Prezydent Francji liczy na chińskiego przywódcę

Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył w czwartek podczas spotkania z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, że liczy na jego pomoc, by przemówić Rosji do rozsądku w kwestii wojny na Ukrainie i sprawić, że wszystkie strony powrócą do negocjacji.

- Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie zadała cios (międzynarodowej) stabilności - oświadczył francuski prezydent. - Wiem, że mogę na pana liczyć, by przemówić Rosji do rozsądku i przywrócić wszystkich do stołu negocjacyjnego.

Prezydent Francji Emannuel Macron przebywa w Chinach z trzydniową wizytą. Towarzyszy mu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

- Chiny i Francja mają zdolność i obowiązek, by wykroczyć poza dzielące je różnice i ograniczenia w czasie, gdy świat przechodzi głębokie historyczne zmiany - oświadczył w czwartek przywódca ChRL Xi Jinping w rozmowie Emmanuelem Macronem.

Xi ocenił na spotkaniu z odwiedzającym Pekin przywódcą Francji, że relacje chińsko-francuskie rozwijały się w stabilny i pozytywny sposób, rosła dwustronna wymiana handlowa, a współpraca w dziedzinach, takich jak przestrzeń kosmiczna czy rolnictwo przyniosła ważne rezultaty - przekazała chińska agencja Xinhua.