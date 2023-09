Prigożyn żyje, a w katastrofie zginął jego sobowtór? Pojawiła się sensacyjna teza

Białoruś zawiesiła Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie w stosunku do Polski i Czech, podpisany w 1990 r. między NATO a Układem Warszawskim w sprawie zachowania równowagi sił. Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Siłom ukraińskim pozostało prawdopodobnie od 30 do 45 dni "pogody bojowej". Potem deszcze zatrzymają kontrofensywę.

Ukraińcy dostaną kolejne niemieckie systemy przeciwlotnicze Gepard. Już dysponują 46 Gepardami oraz amunicją do nich.

Krytyk Kremla uważa, że w katastrofie lotniczej nie zginął wcale Jewgienij Prigożyn, lecz jego sobowtór.

Jak podał Instytut Studiów nad Wojną, 10 września siły ukraińskie w dalszym ciągu posuwały się na południe od Robotyne w zachodnim obwodzie zaporoskim. W obwodach donieckim i zaporoskim poczyniły potwierdzone postępy na południe od Bachmutu.

Odniosły też sukces w pobliżu Kliszczejowki (7 km na południowy zachód od Bachmutu) w obwodzie donieckim i posunęły się na wschód od Nowoprokopiwki (18 km na południowy wschód od Orichowa). Nadal też posuwają się w pobliżu Robotyne. Na tym kierunku wyzwoliły 1,5 km2 terytorium.

Siły rosyjskie nadal prowadziły ataki na linii Kupiańsk-Swatowe-Kreminna, w pobliżu Bachmutu, wzdłuż linii Awdijiwka-Miasto Donieck, na pograniczu obwodu doniecko-zaporoskiego oraz w zachodnim obwodzie zaporoskim i na niektórych odcinkach odzyskały część utraconych pozycji.

Jak podaje portal Ukrinform w ciągu ostatniej doby doszło do ponad 30 starć bojowych. Wróg przeprowadził 5 ataków rakietowych i 87 nalotów z powietrza i 44 salwy rakietowe na pozycje ukraińskich wojsk, jak i na obiekty cywilne.

Siły rosyjskie przeprowadziły w nocy z 9 na 10 września serię ataków dronów Shahed-131/136 na obwód kijowski. Ukraińskie źródła wojskowe podały 10 września, że siły ukraińskie zestrzeliły 26 z 33 dronów.

Według źródeł rosyjskich ich siły uderzyły w ukraiński arsenał wojskowy w rejonie rokytniańskim w obwodzie kijowskim. Ukraińcy poinformowali też 11 września rano, że doszło do eksplozji w Krzywym Rogu.

Ukraińcom potrzebne pociski dalekiego zasięgu, aby powstrzymać rosyjską produkcję

Gen. Mark Milley, przewodniczący Połączonych Szefów Sztabów USA, oświadczył 10 września, że siłom ukraińskim pozostało prawdopodobnie od 30 do 45 dni "pogody bojowej". Sezonowe ulewne deszcze i gęste błoto późną jesienią spowolnią ruchy po obu stronach, a niskie temperatury nałożą szereg wyzwań logistycznych.

Szef Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ukrainy (GUR) Kyryło Budanow powiedział, że siły ukraińskie będą jednak kontynuować działania kontrofensywne do końca 2023 r. Zimna i deszczowa pogoda wpłynie na aktywną walkę, ale jej nie zatrzyma, jak to miało miejsce w ciągu pierwszych 18 miesięcy wojny.

Przedstawiciele ukraińskiego wywiadu wojskowego twierdzą, że aby powstrzymać rosyjski atak konieczne jest zneutralizowanie rosyjskiej produkcji. Amerykańskie rakiety ATACMS o zasięgu 300 km, które Ukraińcy chcieliby dostać od USA, by w tym pomogły.

Grupa Sabotażu i Rozpoznania Rusich, skrajnie prawicowa rosyjska nieregularna jednostka paramilitarna opublikowała listę różnych problemów, które - jej zdaniem - są coraz bardziej widoczne na linii frontu.

