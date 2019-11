Próby potwierdzają sprawność systemu przeciwlotniczego Pilica

Próby poligonowe potwierdziły właściwą integrację elementów składających się na artyleryjsko-rakietowy system przeciwlotniczy Pilica - poinformowała 22 listopad Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).

W próbach poligonowych wzięli udział przedstawiciele Inspektoratu Uzbrojenia (jako zamawiającego), zarządu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz 79. Rejonowego przedstawicielstwa Wojskowego (gestor), a także technicy i pracownicy spółek należących do konsorcjum PGZ-Pilica.W najbliższych latach do polskiej armii trafić ma sześć zestawów Pilica, każdy z nich będzie się składać z sześciu jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi, stanowiska dowodzenia, stacji radiolokacyjnej, dwóch pojazdów transportowych oraz dwóch pojazdów amunicyjnych.W skład jednostki ogniowej wchodzą dwie armaty kalibru 23 mm oraz dwie wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych Grom/Piorun. Każdy zestaw posiada własną głowicę optoelektroniczną z kamerą termowizyjną oraz dalmierzem laserowym.System Pilica działać autonomicznie jako samodzielna bateria lub w ramach zintegrowanej, wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej - jako system bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD). Rozwiązania zastosowane w systemie Pilica mogą zostać wykorzystane także w innych systemach obrony przeciwlotniczej. System jest przeznaczony do obrony ważnych obiektów wojskowych i cywilnych, stałych i ruchomych, przed atakami z powietrza z odległości do 5 km.Na konsorcjum PGZ-Pilica składają się spółki PGZ, PIT-Radwar, PCO oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów, będące integratorem systemu.