Prezydent i premier Ukrainy dziękują Joe Bidenowi za czołgi Abrams

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Denys Szmyhal podziękowali prezydentowi Stanów Zjednoczonych Joe Bidenowi za decyzję o przekazaniu armii ukraińskiej czołgów Abrams. Wyrazili przekonanie, że zbliża to Ukrainę do zwycięstwa w wojnie z Rosją.

"Dziękuję prezydentowi USA za kolejną mocną decyzję - przekazanie Ukrainie czołgów Abrams. Jestem wdzięczny narodowi Stanów Zjednoczonych za ogromne wsparcie przywódcze " - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy ocenił, że jest to ważny krok do zwycięstwa nad rosyjskim agresorem. "Obecnie wolny świat jak nigdy jest zjednoczony na rzecz realizacji wspólnego celu: wyzwolenia od napastników. Idziemy do przodu!" - podkreślił Zełenski.

Premier Szmyhal również oświadczył, że decyzja o przekazaniu Abramsów jest "przejawem ogromnego wsparcia dla Ukrainy".

"Stany Zjednoczone dostarczą Ukrainie czołg M1 Abrams. Ogromny wynik rozmów sojuszników i przejaw niewidzianego wsparcia Ukrainy. Dziękujemy prezydentowi USA, szefowi Pentagonu i wszystkim partnerom za wspólne stanowisko. Razem do zwycięstwa!" - oświadczył.

W środę (25 stycznia)prezydent USA Joe Biden ogłosił, że USA przekażą Ukrainie 31 czołgów M1 Abrams. Jak zapowiedział Biały Dom, czołgi zostaną zakupione dla Ukrainy i ich dostawa zajmie miesiące, ale szkolenia rozpoczną się już wkrótce.

Obok czołgów USA dostarczą też 8 pojazdów zabezpieczenia technicznego M88. Urzędniczka wyjaśniła, że liczba 31 czołgów równa jest jednemu ukraińskiemu batalionowi pancernemu.

Wcześniej w środę rząd Niemiec zapowiedział dostarczenie Ukrainie czołgów Leopard 2. Berlin wyda też odpowiednie zezwolenia krajom partnerskim, które chcą szybko dostarczyć Ukrainie Leopardy 2 ze swoich zasobów.