Prezydent Zełenski: jest potrzebna koalicja samolotowa dla Ukrainy

Jest potrzebna koalicja samolotowa dla Ukrainy, podobnie jak działająca koalicja czołgowa - powiedział w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że zacząć trzeba od szkoleń pilotów, które mogą potrwać cztery, pięć miesięcy.

Prezydenci Polski i Ukrainy wystąpili w piątek we wspólnym wywiadzie w Polsat News.

Zełenski był pytany ile obecnie Ukraina potrzebuje broni.

Odpowiedział, że wytrwałość ukraińskiego narodu i wsparcie świata pokazały, że gdy jesteśmy zjednoczeni i mamy ducha walki, to Ukraina jest w stanie bronić swojego państwa.

We wspólnym wywiadzie telewizyjnym w Polsat News prezydenci Polski Andrzej Duda i Ukrainy Wołodymyr Zełenski odnieśli się do wypadającej w piątek rocznicy pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

"Dziś potrzebna jest nam szybkość, odpowiednie tempo dostarczania broni. I nikt nie mówi o tym, że potrzebujemy tyle broni ile ma Rosja. Nie. Mamy ludzi i ludzie są naszą najlepszą bronią, ludzie zmotywowani. Ale trzeba pomóc Ukrainie, by ta wojna nie trwała bardzo długo, by wzmocnić naszą armię i przyspieszyć deokupację" - powiedział prezydent Ukrainy.

Nowoczesna broń jest niezbędna, by Ukraina mogła zniwelować tę rosyjską przewagę liczebności

Prezydent Duda był z kolei pytany czy po rozmowach z prezydentem USA Joe Bidenem może przekazać Zełenskiemu dobre informacje - że będzie miał szybko broń jakiej potrzebuje, m.in. samoloty.

"Z całą pewnością, zwłaszcza z rozmów z panem prezydentem Joe Bidenem wiem, że Ukraina będzie otrzymywała to w istocie, czego potrzebuje, do tego, aby odpierać rosyjską inwazję, do tego, aby się utrzymać, do tego, że jeżeli nawet będzie - a niestety prawdopodobnie będzie kolejna ofensywa rosyjska - to po to, by tę ofensywę odeprzeć" - powiedział.

Podkreślał, że podczas rozmowy z Zełenskim w Rzeszowie słyszał, że Ukraińcy potrzebują przede wszystkim artylerii jak najdalszego zasięgu, w tym rakietowej, po to, by "odsadzić" przeciwnika na odległość i nie pozwolić się mu do siebie zbliżyć, bo w takiej sytuacji - jak zauważył polski prezydent - Rosjanie "zgniatają masą", wykorzystując to, że jest och więcej i nie szanując życia swoich żołnierzy.

Mówił, że nowoczesna broń jest niezbędna, by Ukraina mogła zniwelować tę rosyjską przewagę liczebności. "Jeśli to się uda, i prezydent Biden doskonale wie, że to się musi udać - pan pyta o samoloty - tak, prawdopodobnie Ukraina te samoloty dostanie, tylko najpierw Ukraina musi mieć pilotów" - mówił. Podkreślał, że dla tych samolotów trzeba też zorganizować zaplecze, bo wymagają one bardzo dobrego przygotowania i bazy oraz stałego serwisu na bardzo wysokim poziomie. Przede wszystkim jednak - zaznaczył Duda - samoloty te wymagają świetnie przygotowanych pilotów.

"Samoloty takie jak F-16, jak Mirage, jak Eurofightery, Gripeny itd. - to czym dysponują dziś armie NATO. Więc pewnie tak. Ale najpierw są potrzebni wyszkoleni piloci wojsk ukraińskich, którzy oczywiście są świetnymi pilotami, ale do tej pory pilotowali tylko samoloty posowieckie, MiGi i Su, więc teraz potrzebne jest ich przygotowanie na samoloty o standardach natowskich" - powiedział prezydent Duda, zaznaczając, że to przygotowanie "cały czas się toczy".

Zełenski: samoloty to forma "obrony przestrzeni powietrznej"

Prezydent Ukrainy był pytany m.in. o kwestię dostaw uzbrojenia dla Ukrainy, w tym samolotów.

W odpowiedzi Zełenski wskazał, że nie znamy planów prezydenta Rosji Wladimira Putina, ale "aby go zatrzymać potrzebna jest odpowiednia broń w standardzie NATO, która jest efektywna i może być odpowiedzią na te miliony osób, których tak (Putinowi-PAP) nie żal Rosji i które rzuca na śmierć".

"Potrzebna jest broń dalekiego zasięgu - nie do naszej ofensywy, ale żeby bronić naszych ludzi, bo broń wroga znajduje się w odległości, do której nie sięga nasza broń i mamy stałe straty wśród ludności cywilnej" - mówił prezydent Ukrainy.

Jak mówił, dlatego potrzebne są czołgi, gdyż Ukraina sama nie może się przeciwstawić licznym czołgom rosyjskim. "A ludzi nam szkoda. Nie możemy rzucać ludzi pod czołgi, jak to czyni Rosja" - zaznaczył.

Z kolei samoloty to forma "obrony przestrzeni powietrznej".

"W całym świecie nie ma tylu rakiet obrony powietrznej, by strącać rosyjskie pociski. Ostatni pakiet dronów irańskich liczy 500 sztuk, wkrótce zostaną zastosowane przeciw nam. Dlatego powinniśmy stosować różną broń i likwidować zagrożenia z powietrza we współpracy obrony powietrznej z samolotami" - wskazał Zełenski.