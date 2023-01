Prezydent Ukrainy krytykuje kanclerza Scholza. "To nie jest rywalizacja"

Uzależnianie ewentualnych dostaw niemieckich Leopardów od dostaw amerykańskich Abramsów nie jest właściwe. To nie jest rywalizacja - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pytany o ocenę postawy kanclerza Olafa Scholza

To nie jest rywalizacja. Można rozmawiać przez kolejne pół roku, ale w naszym kraju ludzie umierają codziennie - powiedział Wołodymyr Zełenski pytany ocenę postawy kanclerza Olafa Scholza.

Jeśli macie czołgi Leopard, dajcie je nam. To nie jest tak, że my atakujemy, jeśli ktoś się o to martwi. Te Lamparty nie przejdą przez Rosję. My się bronimy - zaznaczył.

Prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie udzielonym niemieckim mediom publicznym w przededniu spotkania grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy w amerykańskiej bazie wojskowej w Ramstein poddał ostrej krytyce niemiecki rząd. W wywiadzie dla ARD stwierdził, że uzależnianie ewentualnych dostaw niemieckich Leopardów od dostaw amerykańskich Abramsów nie jest właściwe.

"To nie jest rywalizacja" - odpowiedział na pytanie niemieckiego dziennikarza o ocenę postawy kanclerza Scholza, który zadeklarował się dostarczyć niemieckie Leopardy, jeśli amerykanie dostarczą Ukrainie Abramsy.

"Jesteście dorosłymi ludźmi. Na pewno można rozmawiać przez kolejne pół roku, ale w naszym kraju ludzie umierają codziennie. Jeśli macie czołgi Leopard, dajcie je nam" - zaapelował prezydent i dodał: "To nie jest tak, że my atakujemy, jeśli ktoś się o to martwi. Te Lamparty nie przejdą przez Rosję. My się bronimy".

Niemcy muszą zatwierdzić każdy transfer czołgów Leopard

W piątek ministrowie obrony kilkudziesięciu krajów spotkają się w amerykańskiej bazie sił powietrznych Ramstein w Nadrenii-Palatynacie, aby omówić dalsze wsparcie militarne dla Ukrainy. Kluczowe znaczenie ma dostawa zachodnich czołgów; Wielka Brytania już to ogłosiła, Polska i Finlandia są do tego gotowe. Główną rolę mają jednak do odegrania Niemcy, ponieważ w tym kraju produkowane są czołgi Leopard 2, które chcą przekazać Ukrainie Polska i Finlandia.

Rząd RFN musi zatwierdzić każdy transfer tych czołgów, którymi dysponuje 20 krajów.

Kanclerz Niemiec stawia warunki ws. dostawy Leopardów na Ukrainę

Przypomnijmy kanclerz Niemiec Olaf Scholz chce wyrazić zgodę na dostawę Leopardów na Ukrainę, ale tylko wtedy, gdy USA udostępnią również swoje czołgi Abrams.

Kanclerz w swoim wystąpieniu w Davos był ostrożny i nie chciał Ukraińcom obiecywać tak potrzebnych na froncie Leopardów, mimo nacisków ze strony zachodnich partnerów – napisał tygodnik Welt.

"Stany Zjednoczone stopniowo przesuwają czerwone linie dla dostaw broni, bardzo ostrożnie ważąc ryzyko. Czołgi podstawowe dla Ukrainy również były przez długi czas tematem tabu po obu stronach Atlantyku - z obawy przed zbytnim zaangażowaniem w wojnę" - zauważa "Berliner Morgenpost".

Dziennik podkreśla, że obawy te zmniejszyły się, ale nie znikły całkowicie, dlatego państwom NATO zależy na ścisłej koordynacji działań. "Ukraina pilnie potrzebuje nowoczesnych czołgów podstawowych, najlepiej Leopardy" - konstatuje "Berliner Morgenpost".