, że "strategiczne partnerstwo między Litwą a Polską nabrało nowego znaczenia w obliczu trwającej w Europie okrutnej wojny".

"Doceniam naszą ścisłą współpracę, stałą koordynację działań i wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa w regionie. Uzgodniliśmy, że będziemy dalej rozwijać naszą współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, będziemy przeprowadzać kolejne wspólne ćwiczenia na lądzie i morzu, w celu obrony naszych granic i naszej przestrzeni powietrznej. Będziemy też rozwijać nasz przemysł obronny i jego zaplecze technologiczne" - oświadczył Nauseda.

Prezydenci Polski i Litwy w Kłajpedzie będą obserwować wspólne ćwiczenia sił specjalnych

Jak zaznaczył, w piątek obaj prezydenci w Kłajpedzie będą obserwować wspólne ćwiczenia sił specjalnych. "Ćwiczenia odbywają się również w bardzo ważnej lokacji dla regionu - przesmyku suwalskiego. Bardzo ważna jest współpraca w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa całego regionu" - mówił prezydent NATO, przypominając, że w przyszłym tygodniu w Wilnie odbędzie się szczyt NATO.

Polityk zwrócił uwagę na wspólne dla Polski i Litwy zagrożenia, jak plany rozmieszczenia na Białorusi rosyjskiej broni jądrowej oraz możliwą relokację na Białoruś najemników z Grupy Wagnera. "Ustaliliśmy, że zwrócimy się z odezwą do Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga i zwrócimy uwagę na sytuację w naszych krajach. To jeszcze jeden sygnał, że NATO powinno wzmocnić swoją wschodnią flankę i nasze odstraszanie i wysunięta obrona muszą być nie do pokonania. Musimy wspólnie pracować, by to osiągnąć na szczycie NATO" - podkreślił prezydent Litwy.

Tematem rozmów była także przyszłość Ukrainy w NATO

"Kolejnym ważnym tematem szczytu jest przyszłość Ukrainy w NATO. Musimy wyraźnie uświadomić, że nie ma żadnych innych prawdziwych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy poza członkostwem w NATO i art. 5. Szczyt NATO to doskonała okazja, by przestać powtarzać stare formuły i przedstawić jasny plan, jak Ukraina zostanie członkiem Sojuszu po wojnie; to jest w interesie całego Sojuszu" - dodał Nauseda.

Prezydent Litwy zwrócił również uwagę na współpracę gospodarczą i infrastrukturalną. "W ubiegłym roku Polska została głównym partnerem handlowym Litwy. (...) Ta wymiana gospodarcza bardzo cieszy; mamy nadzieję że wzrośnie jeszcze bardziej" - mówił Nauseda, podkreślając jednocześnie konieczność przyspieszenia wspólnych projektów infrastrukturalnych, jak linia kolejowa Rail Baltica, trasa Via Baltica, integracje systemu elektroenergetycznego państw bałtyckich z resztą Europy i realizację alternatywnego dla obecnego szlaku komunikacyjnego, który łączyłby Augustów z litewską Olitą (Alytus).

"Te korytarze transportowe, drogowe i kolejowe, są bardzo ważne dla zapewnienia mobilności wojskowej, zwłaszcza przez przesmyk suwalski" - dodał Nauseda.

Prezydent Duda: będziemy walczyć o to, by NATO wspierało Ukrainę i by stała się ona częścią Sojuszu

Będziemy walczyć o to, by NATO wspierało Ukrainę i by w przyszłości stała się ona częścią Sojuszu - mówił w Wilnie prezydent Andrzej Duda. Podkreślał także, że polskie wojsko będzie wspierało zbliżający się szczyt NATO w stolicy Litwy.

Polski prezydent podczas wspólnej konferencji prasowej podkreślał, że Rosjanie i Grupa Wagnera byli "zielonymi ludzikami", którzy jako "niby-separatyści" zajmowali w 2014 roku obszary Doniecka, Ługańska i pozbawiała Ukrainę kontroli nad tymi terenami. "Była to w istocie rosyjska agresja na Ukrainę, która wtedy się zaczęła i potem była kontynuowana w 2022 roku pełnoskalową agresją" - mówił.

"Dzisiaj jedynym, kto jest w stanie wesprzeć Ukrainę, pomóc Ukrainie obronić się i odzyskać kontrolę nad swoimi terytoriami, a tym samym przyczynić się do przywrócenia prymatu prawa międzynarodowego, jest Sojusz Północnoatlantycki jako najpotężniejszy sojusz na świecie" - podkreślał Duda. "My, z panem prezydentem z całą pewnością będziemy walczyć o to, by Sojusz wspierał Ukrainę w stopniu jak największym i by w przyszłości Ukraina mogła stać się częścią NATO.

