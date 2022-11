Producent sprzętu wojskowego pokazał wyniki. Sprzedaż mocno w górę

Notowana na GPW Lubawa, zajmująca się m.in. produkcją kamizelek kuloodpornych czy osłon balistycznych zanotowała w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku ponad 30-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży.

Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Lubawa osiągnęły w okresie styczeń - wrzesień skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 256 mln zł, co oznacza wzrost o 33,7 proc. wobec analogicznego okresu roku ubiegłego. Przychody te pozwoliły osiągnąć wynik netto w wysokości 25,4 mln zł - to wzrost o 15,8 proc. wobec pierwszych trzech kwartałów 2021 roku.

W samym trzecim kwartale zys netto w ujęciu rok do roku spadł.

Największym segmentem grupy były materiały reklamowe, które przyniosły 116,8 mln zł przychodów i 21,6 mln zł zysku. Wzrost wyników w tym segmencie został osiągnięty dzięki wzrostowi zainteresowania produktami ze strony kluczowych klientów oraz pozyskaniu nowych klientów.

Segment tkanin osiągnął 97,9 mln zł przychodów i 10,4 mln zł zysku. Zmniejszenie rentowności tego segmentu było związane z mniej korzystną strukturą sprzedaży tkanin oraz wzrostem kosztów, zwłaszcza nośników energii.

W segmencie sprzętu specjalistycznego osiągnięto 31,1 mln zł przychodów i 0,8 mln zł straty, co oznacza poprawę o 3,1 mln zł rok do roku. Odpowiadająca głównie za ten segment spółka dominująca Lubawa osiągnęła jednostkowo 36,5 mln zł przychodów i 3,3 mln zł straty (poprawa o 3,6 mln zł rok do roku).

"Wzrost przychodów w segmencie sprzętu specjalistycznego był spowodowany realizacją w pierwszej części roku kontraktu pozyskanego jeszcze w roku ubiegłym. W roku bieżącym, podobnie jak w latach ubiegłych, kumulacja osiąganych przychodów, a co za tym idzie wyniku spodziewana jest w tym segmencie w IV kwartale" - podała spółka.

Poniżej struktura przychodów grupy:

Spółka podała, że odnotowuje zwiększone zainteresowanie produktami ochrony osobistej, co powinno się przełożyć na większe zakupy produktów z segmentu specjalistycznego w przyszłości.