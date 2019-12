Prezydent Korei Płd.: wstrzymanie rozmów o denuklearyzacji niekorzystne dla Korei Płn.

Wstrzymanie rozmów na temat denuklearyzacji i niedawny wzrost napięcia między USA i Koreą Płn. nie są korzystne dla reżimu w Pjongjangu - ocenił w poniedziałek prezydent Korei Płd. Mun Dze In podczas spotkania w Pekinie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem.

Mun wyraził nadzieję, że jego kraj i Chiny będą ściślej współpracować, aby pomóc we wznowieniu negocjacji mających na celu zlikwidowanie programów nuklearnych i rakietowych Korei Północnej.

Xi powiedział, że wraz z prezydentem Korei Płd. "będzie odgrywał wiodącą rolę", aby doprowadzić stosunki dwustronne do "nowego, wyższego poziomu" - przekazała kancelaria Muna.

Chiński przywódca oświadczył swojemu odpowiednikowi, że ChRL wspiera wysiłki Korei Południowej na rzecz poprawy relacji z Koreą Północną i nadania nowego impetu rozmowom pokojowym.

Prezydent Mun i premier Japonii Shinzo Abe wezmą udział w Pekinie w trójstronnym szczycie z premierem ChRL Li Keqiangiem; szczyt potrwa do 25 grudnia.

Pjongjang wyznaczył Waszyngtonowi czas do końca roku na złagodzenie stanowiska w negocjacjach dotyczących denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Północnokoreańscy urzędnicy sugerowali, że jeśli USA nie pójdą na ustępstwa, reżim może wznowić wstrzymane obecnie próby broni jądrowej i rakiet balistycznych dalekiego zasięgu.

Przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un wielokrotnie deklarował skłonność do rezygnacji z broni jądrowej, ale nie ogłoszono konkretnego planu całkowitej denuklearyzacji jego kraju. Korea Północna domaga się zniesienia nałożonych na nią międzynarodowych sankcji gospodarczych i wstrzymania wszystkich wspólnych manewrów wojskowych USA i Korei Płd. Stany Zjednoczone dążą natomiast do "całkowitej, możliwej do zweryfikowania przez instancje międzynarodowe i nieodwracalnej" denuklearyzacji Korei Płn.