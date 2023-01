Producent czołgów Leopard liczy zyski. W ciągu roku zwiększył wartość 2,5-krotnie

Po decyzji rządu niemieckiego o dostarczeniu na Ukrainę czołgów Leopard 2 na giełdzie we Frankfurcie nad Menem akcje producenta Rheinmetall osiągnęły najwyższy poziom notowań w historii.

Rząd federalny Olafa Scholza nie tylko zgodził się na przekazanie przez Polskę i inne państwa czołgów Leopard 2 będących na wyposażeniu ich armii, ale także zadeklarował dostawę z zasobów Bundeswehry.

Po tej decyzji wartość akcji producenta sprzętu wojskowego spółki Rheinmetall wzrosła do najwyższego, historycznego poziomu od 134 lat. 25 stycznia, kilka minut po rozpoczęciu notowań, jedna akcja wyceniana była na 231,1 euro. W ciągu dnia nastąpiło uspokojenie rynku i na zamknięciu cena wróciła do wczorajszych maksimów i wyniosła 221,9 euro.

Tylko w ciągu roku kapitalizacja spółki zwiększyła się 2,5 razy.

Rheinmetall buduje i wyposaża Leopardy w sprzęt bojowy wraz z koncernem Krauss-Maffei Wegman. Oprócz tego produkuje wozy piechoty Puma i Marder, uczestniczy we wspólnym francusko-niemieckim projekcie budowy nowego czołgu. Cały segment produkcji przeznaczony jest na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.

Do tej pory spółka sprzedała Ukrainie systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwdronowej.

- Myślę o tym, co może zdziałać produkowana przez nas broń, ale myślę też o tym, co może się stać, gdy brakuje broni. Widać to teraz na przykładzie Ukrainy - powiedział cytowany w komunikacie prezes Rheinmetall Armin Papperger.

Zgodnie z panem rząd niemiecki przekaże Ukrainie w pierwszym etapie 14 czołgów. Tymczasem producent złożył deklarację, że do końca kwietnia tego roku będzie w stanie wyremontować 29 maszyn, a docelowo dostarczy w całym 2023 roku 139 czołgów w tym 51 w zmodernizowanej wersji.

W ocenie prezesa Armina Pappergera konieczne jest jednak podjęcie decyzji o przeznaczeniu, w ciągu najbliższych lat, na modernizację niemieckiej armii 100 miliardów euro. Te wydatki mogą okazać się niezbędne dla utrzymania gotowości obronnej Bundeswehry.