Rusich stwierdził, że zasięg i celność rosyjskiego ognia przeciwbateryjnego jest gorszy od możliwości Ukrainy, a siłom rosyjskim brakuje naprowadzanych laserowo pocisków Krasnopol oraz dronów do kierowania nimi.

Ocenił również, że rosyjski system rakiet wielokrotnego startu Tornado-S (MLRS) jest mniej odporny na wojnę elektroniczną (EW) niż dostarczone Ukrainie systemy HIMARS z USA.

Żołnierze sami kupują radiostacje, co utrudnia komunikację między jednostkami korzystającymi z różnych modeli technologii. Do tego siły rosyjskie nie ewakuują rannych i poległych, przez co część rosyjskiego personelu odmówiła wykonania zadań bojowych.

Rosyjskie rakiety wprost z fabryki trafiają na front. Zakłady nie mogą nadążyć z ich produkcją

Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ramach międzynarodowej pomocy obronnej Ukraina otrzyma od sojuszników więcej samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard. Maszyny mają służyć do obrony krytycznej infrastruktury kraju (zwłaszcza sieci energetycznej) przed atakami powietrznymi ze strony Rosjan.

Obecnie Siły Zbrojne Ukrainy dysponują 46 Gepardami, z czego sześć trafiło z Niemiec w lipcu, wraz z 15 tys. sztuk amunicji. Niemieckie MON zawarło też w imieniu Ukrainy kontrakt z firmą Rheinmetall AG na produkcję kolejnych 300 tys. sztuk amunicji o kalibrze 35 mm do Gepardów.

Wadym Skibicki, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego podał natomiast, że w sierpniu rosyjskie wojska atakowały Ukrainę rakietami wyprodukowanymi w trzecim kwartale bieżącego roku. Wszystko, co jest produkowane w rosyjskich zakładach, od razu jest wykorzystywane przeciwko Ukrainie.

Ostanie dni były nerwowe na Wschodzie. Ambasada USA wezwała swoich obywateli, by natychmiast opuścili Białoruś. Decyzja jest spowodowana zamykaniem kolejnych przejść granicznych przez Polskę, Litwę i Estonię.

Białoruś zawiesiła Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie w stosunku do Polski i Czech, podpisany w 1990 roku między NATO a Układem Warszawskim w sprawie zachowania równowagi sił. Przyczyną zbrojenia, zwłaszcza Polski.

Rosja łamała postanowienia traktatowe już od 2007 r., a od 2015 r zrezygnowała z zasiadania w specjalnej grupie konsultacyjnej Traktatu. W maju tego roku Władimir Putin ostatecznie go wypowiedział. Oznacza to, że jakakolwiek forma kontroli zbrojeń ze strony Rosji i w Rosji jest obecnie niemożliwa, choć wciąż nie dotyczy to porozumienia dotyczące broni jądrowej.

Prigożyn zginął w zestrzelonym samolocie czy żyje na karaibskiej wyspie Margarita?

Wołodymyr Zełenski nie ma wątpliwości, kto zabił szefa Grupy Wagnera. Prezydent Ukrainy powiedział, że według przekazanych mu informacji (nie zdradził przez kogo) sprawcą zamachu jest Putin.

To on miał kazać zestrzelić prywatny samolot Jewgienija Prigożyna lecący 23 sierpnia na trasie Moskwa-Petersburg, w którym zginął przywódca wagnerowców oraz 9 lecących z nim osób.

Tymczasem krytyk Kremla, politolog Walerij Sołowiej, były profesor Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych cytowany przez serwis dailymail.co.uk uważa, że w katastrofie lotniczej nie zginął wcale Jewgienij Prigożyn, lecz jego sobowtór. Co więcej, jego zdaniem przywódca wagnerowców ukrywa się na należącej do Wenezueli karaibskiej wyspie Margarita.