Prezydent Duda poinformował, że wśród tematów były kwestie dwustronne. "Jakiś czas temu umówiliśmy się z panem prezydentem, że Polska przyśle swój kontyngent wojskowy, żeby odbyć manewry na Litwie i po to, by wesprzeć ochronę szczytu NATO" - przekazał. "Cieszę się, że nasi żołnierzy te misje wykonają" - dodał i wskazał, że jest to konsekwencja wspólnych działań, a dla Polski jest czymś naturalnym.

"Mam nadzieję, że z panem prezydentem w przyszłości będziemy inspiratorami jeszcze szerzej zakrojonych wspólnych manewrów wojskowych, zacieśniając tym samym współdziałanie pomiędzy naszymi jednostkami, pomiędzy naszymi armiami" - mówił Duda i przypomniał, że Polska prowadzi dynamicznie proces modernizacji wojska.

Andrzej Duda: mamy nadzieję, że na szczycie NATO zostanie podjęta decyzja o skróconej drodze przyłączenia Ukrainy do NATO

Mamy nadzieję, że na szczycie NATO w Wilnie zostanie podjęta decyzja sojusznicza o tym, że Ukraina nie potrzebuje żadnej drogi wstępnej po to, by w przyszłości przystąpić do NATO, ale że ta droga dla niej będzie drogą skróconą - powiedział także w Wilnie prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Duda podkreślił, że wraz z prezydentem Nausedą rozmawiał o tym, co może dla Ukrainy przynieść nadchodzący szczyt NATO, który odbędzie się w lipcu w Wilnie.

"Bez wątpienia naszym celem jest, aby ten szczyt podjął decyzje w zakresie dalszego wzmocnienia oraz adaptacji i obrony NATO. Na pewno będziemy chcieli, aby podjęta została decyzja o utworzeniu Rady Ukraina-Rosja. Mamy nadzieję, że zostanie podjęta zdecydowana decyzja sojusznicza o tym, że Ukraina nie potrzebuje żadnego Membership Action Plan, że nie potrzebuje żadnej drogi wstępnej po to, żeby w przyszłości przystąpić do NATO, ale że ta droga dla niej będzie w związku z tym drogą skróconą" - powiedział Andrzej Duda.

"Bardzo ważne dla nas jest także to, żeby potwierdzić jedność sojuszniczą wobec Ukrainy w znaczeniu solidarności z Ukrainą, wsparcia dla Ukrainy, tego, że NATO będzie pomagało Ukrainie, wspierało Ukrainę do czasu dopóki nie wyprze ona żołnierzy rosyjskich ze swojej ziemi, dopóki na Ukrainie nie zapanuje pokój, dopóki ta wojna się nie zakończy" - dodał prezydent.

Prezydent Duda został uhonorowany Orderem Krzyża Pogoni, a prezydent Litwy - Orderem Orła Białego

Prezydent Andrzej Duda został uhonorowany w Wilnie litewskim Krzyżem Wielkim Orderu Krzyża Pogoni, a małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda - Krzyżem Wielkim Orderu Witolda Wielkiego; prezydent Litwy Gitanas Nauseda został odznaczony Orderem Orła Białego - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta.

KPRP przekazała ponadto, że Diana Nausediene - pierwsza dama Litwy - została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

"Podczas wizyty oficjalnej w Wilnie Prezydent Andrzej Duda został uhonorowany Krzyżem Wielkim Orderu Krzyża Pogoni. Małżonka Prezydenta RP odznaczona została Krzyżem Wielkim Orderu Witolda Wielkiego. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda otrzymał od Prezydenta RP Order Orła Białego, Diana Nausediene -Pierwsza Dama Litwy - Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski" - poinformowała na Twitterze Kancelaria Prezydenta RP.

Jak przekazała, prezydent Andrzej Duda został już wcześniej uhonorowany Krzyżem Wielkim Orderu Witolda Wielkiego.

Order Witolda Wielkiego to najwyższe z litewskich odznaczeń państwowych ustanowione w 1930 na pamiątkę 500. rocznicy śmierci wielkiego księcia Witolda. Przyznawany jest obywatelom litewskim i obcokrajowcom za wybitne zasługi cywilne i wojskowe dla Państwa Litewskiego.

Order Krzyża Pogoni to drugie litewskie odznaczenie państwowe, a zarazem najwyższe wojskowe, ustanowione w 1919. Przyznawany jest obywatelom litewskim i obcokrajowcom za szczególne bohaterstwo wykazane w obronie wolności i niepodległości Państwa Litewskiego.