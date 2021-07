Prezydent w Stoczni Remontowej Shipbuilding: patrzę z dumą na polski przemysł stoczniowy

To wielka satysfakcja, że budowa poważnych jednostek dla polskiej Marynarki Wojennej wreszcie wraca do polskich stoczni; to ważny moment - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w stoczni Remontowa Shipbulding S.A. w Gdańsku, która jest częścią Grupy Remontowa Holding SA.

W czwartek prezydent Andrzej Duda gościł w dwóch stoczniach Grupy Remontowa Holding SA w Gdańsku, gdzie trwa realizacja programu "Kormoran", budowy trzech niszczycieli min dla Marynarki Wojennej.



Po wizycie na "Albatrosie" prezydent podkreślił, że cieszy się, iż może odwiedzić Remontowa Holding, czyli zespół stoczni, "który teraz remontuje i buduje statki, reprezentując Rzeczpospolitą w ten sposób w skali ogólnoświatowej".



"Byłem przed chwilą w tej części, w której następują remonty i przeróbki statków, w dokach są statki z całego świata" - mówił Duda. "W stoczni Remontowej Shipbuilding właśnie trwa realizacja programu +Kormoran+, który na tym etapie oznacza budowę trzech niszczycieli MIN dla Polskiej Marynarki Wojennej" - dodał prezydent.



Według niego, niszczyciel "+Kormoran+ już pływa, +Albatros+ jest poddawany testom morskim, +Mewa+ wkrótce do nich dołączy".

