Prezydent: zrobimy wszystko, żeby polscy żołnierze byli wyposażeni w sprzęt najwyższej jakości

Będziemy czynili wszytko, żeby polscy żołnierze byli wyposażeni w sprzęt jak najwyższej jakości, aby warunki służby były jak najbardziej dogodne i bezpieczne - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas poniedziałkowej wizyty w jednostce wojskowej Agat w Gliwicach.

Prezydent Andrzej Duda razem z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem odwiedził w poniedziałek jednostkę wojskową Agat w Gliwicach - w związku z niedzielnym Świętem Wojsk Specjalnych oraz tegorocznym dyżurem Wojsk Specjalnych w Siłach Odpowiedzi NATO. Obaj obserwowali m.in. pokaz z wykorzystaniem śmigłowców S-70i Black Hawk.



Prezydent gratulował z okazji Święta Wojsk Specjalnych żołnierzom Agatu, a także pozostałych jednostek specjalnych, które - jak mówił - liczą łącznie ponad 3 tys. żołnierzy. Dziękował wszystkim za dotychczasową służbę i prosił, aby wyrazy szacunku i podziękowania przekazali też swoim najbliższym, oczekującym na ich powroty ze służby w kraju i z zagranicy.



"Na tym właśnie skupia się wdzięczność Rzeczypospolitej dla jej żołnierzy, którzy w Wojskach Specjalnych służą, że są oni gotowi każdego dnia, o każdej porze dnia i nocy, o każdej godzinie iść i wykonać najtrudniejsze zadania, często określane mianem zadań specjalnych, czy też czarnej służby" - mówił Duda.



Zaznaczył, że Wojska Specjalne mają tradycję wywodzącą się m.in. od Cichociemnych; wskazał, że tradycja jednostki wojskowej Agat wywodzi się od jednostki Kedywu Agat. Dodał, że choć gliwicka jednostka jest stosunkowo młoda, sformowana w lipcu 2011 r., to niezwykle szybko uzyskana przez nią sprawność bojowa pokazuje jakość, przygotowanie, podejście i profesjonalizm służących w niej żołnierzy.



"Chciałbym za to podziękować i pogratulować, bo sprawdziliście się już przy wykonywaniu zadań w Iraku, w Afganistanie, w Kuwejcie. To wielka sprawa dla Polski i nasza wielka duma, jako tych, którzy dzisiaj za polskie sprawy, za wykonywanie w Polsce władzy z woli społeczeństwa ponoszą odpowiedzialność" - zapewnił prezydent uściślając, że to podziękowania zarówno jego, jak i szefa MON.



"Chcę zapewnić, że będziemy dokładali wszelkich starań, abyście służąc, byli wyposażeni w jak najlepszy sprzęt - aby te warunki służby były jak najbardziej dogodne i jak najbardziej bezpieczne. Bo wśród tego wszystko, co można zobaczyć w nawet najbardziej wyspecjalizowanych jednostkach wojskowych, gdzie jest najlepszy, najdroższy sprzęt, nie ma nic cenniejszego, niż człowiek, żołnierz, jego życie, hart ducha, przygotowanie, służba" - akcentował prezydent.



"Cieszę się bardzo, że są te nowe śmigłowce, na których służba naszych jednostek dopiero się rozpoczyna. Panie ministrze, mam nadzieję, że będzie ich więcej, w miarę upływu lat - i że będą one standardowym wyposażeniem najpierw polskich jednostek specjalnych, a później - generalnie naszego wojska, także w innych rodzajach sił zbrojnych" - zwrócił się do Błaszczaka Duda.

"Chciałbym, żebyście mieli państwo w swoim dostępie to, co najlepsze, żebyście nie tylko służyli bezpiecznie, ale też byli dumni, kiedy spotykacie się ze swoimi kolegami z innych krajów, że takim właśnie sprzętem - absolutną światową awangardą i absolutną światową nowoczesnością - na co dzień się posługujecie" - zadeklarował prezydent, wspominając też o potrzebie satysfakcji ze służby."Jeszcze raz z całego serca dziękuję za perfekcyjną realizację zadań dla Rzeczypospolitej; jeszcze raz dziękuję za codzienną, wytrwałą służbę dla nas wszystkich, za budowanie systemu bezpieczeństwa nie tylko tutaj, u nas, ale także w szerszym znaczeniu - sojuszniczym. Bo jesteśmy z państwa służby choćby na poziomie Sojuszu Północnoatlantyckiego, ogromnie dumni, wielokrotnie słysząc superlatywy pod państwa adresem" - zapewnił Andrzej Duda.Do słów prezydenta o śmigłowcach nawiązał szef MON. "Gdyby nie pan prezydent Andrzej Duda, gdyby nie to, co wydarzyło się pięć lat temu, czyli objęcie prezydentury przez prezydenta, który jest realnym, rzeczywistym zwierzchnikiem sił zbrojnych, który przywiązuje dużą wagę do tego, aby Wojsko Polskie było dobrze wyposażone, w nowoczesny sprzęt, żeby było liczniejsze, żeby było wyszkolone - nie mielibyśmy do czynienia dziś z pokazem takiej sprawności" - przekonywał Błaszczak.Wskazał, że Black Hawki to transakcja, "do której MON doprowadziło stosunkowo niedawno". "Razem z prezydentem Andrzejem Dudą odbieraliśmy pierwsze śmigłowce (pod koniec 2019 r. - red.), a dziś piloci z Gromu, a więc z Wojsk Specjalnych udowodnili, jak wybitnymi są fachowcami, jak wspaniale pilotują te maszyny" - mówił."Ale żeby mogli wykazywać swe umiejętności, swoje zdolności, muszą też dysponować najnowocześniejszym sprzętem. A więc zasłużyli; niewątpliwie zasłużyli na to, żeby dysponować tymi śmigłowcami. I to nie jest ostatni etap, a wręcz przeciwnie - jak powiedział pan prezydent - to pierwszy etap związany z wyposażaniem Wojska Polskiego w najnowocześniejsze śmigłowce" - zadeklarował szef MON.Jako zasługę prezydenta wymienił też "regulacje płacowe, najwyższe podwyżki w historii ostatnich lat w Wojsku Polskim". "Mam dobrą wiadomość dla żołnierzy Wojsk Specjalnych, szczególnie Agatu i Nilu - te podwyżki dotyczą także dodatków dla żołnierzy z tych dwóch oddziałów" - podkreślił Błaszczak.Odwołując się do rozmów z dowódcą Komponentu Wojsk Specjalnych, gen. bryg. Sławomirem Drumowiczem szef MON uściślił, że aby umożliwić przechodzenie żołnierzy tych jednostek - z jednej jednostki do drugiej - "regulacje płacowe będą dotyczyły umożliwienia płynnego przejścia" między nimi."Jeszcze jedna dobra informacja dla Rzeczypospolitej: jesteśmy już na ostatnim etapie prac związanych z wykorzystaniem umiejętności żołnierzy Wojsk Specjalnych, którzy kończą swoją służbę. Chodzi o to, aby posiadane przez nich bardzo wysokie umiejętności, mogły być wykorzystywane w ramach ćwiczeń rezerwy. A więc kolejny projekt, którego celem jest wzmocnienie zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej" - skonkludował Mariusz Błaszczak.Wojska Specjalne są jednym z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych RP. Tworzą je: Jednostka Wojskowa Komandosów oraz jednostki: Agat, Formoza, Grom, Nil oraz 7. Eskadra Działań Specjalnych.